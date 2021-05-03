У оружейного блогера в руках взорвалась крупнокалиберная винтовка

И травмы получились "крупнокалиберными": разлетевшиеся детали сломали пальцы, разрезали шею, пробили легкое и едва не выбили глаз.
Автор популярного Youtube-канала Kentucky Ballistics во время обзора однозарядной крупнокалиберной винтовки Serbu RN-50 едва не лишился жизни.
Выстрелив несколько раз в пожарный гидрант, он решил удивить подписчиков "экзотикой" - редким и давно снятым с производства бронебойно-зажигательным патроном 50-го калибра с увеличенным пороховым зарядом. Который, помимо прочего, оказался сомнительного качества.
При нажатии на спусковой крючок произошел взрыв патрона в казённике
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Давление было таким чудовищным, что внушительная цельнометаллическая крышка казённика сорвала резьбу и вылетела с огромной скоростью
На своем пути она встретила и сорвала два упора на спусковой скобе, которые призваны дополнительно удерживать колпачок казенника. Но не удержали...
Крышка угодила в правый глаз. К счастью, стрелка спасли защитные очки и зрения он не лишился
А второй распорол яремную вену на шее и пробил правое легкое
К счастью, в этот момент рядом со стрелком был его отец. Который оперативно доставил сына в больницу
Как рассказал сам Скотт, чтобы не истечь кровью, он намотал футболку на левую руку и большим пальцем заткнул рану на шее.
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У нас таких тоже хватает. Чего стоит только баклажаноголовый футбольный обозревать, который в своем творении про Калыму, выносит приговор целой эпохе и одному из самых спорных моментов в жизни нашей страны!
Поэтому так и живем, что даем право голоса всякому мудачью и они вовсем не отвечают за свой тухлый и гнилой базар!
Можно вспомнить еще одну конченную продажную [мат], которая учила и до сих пор коммерчески-успешно учит всю страну, как правильно покупать и выбирать лекарства, хотя сама [мат] не знает. Да это именно она виновна в смерти своего мужа и причастных из-за сухого льда ...
Сам имею Баррет 82, патроны релоадю сам, в моём штате это законно
Бронебойные да, опасны, особенно старые или неумело самодельные
почему в армии, патроны с истекшим сроком хранения, не дать солдатам для тренировки в стрельбе, а утилизируются или просто уничтожаются?
Один товарищ объяснил мне причину такой вот "расточительности":
Всему виной - порох. который при длительном хранении меняет свои свойства и вместо равномерного сгорания, начинает взрываться.
Или, как говорят специалисты, повышается его бризантность.
Сдаётся мне, что и этот патрон был не с "увеличенным пороховым зарядом", а просто его порох изменил свои свойства и взорвался.
Для того, чтобы зарядить винтовку, надо нажать на фиксирующий рычаг перед спусковой скобой, преломить оружие, открутить колпачок казенника, вставить патрон в казенник и закрутить колпачок.
Для перезаряжания винтовки надо снова нажать на фиксирующий рычаг, открутить колпачок казенника, вручную извлечь из ствола стреляную гильзу (обычно это делается фланцем гильзы следующего патрона) и проделать всю процедуру в обратном порядке.
Это ктож такое придумал ? И на кой хрен этот отстой обозревать ?