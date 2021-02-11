Депутаты Госдумы запротестовали, узнав, что Бузова размечталась исполнить гимн России на Параде Победы

В Instagram Ольга Бузова поделилась своей мечтой. Как выяснилось, ведущая хотела бы спеть гимн России на Параде Победы или другом крупном мероприятии. Комментаторы тут же попросили Ольгу этого не делать, а депутаты Госдумы и вовсе ужаснулись.
Ольга Бузова опубликовала пост в Instagram где рассказала о своей главное мечте. Как оказалось, ведущая мечтает спеть гимн России.
"Я хочу исполнить для вас гимн России на одном из больших событий! 🌍 Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы!", - написала певица.
Комментаторы тут же попытались отговорить Ольгу от этой затеи.
Даже заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Бузова просто недостойна исполнять гимн России.
«Как, наверное, и любой нормальный человек, я считаю, что Ольга Бузова просто недостойна исполнять гимн России на государственных мероприятиях!» — заявила Daily Storm Драпеко.
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Ну ясно, кто следит за "творчеством" Бузовой...
Для начала надо определиться какой смысл Оленька вкладывает в слово "петь".
Она сказала "СПЕТЬ"????????
Как безголосая бездарь может вообще произносить это слово?
Да пусть поет !
Что одна шалава , что другой - политическая проститутка ...
С ее голосом только в сортире "Занято!" орать.
Ну её нахер, пусть лучше в порнухе с неграми снимается.
Бл*ди, они и есть бл*ди
Вот только не надо нам угрожать!... ))