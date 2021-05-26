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Самые большие города Ставропольского края

Самые большие города Ставропольского края (21 фото)

Автор:
26 мая 2021 10:23
Сообщество : Путешествия
Метки: Ставропольский край   города   путешествия   фото   
268
21

Ставропольский край – один из главных курортных регионов страны. О его минеральных источниках известно далеко за пределами России. Основные города с бальнеологическим и грязевым лечением – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Сюда приезжают туристы на протяжении всего года. Климат позволяет проводить процедуры даже в зимние месяцы. На некоторых источниках вода остаётся горячей, и по составу они редко повторяются.

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Метки: Ставропольский край   города   путешествия   фото   
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Serg Demidenko 17 минут назад
Эх детство мое... побывал везде
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DZEN 8 минут назад
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