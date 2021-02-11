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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4613 постов • 643 подписчика подписаться
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Депутаты Госдумы запротестовали, узнав, что Бузова размечталась исполнить гимн России на Параде Победы

Депутаты Госдумы запротестовали, узнав, что Бузова размечталась исполнить гимн России на Параде Победы (2 фото)

Автор:
11 февраля 2021 16:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Гимн России   Парад Победы   бузова   интересное   фото   шоу бизнес   
610
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В Instagram Ольга Бузова поделилась своей мечтой. Как выяснилось, ведущая хотела бы спеть гимн России на Параде Победы или другом крупном мероприятии. Комментаторы тут же попросили Ольгу этого не делать, а депутаты Госдумы и вовсе ужаснулись.

Источник:

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Метки: young stars   Гимн России   Парад Победы   бузова   интересное   фото   шоу бизнес   
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24  комментария
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20k
Батончик с маком 58 минут назад
гимн под фанеру да с плясками, в исполнении пациентки дурдома2
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16k
nobody® Полминуты назад
Заместитель главы комитета Госдумы по культуре выступила довольно некультурно. Да, мы все согласны с мыслью, но официальное лицо не должно вот так просто ставить одних граждан выше других. Проводите конкурсы, устраивайте голосования, выбирайте всех, кроме неё - никаких проблем.
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19k
Добрый Алабай 7 минут назад
Вот станет она депутатом по партийным спискам едрищей и точно споёт.
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1k
Павел 7 минут назад
Правильно что запротестовали) они собирались продвинуть какую нибудь старую пьяную бомжиху, а тут Оля на вакантное место заглядывается.
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7k
DumDum 16 минут назад
"Депутаты ужаснулись".
Ну ясно, кто следит за "творчеством" Бузовой...
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19k
BillyBonzz 16 минут назад
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431
А я несу пакетик 18 минут назад
бузова и Гимн России- антонимы
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373
Электроник 20 минут назад
Девушка с невысокой социальной ответственностью хочет спеть самую важную песню страны?
Для начала надо определиться какой смысл Оленька вкладывает в слово "петь".
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84
*опа 22 минуты назад
Спеть?
Она сказала "СПЕТЬ"????????
Как безголосая бездарь может вообще произносить это слово?
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1k
Mais Profoza 23 минуты назад
Бузова - есть проявление эпохи путинизма
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33k
jonnyD Полчаса назад
Гимн ? Написаный "гимнюком" Михалковым аж два раза ...
Да пусть поет !
Что одна шалава , что другой - политическая проститутка ...
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789
Денис Ануфриев Полчаса назад
Дык ето еще когда пранк был-типа ее разводили ,вместе с венгром Киркоровым спеть гимн.
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2k
Ям Денис Ануфриев 19 минут назад
он узбек
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312
EM Полчаса назад
Депутаты Госдумы подписаны на инстаграм Бузовой!!! Вот это новость!
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570
Бендер Сгибатель Родригес EM 3 минуты назад
Меня нет ни в одной соцсети вообще, но всякие новости (чаще ненужные) доходят до меня через коллег и близких.
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225
Александр Коноваленко 38 минут назад
Какой ей, на хрен, гимн?
С ее голосом только в сортире "Занято!" орать.
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4k
ваня панкин 41 минуту назад
бузову надо только с рогатки въипать...

бузову надо только с рогатки въипать...Посмотреть
бузову надо только с рогатки въипать...
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4k
a6m5 41 минуту назад
Это всего лишь ейная мечта, а не факт. А мечтать не вредно.
Ну её нахер, пусть лучше в порнухе с неграми снимается.
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84
*опа a6m5 21 минуту назад
Тебе негров не жалко?
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9k
котегRUS 49 минут назад
так глядишь, и депутаткой станет..))
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80k
Taras Kozalupko 50 минут назад
Ещё Максакова может свои услуги предложить.
Бл*ди, они и есть бл*ди
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826
Денис Федоров 50 минут назад
Единогласно)
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1k
Валерий 53 минуты назад
То есть, она хочет, чтобы ей заплатили, чтобы она этого не делала...
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11k
Serg2001 58 минут назад
"..Я с вами, и за вас буду всегда!"

Вот только не надо нам угрожать!... ))
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