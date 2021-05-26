FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2032 поста • 454 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Самые большие города республики Коми

Самые большие города республики Коми (11 фото)

Автор:
26 мая 2021 10:26
Сообщество : Путешествия
Метки: Коми   города   путешествия   фото   
205
11

Республика Коми находится на Крайнем Севере. Труднодоступность и суровый климат – причины того, что города республики небольшие по размерам и малочисленны. Своим развитием большинство городов обязаны нефтедобыче, которая является основой экономики республики Коми. Туристическая отрасль городов связана с национальным колоритом и природной красотой края.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Коми   города   путешествия   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Денис 2 часа назад
В Сыктывкаре кстати есть пара норм музеев, ну и в Орбите кабаки нормальные ночью потусить.
В Ухте - ну её нах, там разве что бабло зарабатывать если кто газовик/нефтяник.
Воркута... Ну хз, музей один да, есть... Заброшенные зоны вообще ни о чём, Тундра - ну да, тундра, но 10 лет потусишь в Воркуте и смотреть на неё тошно.
Полярный день разве что прикольно. После этого Белые ночи в Питере просто детсад :)
Микунь - жд станция с парой домов - нехер там делать.
Усинск - ещё хуже чем Микунь.
Инта - ну ...ппц дыра дырой. Разве что получше Лабытнанги.
А вот да, Лабытнанги - там зона для пожизненников рядом. Вот и вся развлекуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Сергеевич 4 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Сергеевич 4 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Такого еще не было: как русские ребята удивили мир Такого еще не было: как русские ребята удивили мир Самые интересные и красивые места в Липецкой области Самые интересные и красивые места в Липецкой области Самые большие города Хорватии Самые большие города Хорватии 10 главных городов Якутии 10 главных городов Якутии 30 лучших городов Франции 30 лучших городов Франции 25 главных городов Норвегии 25 главных городов Норвегии
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245740



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?
0
50
Зачем на Ж/Д мостах нужны два странных рельса?
Жизненные истории на позитиве
2
39
Жизненные истории на позитиве
﻿
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото)
Как выглядит девушка победителя «Евровидения» - солиста Måneskin (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Газонокосилка своими руками
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#подборка#животные#Белоруссия#минск#шоу бизнес#позитив#дети#Instagram
#Юмор#люди#история#картинки#знаменитости#сатира#Москва#прикольные#прикол#великобритания
#интересно#факты#новости#Россия#кино#СССР#протасевич#фильм#мир#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться