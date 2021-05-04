FISHKINET
Сообщество Криминал 597 постов • 246 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права

В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 13:57
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   мвд   мигрант   права   томск   
956
2
1

Скорее, его жестко скрутили, чтобы не умничал, но гражданин Узбекистана настаивает на обратном. В СК начали проверку по факту жестокого обращения с гастарбайтерами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   задержание   мвд   мигрант   права   томск   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ям 23 минуты назад
Не понимаю я этих обезьян. Хотели отделиться от СССР чтоб "не кормить русских"? Пожалуйста, вот вам независимость. Какого хрена лезет к нам и выеживаетесь. Сидите в своих аулах, процветайте и наслаждайтесь свободой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−84
С миру по нитке 4 минуты назад
сколько же еб..ных расистов в комментах походу у каждого второго ребенок не свой а от мигранта, или дочурка нашла еб.ыр.я из Азии .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ави Посылкин 10 минут назад
ватный скот раскудахтался когда увидел еще более бесправного чем они
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vit 10 минут назад
Быдлу дали власть, и теперь быдло в маске показывает какое оно ниибаццо крутое. Ручонки на лестнице один зассал распускать, а с кодлой сразу смелым стал.
Надеюсь, этого "сотрудника" попрут с волчьим билетом.
А то типа цивилизованная страна, а всё по понятиям живут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108
Елена 12 минут назад
Мне кажется, нелегальный мигрант должен вести себя скромнее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
504
bad-bubble 13 минут назад
Надеюсь его реально отмудохали, а то обидно. Не брат ты мне...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Santey 15 минут назад
Ну чтож все правильно. Права мигранта тоже надо соблюдать. Извинится, выплатить небольшую компенсацию и отпустить с богом обратно в свою страну. Теперь очень хочу, что бы УФМС Томска организовали самый большой рейд по борьбе с нелегальной эмиграцией в истории города. И назвали его "операция Суражбек". Что бы сотни граждан Узбекистана знали кому по пути домой сказать спасибо)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком 20 минут назад
Фигассе какая-то макака-чернильница за минуту минусиков нах.уярила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Агент Безопасной Национальности 20 минут назад
О своих правах он пусть в Узбекистане рассуждает.
Его никто сюда не звал и не гнал силой.
После того, что они учинили в т.ч. с русскими у себя в Узбекистане, им работать позволяют, а они еще и права качать пытаются.
Не нравится - хурджин, вокзал, Ташкент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Великий Кормчий 20 минут назад
Жестокое обоащение с животными....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Core Полчаса назад
Остальные его сородичи будут безмерно благодарны за такое пристальное внимание со стороны компетентный органов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
960
Николай Полчаса назад
Петушара черножопая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
274
робт 41 минуту назад
прежде чем 3.14здеть за свои права, нужно соблюсти свои обязанности(особенно в чужой стране), что видимо не было сделано...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Иван 45 минут назад
Такие права?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Похабыч 51 минуту назад
Гнать в шею!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Батончик с маком 52 минуты назад
Обезьян попутал. Это Сибирь, а не Масквабад. Теперь отправится в родной аул вместе со своими друзьями
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото) Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы Оговорочка: глава брянского МВД назвал коррупцию важной составляющей работы Контрабандисты прикрыли лысины золотом, но что-то пошло не так Контрабандисты прикрыли лысины золотом, но что-то пошло не так Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции В Челябинске местные жители задержали педофила и сдали полиции Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

341618



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 необычных штук, которые вам просто необходимы
5
88
30 необычных штук, которые вам просто необходимы
В Финляндии почти не осталось бездомных
1
78
В Финляндии почти не осталось бездомных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Сказка-пьеса Островского «Снегурочка»: как автору удалось так гармонично объединить в произведении два жанра?
0
5
Сказка-пьеса Островского «Снегурочка»: как автору удалось так гармонично объединить в...
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
0
46
Развод без согласия одного из супругов: нюансы и особенности процедуры
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Блогерша ублажила 80-летнего старика в обмен на пластическую операцию (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#факты#природа#красота#мемы#СССР#Украина#забавно
#Юмор#Россия#животные#пасха#знаменитости#девушки#позитив#прикольные#звезды#криминал
#картинки#интересно#люди#подборка#шоу бизнес#комментарии#приколы#интересное#ВОВ#новости

На что жалуетесь?

Вернуться