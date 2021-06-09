Блогера Юрия Хованского задержали за оправдание терроризма

842
1
2
Видеоблогера и рэпера Юрия Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Видео с его задержанием опубликовал Следственный комитет России. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.
Новостной сюжет. По одно из версий претензии к Хованскому возникли из-за песни, где упоминается теракт на Дубровке
Видео задержания с признанием блогера своей вины
Источник:
Ссылки по теме:
- Иркутские полицейские применили оружие, чтобы обезвредить напавшего на них дебошира с ножами
- Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео
- У оружейного блогера в руках взорвалась крупнокалиберная винтовка
- В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права
- Стало известно, каким образом "звёзды" добавляют себе сияния: видео
Метки: 360подмосковье Хованский блогер видео задержание
37
Понравилось37
Новости партнёров
Скажите мне пожалуйста, разве человек в здравом уме станет на подобное подписываться? И другой вопрос - вас не пугают такие цифры? Где-то ж эти 4 миллиона ходят, может в троллейбусе сейчас с вами рядом сидят или в одном классе с вашими детьми учатся.