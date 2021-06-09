Иногда людям выпадает настоящий джекпот в виде поистине запоминающихся моментов. Некоторые из таких счастливчиков не делают ничего специально — в их небольших успехах виновата исключительно госпожа удача и умение вовремя заметить интересности вокруг себя. Ну и конечно же скорость, с которой они достают телефоны, чтобы поймать в кадр случайности, шансы которых были один на миллион.
1. Упаковка салфеток идеально дополнила рисунок на обоях
2. Собрание белых седанов разных автомобильных марок в одном месте
3. Каковы были шансы?
4. Попал в муху с 45 метров
5. Нашёл футболку со своим двойником, и отправил ему такую же, только со своей фотографией
Я состою в группе со странными находками из секонд-хендов. В этой группе какая-то женщина опубликовала фото этой футболки, которую она нашла в одном из магазинов. Мой друг отметил меня на этой фотографии, потому что подумал, что мы с этим парнем похожи. В комментариях я выложил своё селфи. А потом там появился парень, чьё лицо было на футболке!
Его зовут Конор, такие футболки в качестве шутки сделали друзья на его день рождения. Один из друзей отдал свою в магазин.
После всего этого женщина, которая нашла эту футболку, вернулась в магазин и купила её, а потом отправила её мне. В качестве «спасибо» я сделал такие же футболки, только с моим лицом. И отправил одну из них той женщине, а одну — Конору.
6. Бабочка увидела бабочек на кепке и решила присоединиться
7. Цвет пива оказался такого же оттенка, что и средство для мытья пола
8. Когда за игру в дартс берётся меткий стрелок
9. Кому этот образ идёт больше?
Я предложил своей девушке надеть шорты и футболку на бейсбольный матч. Там мы случайно столкнулись с этим парнем.
10. Когда искусство дополняет реальность
11. Цикада села прямо на татуировку с рисунком цикады
12. Учитель и ученик случайно пришли в школу в одинаковых цветах
13. Идеальное совпадение
14. Выстрел, достойный Робин Гуда
15. Когда включили передачу в нужное время
По телевизору рассказывали о местном приюте, и в кадр попала Элис — кошка, которую мы взяли оттуда 7 месяцев назад!
16. Вес девушки оказался таким же, как и на фотографии на упаковке
126 фунтов — это 57 килограммов.
17. Мяч для гольфа сбил жука прямо в воздухе
Источник:
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