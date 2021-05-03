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У оружейного блогера в руках взорвалась крупнокалиберная винтовка

У оружейного блогера в руках взорвалась крупнокалиберная винтовка (14 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 15:36
Сообщество : Военное
Метки: блогер   взрыв   видео   винтовка   казенник   патрон   порох   
2182
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И травмы получились "крупнокалиберными": разлетевшиеся детали сломали пальцы, разрезали шею, пробили легкое и едва не выбили глаз.

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Метки: блогер   взрыв   видео   винтовка   казенник   патрон   порох   
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27  комментариев
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10k
SpoiltNail 2 часа назад
опыт - хорошая штука, но обходится, сцука, дорого
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1k
Женя Женя78 5 минут назад
только на днях видос с этим сволом видел.
Ссылка youtu.be
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1k
Геннадий Николаевич Казаков 5 минут назад
Очередной продажный [мат] с тремя классами образования, который учит жизни на всю страну, хотя сам ничего не знает ...
У нас таких тоже хватает. Чего стоит только баклажаноголовый футбольный обозревать, который в своем творении про Калыму, выносит приговор целой эпохе и одному из самых спорных моментов в жизни нашей страны!
Поэтому так и живем, что даем право голоса всякому мудачью и они вовсем не отвечают за свой тухлый и гнилой базар!
Можно вспомнить еще одну конченную продажную [мат], которая учила и до сих пор коммерчески-успешно учит всю страну, как правильно покупать и выбирать лекарства, хотя сама [мат] не знает. Да это именно она виновна в смерти своего мужа и причастных из-за сухого льда ...
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10k
wilddewill 15 минут назад
Да я после драки с тремя пацанами хуже выглядел))) за месяц все зажило. А вообще, нехер говно в ствол пихать.
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3k
Горожанин 16 минут назад
Господи, каких только блогеров нет на свете. Интересно, наш Димон продолжает все так же блажить (блогить) со своего нового рабочего места.
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−2
Бренди 23 минуты назад
Альберт, не порох, а капсюль раньше. Но и порох тоже
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−2
Бренди 23 минуты назад
Молодец
Сам имею Баррет 82, патроны релоадю сам, в моём штате это законно
Бронебойные да, опасны, особенно старые или неумело самодельные
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19k
Альберт Полчаса назад
Всегда было интересно:
почему в армии, патроны с истекшим сроком хранения, не дать солдатам для тренировки в стрельбе, а утилизируются или просто уничтожаются?

Один товарищ объяснил мне причину такой вот "расточительности":

Всему виной - порох. который при длительном хранении меняет свои свойства и вместо равномерного сгорания, начинает взрываться.
Или, как говорят специалисты, повышается его бризантность.

Сдаётся мне, что и этот патрон был не с "увеличенным пороховым зарядом", а просто его порох изменил свои свойства и взорвался.
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647
Сергей 50 минут назад
инструкции к оружию и спецификации к патронам для того и нужны, что бы узнать какой патрон в какую вундервафлю можно засунуть. А тут всего то надо было посмотреть на какое максимальное давление рассчитана винтовка, и какое максимальное давление может развить этот "усиленный" патрон. сопоставить две цифры и принять решение.
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1k
an-bask 52 минуты назад
что у него с головой? Такое чувство что он еще и клэймор тестил какой-нибудь

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32k
Alex 58 минут назад
Жесть
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40k
Александр Час назад
представляю как у него это все заживало.... Мне один раз ребенок уружкой с размаху в скулу врезала, хотела напугать доченька, но не рассчитала. Щека почти насквозь, скула в осколки - 2 недели ел через трубочку в перемешку с адской болью, щека больше месяца заживала, ни зубы почистить нихрена... перевязки у стоматолога. А тут гора повреждений, представляю через какую боль он прошел.
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366
Ринат Час назад
После такой травмы теперь будет за веревочку дергать с 10 метров)
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10k
звинг Час назад
Шоки-то идут???
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34k
jonnyD Час назад
Скорострельность этой фузеи - один выстрел в полчаса ...
Для того, чтобы зарядить винтовку, надо нажать на фиксирующий рычаг перед спусковой скобой, преломить оружие, открутить колпачок казенника, вставить патрон в казенник и закрутить колпачок.
Для перезаряжания винтовки надо снова нажать на фиксирующий рычаг, открутить колпачок казенника, вручную извлечь из ствола стреляную гильзу (обычно это делается фланцем гильзы следующего патрона) и проделать всю процедуру в обратном порядке.
Это ктож такое придумал ? И на кой хрен этот отстой обозревать ?
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2
Steel Rocker 2 часа назад
Ну, это рано или поздно в его то профессии.
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276
робт 2 часа назад
нормальные "блогеры" даже с "мелкашки" стреляют в бронике и шлеме

Ссылка youtu.be
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15k
Maks Es 2 часа назад
Настоящий боец
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22k
Саня 2 часа назад
Зато контент)
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105k
БрОдЯгА 2 часа назад
Если винтовка висит на стене она рано или поздно выстрелит
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9k
Александр 2 часа назад
Да уж. Пусть теперь в сапёрном обмундировании балуется с разной фигнёй.
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