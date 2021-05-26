Самые большие города Ставропольского края

Ставропольский край – один из главных курортных регионов страны. О его минеральных источниках известно далеко за пределами России. Основные города с бальнеологическим и грязевым лечением – Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Сюда приезжают туристы на протяжении всего года. Климат позволяет проводить процедуры даже в зимние месяцы. На некоторых источниках вода остаётся горячей, и по составу они редко повторяются.
Но в Ставрополье есть и города с другими ориентирами. Примечательны Минеральные воды: несмотря на название, источников в их черте нет. Ставрополь – столица региона – обязателен для посещения туристов. В его окрестностях, как и по всему краю, разбросаны уникальные природные объекты, которые нигде не встретишь.
Ставрополь
Главный город края, один из самых больших на Северном Кавказе. В своё время здесь открыли первый театр и первый музей региона. Природные достопримечательности: реликтовый водоём под названием Кравцово озеро-болото, святой источник на окраине, холодные родники. Самый необычный памятник – «Хопёрская палатка». Его установили в 1976 году в рамках празднования 200-летия Ставрополя.
Население – 450 680 человек (2020).
Пятигорск
Самый старый в регионе грязевой и бальнеологический курорт. В черте города и в окрестностях функционирует порядка 40 минеральных источников. Они отличаются по составу и рекомендованы разным группам отдыхающих. Работает около 30 здравниц и ещё больше гостиниц. Памятники археологии – несколько курганов. Ряд объектов назван в честь Лермонтова: домик, грот, галерея.
Население – 147 861 человек (2020).
Кисловодск
Город-курорт федерального значения. Примерно треть здравниц края находится здесь. Самые интересные природные достопримечательности: гора Кольцо и Медовые водопады. Рукотворные красоты: нарзанная галерея, Кисловодская крепость, курортный бульвар и местный парк. Климат мягче, чем в других городах края, минеральные источники имеют разный состав и температуру воды.
Население – 128 779 человек (2020).
Невинномысск
Единственный моногород региона. Развился из станицы, которая была основана в первой половине позапрошлого века. Несколько зданий Невинномысска причислены к памятникам истории. Среди них, дом, где заседали революционеры и бывший штаб Красной армии. Построенная впечатляющая инфраструктура для занятий спортом, включая ледовый дворец и большой стадион.
Население – 117 тысяч человек.
Ессентуки
В 2006 году городу присвоили статус курорта федерального значения. Большинство архитектурных достопримечательностей связано с курортной инфраструктурой прошлого. Например, хорошо сохранилась грязелечебница имени Семашко. В окрестностях города имеется большой храмовый комплекс с тематическим парком. В течение года в Ессентуках проводится несколько музыкальных фестивалей.
Население – 108 тысяч человек.
Михайловск
Считается городом-спутником Ставрополя: до краевого центра всего 2 км. Располагается на реке Чла. Для местного климата характерны порывисты вера в разное время года. Причина – расположение на возвышенности и незащищённость горными хребтами. Михайловск известен большим количеством храмов. Среди них есть, как новостройки, так и церкви с историей.
Население – 90 тысяч человек.
Минеральные Воды
Входит в состав экологического курорта «Кавказские Минеральные Воды». Несмотря на название, город не имеет в своей черте минеральных источников. Здесь есть несколько интересных памятников. Например, статуи Петра и Февронии – символов семейного счастья и брака. Они стоят у здания ЗАГСа. А в 2014 году появился памятник Сергею Радонежскому.
Население – 74 тысячи человек.
Георгиевск
Входит в состав экологического курорта «Кавказские Минеральные Воды». В городе сохранилась застройка прошлых веков. По этой причине на улицах можно легко встретить особняки, которые имеют статус памятников архитектуры или истории. Также внимания заслуживают Городская управа и гостиница под названием «Лондон». В черте города организовано несколько братских могил.
Население – 67 тысяч человек.
Будённовск
Назван город в честь военачальника Семёна Будённого. Местный климат уникальный, так как город находится между пустынными землям и зоной устойчивого земледелия. Краеведческий музей работает с 1992 года. Его экспозиция занимает здание памятника архитектуры. Фонды составляют порядка 4,5 тысячи экземпляров. Поблизости раскопано городище «Маджары», датированное XIII-XIV веками.
Население – 62 тысячи человек.
Изобильный
Город развился из железнодорожной станции. В 2015 году открыта первая в крае междугородняя велосипедная дорожка. Она связала город с посёлком Новоизобильный. Протяженность дорожки – более 3 км. Значимые архитектурные объекты – 2 купеческих дома, занятых под библиотеку и типографию, здание вокзала и мельница 1900 года постройки, находящаяся на грани разрушения.
Население – 38 тысяч человек.
Светлоград
Располагается у подножья гор Бараничьей и Куцай. Последняя – памятник природы и естественная смотровая площадка. Рядом находится Солёное озеро. Его рапа и грязи обладают целебными свойствами. В городе есть объекты, относящиеся к 4 религиозным конфессиям. Из архитектурных красот следует выделить Светлоградский замок, а из памятников – 2 военных мемориальных комплекса.
Население – 36,4 тысячи человек.
Зеленокумск
Основан на берегу Кумы после пожалования Екатериной II земель графу Александру Воронцову. В 1981 году в городе открыт краеведческий музей. Он расположен в здании бывших торговых рядов – памятнике архитектуры. В конце 90-х построен православный храм Петра и Павла. Он был призван заменить церковь с аналогичным названием, которую разрушили в 30-х годах.
Население – 35,5 тысяч человек.
Благодарный
Название города произошло из-за богатства этих мест и благодарности тех, кого сюда распределили жить. В округе имеется важный археологический объект – селище – памятник салтово-маяцкого периода. Оно датировано VIII-X веками. В 2018 году в Благодарном открыли памятник жертвам Холокоста. Во время фашистской оккупации здесь расстреляли 169 евреев.
Население – 31,1 тысяч человек.
Новоалександровск
Самый западный город края стоит на берегу реки Расшеватки. Есть стадион, где проводит матчи местная любительская команда. В районе развиты сельское хозяйство, скотоводство и пчеловодство. В черте Новоалександровска установлено несколько военных памятников и организованы братские могилы времён Великой Отечественной. В 2017 году город утратил герб и флаг из-за смены статуса.
Население – 27 тысяч человек.
Новопавловск
Располагается на левом берегу Куры. Вблизи города основан зоологический заказник «Кировский». Памятники в Новопавловске в основном военные. Один из монументов посвящён казакам, основавшим на этих землях станицу в 1777 году. Есть эколого-биологический центр и социально-реабилитационный центр «Заря», созданный для помощи несовершеннолетним.
Население – 26,2 тысячи человек.
Железноводск
Является частью курортного региона «Кавказские Минеральные Воды». По скорости развития опережает другие города. На территории Железногорска работает около 20 здравниц. В лечебных и косметических процедурах активно используется иловая грязь с Тамбуканского озера. Туристам доступны 4 бювета. Местные минеральные источники – единственные в Европе, где воды кальциевые и горячие.
Население – 24,9 тысяч человек.
Нефтекумск
Город находится на границе Европы и Азии. Это отражено на его гербе и в цветах флага. На линии условного разделения материка на две части установлен памятный знак. Название обусловлено найденными здесь запасами нефти. Недалеко от Нефтекумска находятся 48 га реликтового леса, а окружает его зона полупустыни. Эта местность – памятник природы.
Население – 24,8 тысяч человек.
Ипатово
Самый северный город региона, стоит на реке Калаус. Рядом с городом есть археологическая достопримечательность – курганный могильник. Установлено несколько военных памятников, включая обелиск на месте расстрела местных жителей. Работает краеведческий музей с обширной коллекцией. Местный мотобольный клуб «Колос» – один из лучших в стране.
Население – 24 тысячи человек.
Лермонтов
Часть эколого-курортного региона под общим названием «Кавказские Минеральные Воды». Назван в честь писателя. Раскинулся на западных склонах горы Бештау. Возвышенность ограждает от резких и холодных ветров. По погодным условиям Лермонтов сопоставим с Кисловодском. Среди памятников выделяется монумент, посвящённый горнякам, установленный в начале нулевых.
Население – 22,6 тысяч человек.
Горячеводский
Один из самых крупных посёлков городского типа в стране. Располагается на правом берегу реки Подкумок. Достопримечательностей практически нет, только два памятника – Ленину и генералу Петру Козлову. Оба открыты в 1957 году. Горячеводский может похвастаться своим станкоремонтным заводом и сетью рынков оптовой и розничной торговли.
Население – 36,8 тысяч человек.
Источник:
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