15 забавных фотографий из отпусков

Для многих, кто отправляется в отпуск, важно сделать как можно больше фотографий на память. Они прилежно позируют на фоне достопримечательностей, ищут самые красивые виды и смело вручают фотоаппарат случайным прохожим. Но почему-то иногда всё идёт не по плану, и вместо тех самых идеальных отпускных кадров случаются нелепости и курьёзы: то ракурс не тот, то погода подводит, а уж животные вообще умеют сделать ваше фото шедевром. И вряд ли кто-то скажет, что все эти кадры — неудачные. Смотрите сами!
Главный недостаток путешествий в одиночку: незнакомец сфотографирует вас вот так
Попытка сфотографировать шедевр не удалась
Даже Мона Лиза плохо получается на селфи!
Я встала в 3 утра и шла несколько часов, чтобы сняться на фоне этого прекрасного вида
Зато можно в подробностях разглядеть всю архитектуру
Да и ладно, всё равно все и так смотрели бы на башню
Но всё-таки просить незнакомого человека сделать фото — это риск!
Когда мама учится делать панорамные кадры
Никогда не знаешь, какой сюрприз ждёт тебя на отдыхе
Это должно было стать фото со Статуей Свободы
Эму умеют добавить в кадр эмоций
Я просто хотел сделать романтичное селфи со своей девушкой…
На этом фоне эму выглядит не таким и пугающим!
За секунду до катастрофы
И снова коварный туман: на этот раз скрывает вид с Великой Китайской стены
Уронил рыбу, когда фотографировался с ней на память…
Что ж, вряд ли кто-то сможет поспорить с тем, что все эти забавные кадры станут украшением любого альбома!
Источник:
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