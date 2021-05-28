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Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео&nbsp;

Очередной блогер, обозвавший Кадырова, извинился и выпилил себя из соцсетей: видео  (3 фото)

Автор:
28 мая 2021 04:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   блогер   видео   извинения   кадыров   оскорбления   политика   чечня   
1671
3

Тиктокер из Тульской области с ником "Андрей Бушмелёв", публично оскорбивший в социальной сети главу Чечни Рамзана Кадырова, опубликовал покаянное видеообращение, а затем удалил свой аккаунт.

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Метки: Россия   блогер   видео   извинения   кадыров   оскорбления   политика   чечня   
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26  комментариев
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2k
ых 2 часа назад
Кадырка специально такие ролики заказывает и оплачивает? Типа "я великий и ужасный".
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3k
Core 17 минут назад
Смелые диванные воины негодуют что за интернет могут и спросить
а веть так просто понять что он ничем от реальности не отличается и последствия могут быть теже самые
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412
Estek Полчаса назад
Как по мне, так жалкая постановка какая-то. А если нет, то у человека ну очень большие проблемы с самооценкой раз обращает внимание на высказывания подростков.
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41k
Максим Т. 59 минут назад
Рэпы и тиктоки доведут до цугундера
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15k
Maks Es Час назад
Мда... В этом зоопарке может быть только один альфасамец
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4k
newegg Час назад
Большего оскорбления, чем присвоение Кадырову звания Героя Российской Федерации, придумать невозможно.
Это оскорбление самой идеи, духа и смысла звания героя, оскорбление всех тех, кто получил это высшее звание за настоящие заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, зачастую посмертно.

Кадыров подлец, убийца и жополиз.
Кадыров не подлец, убийца и жополиз?
Ну, извините.
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1k
Herr Mannelig Час назад
Главное не перепутать очерëдность..
1. Оскорбить
2. Испугаться
3. Извиниться
4. Удалиться
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6k
Артём Час назад
Не пойму, вы блохеры или п.....драрсы? Ну знаете же чем закончится, а всё туда же.
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827
4EPMET Час назад
Ёжики плакали, кололись, но продолжали есть кактус...
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−11
Князь Курбский 2 часа назад
Готов публично обосрать его прямо на площади Джохара Дудаева
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−49
Кукулькан 2 часа назад
Воинствующие носители ников столкнулись с ответственностью своих настоящих имён))) В комментариях многие сетуют на то что вслед за глупыми словами приходится извиняться. Скажите спасибо(хотя лучше и этого не говорите) за то что ваши извинения хотя бы выслушивают. Все живы-здоровы? На добре и справедливости держится этот мир.
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84
комнатный сибиряк 2 часа назад
Пора уже наконец ввести в УК новую статью, за оскорбление чувств Кадырова . А вообще оскорбить его любой может, нужно лишь потом извениться и удалить свой аккаунт, делов то
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10k
Артем 2 часа назад
Ну что с них взять? С этих недорослей и передорослей? Смешно конечно смотреть когда за базар отвечать приходится))
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1k
Broscan 2 часа назад
Как вам не стыдно троллить героя России!

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)
УК РФ Статья 319. Оскорбление представителя власти

Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением -
наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.
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394
Tuentin Quarantino Broscan 2 часа назад
Получается, можно не платить штрафы, а просто отделаться извинениями. Экономия.
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133k
Редька с хреном Автор поста 2 часа назад
Странная ситуация - "маленький, но гордый народ" гастролирует, дирижирует и правит бал по всей необъятной России.
Хотя чего странного - давайте вспомним, как начиналось наведение такого порядка: в 90-х часть гяуров вырезали, остальные еле ноги унесли - помощи ждать было неоткуда и не у кого. Дудаев резникам-"стахановцам" (или резунам?), лично наградное оружие, оставленное вайнахам на складах СССР вручал - поощрял.
А у нас? Попробовали бы только заикнуться... Неуспели бы договорить, как в дверь постучали.
Низяяяя - многонациональная страна, европейская толерантность. Политика понимаиш!
Чему же теперь удивляться?
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−90
detective 2 часа назад
днище
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687
Олег Шишкин 2 часа назад
Крайне жаль, что эта обезьяна имеет такое сильное влияние. А сколько русских ребят убили эти чеченцы в войну. Но Путин дал власть Кадырову. И разрешил ему этот беспредел.
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9
Pabl Herr Mannelig 2 минуты назад
и ты тоже
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6k
vitenok 3 часа назад
Хотел поздравить бородатого с очередной великой победой, потом подумал, ну нафиг, потом извиняться ...
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