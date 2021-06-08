30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов

Красота, как известно, в глазах смотрящего, и для кого-то Нью-Йорк – самое гадкое место на Земле, а кто-то терпеть не может глухую провинцию и городки с населением в сотню человек. Однако некоторые места вызывают неприязнь абсолютно у всех, и именно их перечислили пользователи Reddit, когда их попросили назвать самые уродливые города США, в которых им довелось побывать.
Никогда в жизни не видел такого удручающего зрелища. Куда ни глянь, повсюду нефтяные скважины – как будто муравьи в земле копошатся.
Я бы не назвал его городом, это скорее е**чее скопление зданий, неоновых вывесок и про***ных жизней, скомканных вместе посреди ж**ы мира.
Город абсолютно серый. Никаких красок. Пока я не добрался до Чикаго, я думал, что у меня начался дальтонизм.
Этот город вгоняет меня в депрессию.
Не город, а депрессия в чистом виде.
Построить настолько уродливый город в таком красивом штате – преступление.
Депрессивная бетонная дыра, и я рад, что побывал в более приятных городах США. В ЛА все люди злые и грустные.
У меня от него голова болит, когда я туда приезжаю.
Можно практически почувствовать, как этот город умирает медленной, мучительной смертью.
Когда я приехал сюда, я стал лучше понимать Курта Кобейна. Природа в окрестностях потрясающе красивая, но посреди этой красоты находится серый, мрачный, унылый город, стоящий на болоте, который как будто высасывает из тебя жизнь. Если бы города испытывали эмоции, этот был бы в глубокой беспробудной депрессии.
Я нарисую вам картину. После 14 часов езды в машине, взятой напрокат, я почти добираюсь до города. И мне срочно нужно заправиться. Я сворачиваю на практически пустую заправку, только кое-где лежат грязные картонки. Деревья огибают где-то три четверти здания. Я уже было приготовился вставить карточку в терминал, как тут из-за деревьев начинают выходить люди. Трое парней разваливаются на разложенных картонках, а трое девушек/женщин неопределенного возраста (от 16 до 40) подходят к моей машине и начинают что-то мямлить и покашливать, чтобы привлечь мое внимание. Я вытаскиваю карту со словами «Вот черт, не прошла», сажусь в машину и даю по газам. В зеркале заднего вида я вижу, как из-за деревьев выходит еще больше людей. Вид у них недовольный.
Назвать их «городами» язык не поворачивается, просто запомните, что ни при каких обстоятельствах нельзя там останавливаться.
Отвратное место. Оно уродливое не столько с эстетической точки зрения, сколько с социально-экономической.
Одни запустелые здания, гетто и больше церквей, чем я видел в жизни. Церкви процветают. Город – не очень.
Половина города состоит из скучных кирпичных зданий 80-х годов, а вторая половина – из заброшенных скучных кирпичных зданий 80-х годов.
Этот город – лучший повод снять ограничения скорости для автострад. Так Гэри можно будет проехать как можно скорее. Ты понимаешь, насколько этот город плох, когда местное правительство хвастается, что в этом месяце произошло менее дюжины убийств и умерло меньше 20 младенцев, подсаженных на крэк. Так держать, Гэри!
Его попытались облагородить в передаче канала HGTV, но это помойка. В прошлом году его признали самым опасным городом в Миссисипи, если я не ошибаюсь.
Этот город напоминает мне один большой автовокзал. Летом он просто мерзкий, но зимой это просто грязно-серое месиво. Каждый раз, когда я оказывался там, мне хотелось сбежать в старом школьном автобусе, обмотанном колючей проволокой, с торчащими из окон метлами с заточенными рукоятками.
Не город, а подмышка всего штата.
Это место отравляет мою душу.
Метамфетаминовая столица США. Даже здания похожи на его кристаллы.
Уотертаун уникален тем, что идеально сочетает депрессивную экономику, ветхую инфраструктуру и плохую погоду. Зимой его заносит снегом из-за близости к озеру Онтарио, и город часто ставит рекорды по снегопадам и низким температурам. Зимы суровые, иногда они начинаются уже в октябре и могут длиться до мая. Более того, все произведения искусства, которые написали об этом месте, сосредоточены на том, как здесь плохо. Альбом Фрэнка Синатры «Уотертаун» жутко депрессивный. Гарри Чапин написал песню «A Better Place To Be», когда был в Уотертауне. Есть еще много примеров. Город настолько депрессивный, что он вдохновляет людей на сочинения о том, какой он депрессивный.
Такое ощущение, что город забросили в конце 80-х, когда Сиэтл стал популярным. В этом городе нет ничего примечательного. Просто кучка жилых районов с парой хороших ресторанов, чтобы он не опускался на последнее место в рейтинге.
Бывал тут пару раз по работе, надолго не задерживался, но, черт возьми, этот город действительно свалка.
Королевское ущелье прекрасно, но, поскольку здесь также находится несколько тюрем, остальная часть города чертовски мрачная.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Посмотреть бы та подобный список с самыми радосныеми городами.