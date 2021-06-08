Фотошоп — вещь полезная, но опасная. В малых дозах он как лекарство: уберёт внезапно вскочивший прыщик или последствия слишком малого времени сна. Но если переборщить, то обработка станет настоящим ядом, который убьёт и снимок, и впечатление людей о присутствующих на нём, ведь не заметить такие косяки очень сложно. Убедитесь сами!

Девушка явно забыла про отражение в стекле