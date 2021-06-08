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30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов

30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов (31 фото)

Автор:
08 июня 2021 18:33
Сообщество : Путешествия
Метки: Reddit   города   жизнь в сша   комментарии в соцсетях   мнение   путешествия   сша   
553
31

Красота, как известно, в глазах смотрящего, и для кого-то Нью-Йорк – самое гадкое место на Земле, а кто-то терпеть не может глухую провинцию и городки с населением в сотню человек. Однако некоторые места вызывают неприязнь абсолютно у всех, и именно их перечислили пользователи Reddit, когда их попросили назвать самые уродливые города США, в которых им довелось побывать.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   города   жизнь в сша   комментарии в соцсетях   мнение   путешествия   сша   
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8  комментариев
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Там только в кино красиво и на фотографиях самые красивые места городов на яву! Забыли про чёрные места)))

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965
Сергей 10 секунд назад
описание так себе.
Посмотреть бы та подобный список с самыми радосныеми городами.
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42k
Цыц тут у меня 13 минут назад
Хер с ней, с Америкой, я тут как то в Кирове побывал. Вкупе с ранней весной этот городок произвел на меня неизгладимое впечатление - грязный, серый и полное отсутствие дорог. Да, и организация дорожного движения тоже ввела в ступор.
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5k
Мистер Фикс 37 минут назад
А где Детройт?
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17k
Ego sum qui sum 50 минут назад
отлично, вычеркиваю их из списка городов для своих велопрогулок
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43k
parallax 2 часа назад
Депрессивных местечек по всему миру хватает.
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13k
Генка 2 часа назад
Ага, есть огромная куча городов в США хуже Лос Анжелеса, Лас Вегаса и других приведенных в списке городов. Никто по Пенсильвании не катался чтоли? Там половина городов/городишек гораздо депрессивнее данного списка.
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