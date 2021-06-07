15 забавных фотографий из отпусков

Для многих, кто отправляется в отпуск, важно сделать как можно больше фотографий на память. Они прилежно позируют на фоне достопримечательностей, ищут самые красивые виды и смело вручают фотоаппарат случайным прохожим. Но почему-то иногда всё идёт не по плану, и вместо тех самых идеальных отпускных кадров случаются нелепости и курьёзы: то ракурс не тот, то погода подводит, а уж животные вообще умеют сделать ваше фото шедевром. И вряд ли кто-то скажет, что все эти кадры — неудачные. Смотрите сами!

Главный недостаток путешествий в одиночку: незнакомец сфотографирует вас вот так