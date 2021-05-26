Самые большие города Ставропольского края

Но в Ставрополье есть и города с другими ориентирами. Примечательны Минеральные воды: несмотря на название, источников в их черте нет. Ставрополь – столица региона – обязателен для посещения туристов. В его окрестностях, как и по всему краю, разбросаны уникальные природные объекты, которые нигде не встретишь.

Ставрополь

Главный город края, один из самых больших на Северном Кавказе. В своё время здесь открыли первый театр и первый музей региона. Природные достопримечательности: реликтовый водоём под названием Кравцово озеро-болото, святой источник на окраине, холодные родники. Самый необычный памятник – «Хопёрская палатка». Его установили в 1976 году в рамках празднования 200-летия Ставрополя.

Население – 450 680 человек (2020).