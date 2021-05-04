В томском УФМС "избили" мигранта, потребовавшего соблюдать его права

Скорее, его жестко скрутили, чтобы не умничал, но гражданин Узбекистана настаивает на обратном. В СК начали проверку по факту жестокого обращения с гастарбайтерами.
В томском управлении МВД по вопросам миграции гражданин Узбекистана внезапно попал под раздачу, когда принялся снимать сотрудника ведомства на камеру телефона и требовать соблюдения его прав.
На кадрах, попавших в Сеть, видно как сотрудник МВД в маске-балаклаве просит мигранта предъявить документы, включая водительское удостоверение. Узбек в свою очередь пытается выяснить, на каком основании и по какой статье от него требуют предоставления документов.
«Гражданин какой страны? Республики Узбекистан? Заходи сюда быстрей. На камеру любишь снимать? Еще права будешь качать, нах? Еще будешь вые**ся?», - произносит мужчина в балаклаве по пути в кабинет, в котором мигранта тут же укладывают на пол.
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Как рассказал автор видео Суражбек, в МВД он приехал из-за друга, который попросил привезти его документы. Проблем с миграционной службой у него не было, и потому он хотел выяснить, зачем сотруднику миграционной службы потребовался не только его паспорт, но и водительское удостоверение.
«Я спросил, зачем это нужно, а сотрудники мне велели много не говорить, не умничать. Не стал спорить. Потом мужчина в маске на видео, которого отправили со мной, начал мне говорить, что должен иметь при себе иностранный гражданин. Я опять спросил, зачем мои водительские права. Он мне велел наверх подняться, там меня в комнате хорошенько избили и велели удалить видео. Один из сотрудников по имени Стас, который нормально общался, сказал: «Пойми, мы все на эмоциях, весь день работали», - рассказал в разговоре с местным телеканалом Суражбек.
После того как Суражбека отпустили, он тут же позвонил в МВД, написал заявление в отделении полиции о побоях и передал видеоролик с инцидентом. Которым заинтересовались не только в полиции, но и Следственном комитете. Уполномоченные ведомства проводят проверку.
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Надеюсь, этого "сотрудника" попрут с волчьим билетом.
А то типа цивилизованная страна, а всё по понятиям живут.
Его никто сюда не звал и не гнал силой.
После того, что они учинили в т.ч. с русскими у себя в Узбекистане, им работать позволяют, а они еще и права качать пытаются.
Не нравится - хурджин, вокзал, Ташкент.