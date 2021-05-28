Тиктокер из Тульской области с ником "Андрей Бушмелёв", публично оскорбивший в социальной сети главу Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал покаянное видеообращение, а затем удалил свой аккаунт.
Как сообщили на сайте "Кавказ. Реалии", Блогер из Тульской области с ником "Андрей Бушмелёв", назвавший в социальной сети TikTok Рамзана Кадырова "шайтаном" и "предателем своего отца ради власти", извинился перед главой Чечни и ликвидировал свой аккаунт. Он также предостерёг от подобной оплошности всех молодых людей.
На видео, которое сохранилось на телеграм-канале Baza, блогер поясняет, что его слова в адрес Кадырова были вызваны тем, что он "выпил на голодный желудок". Что именно побудило записать ролик с извинениями – житель Тульской области говорить не стал, отметив лишь, что "на то были причины", о которых публично высказываться он не может.
Как ранее сообщало тоже издание, в чеченских диаспорах разбросанных по странам и континентам существуют лица ответственные за мониторинг СМИ, а в случае необходимости и пресечения оскорбительных выпадов в адрес главы Чечни и членов его семьи.
Должно быть, по этой причине просьбы о прощении за непочтительное отношение к Рамзану Ахматовичу, последнее время, публикуются с завидным постоянством.
Напомним, что буквально на днях был опубликован покаянный ролик от 17-летний тиктокера из Перми.
А немногим ранее - целая подборка, в которой показали граждан, в недалёком прошлом проштрафившихся и приносящих свои извинения Кадырову.
P.S.
Источник:
- Издание "Проект" рассказало о полигамности Кадырова и показало его вторую жену
- Кадыров заставил чеченца, бросившего в парня банку, принести публичные извинения
- Извинения подъехали: родственники парня, назвавшего Кадырова шайтаном, записали публичное видео
- "Составишь завещание и будешь плакать": Кадыров пригрозил комментатору, назвавшему его шайтаном
- "Я найду тебя": истории тех, кто извинялся перед Рамзаном Кадыровым в последнее время
Понравилось17
Это оскорбление самой идеи, духа и смысла звания героя, оскорбление всех тех, кто получил это высшее звание за настоящие заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, зачастую посмертно.
Кадыров подлец, убийца и жополиз.
Кадыров не подлец, убийца и жополиз?
Ну, извините.
1. Оскорбить
2. Испугаться
3. Извиниться
4. Удалиться
Только ты забыл (не счел нужным) упомянуть о том, что только наличие большой государственной должности, близость к Светлейшему определяет, кто говорит глупые слова, а кто - "вырвано из контекста".
Как-то Вовка не спешит извиняться за пенсионную реформу, а Терешкова - за обнуление. Однако любой голодранец, заснявший массовый мор морских обитателей или разлив нефти - спешат выложить свои "извинения" сразу же после визита карателей...
Смешно?
А Вовка за свои когда ответит - за невидимый "План Путина", невыполненные его же "Майские указы" и прочее [мат]? Или "эта жи савсем другое"?
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)
УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти
Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
Такой хрен с бугра, охренительней не бывает.
Хотя чего странного - давайте вспомним, как начиналось наведение такого порядка: в 90-х часть гяуров вырезали, остальные еле ноги унесли - помощи ждать было неоткуда и не у кого. Дудаев резникам-"стахановцам" (или резунам?), лично наградное оружие, оставленное вайнахам на складах СССР вручал - поощрял.
А у нас? Попробовали бы только заикнуться... Неуспели бы договорить, как в дверь постучали.
Низяяяя - многонациональная страна, европейская толерантность. Политика понимаиш!
Чему же теперь удивляться?