Я состою в группе со странными находками из секонд-хендов. В этой группе какая-то женщина опубликовала фото этой футболки, которую она нашла в одном из магазинов. Мой друг отметил меня на этой фотографии, потому что подумал, что мы с этим парнем похожи. В комментариях я выложил своё селфи. А потом там появился парень, чьё лицо было на футболке!

Его зовут Конор, такие футболки в качестве шутки сделали друзья на его день рождения. Один из друзей отдал свою в магазин.

После всего этого женщина, которая нашла эту футболку, вернулась в магазин и купила её, а потом отправила её мне. В качестве «спасибо» я сделал такие же футболки, только с моим лицом. И отправил одну из них той женщине, а одну — Конору.