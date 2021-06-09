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17 случаев, когда люди становились свидетелями редких моментов и забавных совпадений

17 случаев, когда люди становились свидетелями редких моментов и забавных совпадений (18 фото)

Автор:
09 июня 2021 08:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   в мире   животные   люди   прикол   совпадение   
514
18
Жизнь — это череда случайностей, поэтому важно смотреть по сторонам. Возможно судьба решит подкинуть вам достойные внимания мелочи и интересные совпадения.
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Метки: Юмор   в мире   животные   люди   прикол   совпадение   
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Евгений 46 минут назад


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