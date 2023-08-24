Женщина установила камеру на кормушку, чтобы увидеть гостей своего двора

Женщина поделилась своими наблюдениями о влиянии человека на природу и окружающий мир: "Думаю, это лето - прекрасный тому пример. Уже несколько лет я наблюдаю все меньше и меньше колибри на своем участке. Возможно, в этом году это связано с лесными пожарами в Канаде, мы тоже ощутили их последствия в виде смога и плохого воздуха. Пару лет назад, думаю, сказался сильный мороз в Техасе. Мой двор - всего лишь небольшой участок, и я делаю все, что в моих силах, но птицы мигрируют, так что это требует совместных усилий. Такие организации, как Audubon или Cornell, делятся информацией, как помочь птицам во время миграции, но мне кажется, нам всем нужно избавиться от ощущения, что "это происходит не со мной или мое влияние не очень велико, поэтому я могу бездействовать". Фотографии или видео и небольшой рассказ могут зажечь в нас желание и энтузиазм сделать больше. Отчасти поэтому я и занимаюсь этим".