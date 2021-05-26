Самые большие города республики Коми

Культура народов коми, их традиции и местные обряды привлекают любителей этнического туризма. Рядом с городами множество заповедников и национальных парков, часть из которых находятся под охраной ЮНЕСКО. Природные памятники в этих лесах уникальны и стоят того, чтобы путешествовать по городам и селам республики.

Сыктывкар

Столица республики Коми. Помимо официальных районов города в нем есть «местечки», одно из которых называется Париж. Это территория бывшего лагеря для французских военнопленных из армии Наполеона. Город интересен своей сохранившейся национальной культурой. На зданиях встречаются элементы национального декора народа коми. А горловое пение можно услышать на концертах в республиканской филармонии.

Население – 245 тысяч человек.