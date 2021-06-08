17 странных и веселых фотографий с участием животных

619
18
Некоторые забавные фотографии животных в интернете способны вызвать не только улыбку, но и некоторое замешательство. Порой происходящие на них события вызывают много вопросов.
Странное какое-то полотенце
×
Королева Котозавета
Это что за птица?
Странные тигрята
Коты занимают любое свободное пространство
Суровый пассажир
Ну-с, говорите!
Дратути
Разговор по телефону в трёх выражениях морды
Сижу за решёткой в темнице сырой
Надо подкачаться
Большой брат следит за тобой
Кот-качок
Гамак для цыплёнка
Один в один!
Источник:
Ссылки по теме:
- 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу
- 15 забавных фотографий из отпусков
- Люди, которых нельзя допускать к косметике на километр
- Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины
- 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора!
Метки: Юмор животные прикол фото фотография
17
Понравилось17
Новости партнёров