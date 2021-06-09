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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4961 пост • 670 подписчиков подписаться
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Блогера Юрия Хованского задержали за оправдание терроризма

Блогера Юрия Хованского задержали за оправдание терроризма (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 июня 2021 13:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 360подмосковье   Хованский   блогер   видео   задержание   
842
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Видеоблогера и рэпера Юрия Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к террористической деятельности. Видео с его задержанием опубликовал Следственный комитет России. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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Метки: 360подмосковье   Хованский   блогер   видео   задержание   
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29  комментариев
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695
Татьяна Юсова 2 часа назад
БлоХер, бля.. Как уже достали эти дармоеды, возомнившие себя элитой.
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368
Bastard Fat 6 минут назад
человек с минимальным запас интелекта не в..бывается в эфир , держа пукалку дома, а если в..бывается то пукалку держит не дома
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4k
бедный студент из Африки 10 минут назад
контент подъехал
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21k
SerGProS 17 минут назад
Рэпера?!Как это пьяное чудо вообще могло перемещаться при задержании
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11k
Элитный тигр 21 минуту назад
Ну почему у всех "звезд" нынешней молодежи такие убогие тупорылые иплища без малейшего признака интеллекта?
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1k
Педигри 43 минуты назад
Офигеть, 4,4 млн. подписчиков! Крупную рыбу поймали.
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233k
Rusbond 44 минуты назад
Эта грязная свинья еще живой? Надеялся, что сдох давно, но нет, увы. Теперь ему хорошо объяснят, что он из себя представляет. Тварь....
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982
Сергей 54 минуты назад
походу, он дал им денег, что бы задержали и выложили новости на своем сайте. Иначе ни как ему не попасть в медийное пространство.
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1k
АлексЮстасу 59 минут назад
А почему, как только гавнявый блогер или типа того, то рожа противная, и наоборот, если рожа противная - то, наверняка, блогер.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
4k
Олег Данилов Час назад
И его вылечат, принудительное работы на крайний север...
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1k
Moon24 Час назад
Так блогер или блогерша ? На фото какая-то пьющая бабенка а не мужчина
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2k
Дмитрий Час назад
Сытый. Довольный. Всё, что происходит, воспринимает так, по приколу. Будет потом всем рассказывать(и показывать) как его(кто там СОБР?) брали и мордой в пол....До 5 лет максимум наказание...... условно дадут....
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2k
Дмитрий Час назад
Не полное видео. В полном понравилось когда он уже лежит и собака рядом крутится. Ему говорят: "Собаку уберите и ложитесь"! Бл....ь!" И он так собаку убирает и обратно на пол ложится...... Хорошо, что собаку выгулять не надо было!)))))
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−65
v-50 Час назад
эту песню он пел 10 лет назад, а скрутили только сейчас, вопрос...
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65k
Варакин Алексей Час назад
Синька зло!
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684
Злодей 2 часа назад
Тестил бы шавермы дальше, пилил бы с друже чё-нить пожрать,играл бы в игры - вот нахера он полез, тем более в теракт в котором погибло столько детей. Решил хайпа словить,больше подписчиков. ну вот,словил. Вряд ли его нахлобучат,скорее всего штрафом отделается.условка максимум.
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Пусть с собой в камеру захватит:
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200k
Orange Zero 2 часа назад
допелся(пился)

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106
wr2x2 Orange Zero 2 часа назад
если эти стихи правда - он просто больной, его надо лечить в тюремной больнице
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260
месяц май wr2x2 16 минут назад
на @ер он нужен, чтобы лечить этого трутня, на рудники эту гниль.
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