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Женщина установила камеру на кормушку, чтобы увидеть гостей своего двора

Женщина установила камеру на кормушку, чтобы увидеть гостей своего двора

Автор:
24 августа 2023 11:03
Сообщество : Животные
Метки: Двор   Момент   животные   камера   кормушка   фотография   
964
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Жительница Мичигана Лиза Остдросель установила в своем саду кормушки с камерами и теперь документирует визиты птиц и зверьков. "Каждый день - это новая возможность запечатлеть нечто особенное, даже здесь, в моем дворике, где я, кажется, уже почти все видела", - делится фотограф.

Лиза с удовольствием наблюдает за поведением и характером братьев наших меньших.

"Когда я впервые увидела загорающих птиц, то испугалась. В жаркие дни пернатые принимают солнечные ванны, чтобы помочь своему организму справиться с жарой, а также для ухода за кожей, избавления от паразитов и т.д. Я уже видела, как это делают несколько птиц, но чаще всего - голубые сойки. Они опускаются на землю, расправляют крылья, открывают клюв и выглядят так, будто плавятся или у них начинается припадок. Спустя некоторое время они просто встают и возвращаются в нормальное состояние", - рассказала американка.


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Женщина поделилась своими наблюдениями о влиянии человека на природу и окружающий мир: "Думаю, это лето - прекрасный тому пример. Уже несколько лет я наблюдаю все меньше и меньше колибри на своем участке. Возможно, в этом году это связано с лесными пожарами в Канаде, мы тоже ощутили их последствия в виде смога и плохого воздуха. Пару лет назад, думаю, сказался сильный мороз в Техасе. Мой двор - всего лишь небольшой участок, и я делаю все, что в моих силах, но птицы мигрируют, так что это требует совместных усилий. Такие организации, как Audubon или Cornell, делятся информацией, как помочь птицам во время миграции, но мне кажется, нам всем нужно избавиться от ощущения, что "это происходит не со мной или мое влияние не очень велико, поэтому я могу бездействовать". Фотографии или видео и небольшой рассказ могут зажечь в нас желание и энтузиазм сделать больше. Отчасти поэтому я и занимаюсь этим".


"Хочу сделать разные конструкции для более холодного времени года. С нетерпением жду, когда снова увижу белку-летягу и, возможно, филина. Надеюсь, когда-нибудь у меня будет возможность исследовать с камерой дикие места".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Двор   Момент   животные   камера   кормушка   фотография   
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4  комментария
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29k
Юрьевич 2 часа назад
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5k
Атомный Крот 7 минут назад
Отличное наглядное пособие для школьника получилось.

"Птицы нашего края"

Ну и "грызуны нашей деревни" тоже неплохи.
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20k
Василий Час назад
37-я прям зачет)))
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609
ruslan d 2 часа назад
Крутая тема , и местность богатая )))
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