Стремление к идеалу хорошо в меру. Пытаясь соответствовать стандартам красоты, многие люди обрабатывают свои снимки в различных фоторедаторах. Иногда получается не слишком удачно. В данном посте вы найдете фотографии людей, которые настолько увлеклись обработкой фотографий, что дошли до абсурда.
Фотошоп — вещь полезная, но опасная. В малых дозах он как лекарство: уберёт внезапно вскочивший прыщик или последствия слишком малого времени сна. Но если переборщить, то обработка станет настоящим ядом, который убьёт и снимок, и впечатление людей о присутствующих на нём, ведь не заметить такие косяки очень сложно. Убедитесь сами!
Девушка явно забыла про отражение в стекле
Ох уж эти фильтры
Рука тираннозавра
Эти глаза…
Вот что бывает, если переборщить со сглаживанием
Колени и суставы на пальцах не нужны
Естественные изгибы
Кажется, здесь какая-то очень серьёзная травма
Эти странные пропорции
Нос покинул чат
Собака не отбрасывает тени
Зеркала знают правду
Фото из аккаунта, демонстрирующего навыки макияжа и причёсок
Это не шутка?
Плоское лицо
Девушка из Тиндера, которая явно в жизни выглядит несколько иначе
Квадратная фигура
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