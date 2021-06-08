30 самых некрасивых городов в США по мнению туристов

Я нарисую вам картину. После 14 часов езды в машине, взятой напрокат, я почти добираюсь до города. И мне срочно нужно заправиться. Я сворачиваю на практически пустую заправку, только кое-где лежат грязные картонки. Деревья огибают где-то три четверти здания. Я уже было приготовился вставить карточку в терминал, как тут из-за деревьев начинают выходить люди. Трое парней разваливаются на разложенных картонках, а трое девушек/женщин неопределенного возраста (от 16 до 40) подходят к моей машине и начинают что-то мямлить и покашливать, чтобы привлечь мое внимание. Я вытаскиваю карту со словами «Вот черт, не прошла», сажусь в машину и даю по газам. В зеркале заднего вида я вижу, как из-за деревьев выходит еще больше людей. Вид у них недовольный.