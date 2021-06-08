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17 случаев, когда люди пытались отфотошопить фотографии, но сделали только хуже

17 случаев, когда люди пытались отфотошопить фотографии, но сделали только хуже (18 фото)

Автор:
08 июня 2021 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   прикол   фейл   фото   фотография   фотошоп   
755
18

Стремление к идеалу хорошо в меру. Пытаясь соответствовать стандартам красоты, многие люди обрабатывают свои снимки в различных фоторедаторах. Иногда получается не слишком удачно. В данном посте вы найдете фотографии людей, которые настолько увлеклись обработкой фотографий, что дошли до абсурда.

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Метки: Юмор   люди   прикол   фейл   фото   фотография   фотошоп   
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
из свежих фото не судьба сделать было пост?
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0
Renfri 21 минуту назад
А ничего, что эти фотки надерганы из постов недельной давности? Ни на что больше воображения и ума не хватило?
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1k
АлексЮстасу 41 минуту назад
Я так понял, что этих ..людей собрали наконец-то на одном корабле, и он отплывает в последний свой круиз.
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7k
Wollas 42 минуты назад
Всё должно быть натурально!
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