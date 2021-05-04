В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права

В томском управлении МВД по вопросам миграции гражданин Узбекистана внезапно попал под раздачу, когда принялся снимать сотрудника ведомства на камеру телефона и требовать соблюдения его прав.





На кадрах, попавших в Сеть, видно как сотрудник МВД в маске-балаклаве просит мигранта предъявить документы, включая водительское удостоверение. Узбек в свою очередь пытается выяснить, на каком основании и по какой статье от него требуют предоставления документов.





«Гражданин какой страны? Республики Узбекистан? Заходи сюда быстрей. На камеру любишь снимать? Еще права будешь качать, нах? Еще будешь вые**ся?», - произносит мужчина в балаклаве по пути в кабинет, в котором мигранта тут же укладывают на пол.