Как сообщили на сайте "Кавказ. Реалии", Блогер из Тульской области с ником "Андрей Бушмелёв", назвавший в социальной сети TikTok Рамзана Кадырова "шайтаном" и "предателем своего отца ради власти", извинился перед главой Чечни и ликвидировал свой аккаунт. Он также предостерёг от подобной оплошности всех молодых людей.





На видео, которое сохранилось на телеграм-канале Baza, блогер поясняет, что его слова в адрес Кадырова были вызваны тем, что он "выпил на голодный желудок". Что именно побудило записать ролик с извинениями – житель Тульской области говорить не стал, отметив лишь, что "на то были причины", о которых публично высказываться он не может.





