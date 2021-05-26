Самые большие города республики Коми

Республика Коми находится на Крайнем Севере. Труднодоступность и суровый климат – причины того, что города республики небольшие по размерам и малочисленны. Своим развитием большинство городов обязаны нефтедобыче, которая является основой экономики республики Коми. Туристическая отрасль городов связана с национальным колоритом и природной красотой края.
Культура народов коми, их традиции и местные обряды привлекают любителей этнического туризма. Рядом с городами множество заповедников и национальных парков, часть из которых находятся под охраной ЮНЕСКО. Природные памятники в этих лесах уникальны и стоят того, чтобы путешествовать по городам и селам республики.
Сыктывкар
Столица республики Коми. Помимо официальных районов города в нем есть «местечки», одно из которых называется Париж. Это территория бывшего лагеря для французских военнопленных из армии Наполеона. Город интересен своей сохранившейся национальной культурой. На зданиях встречаются элементы национального декора народа коми. А горловое пение можно услышать на концертах в республиканской филармонии.
Население – 245 тысяч человек.
Ухта
Первый из Российских городов, где нашли нефть – в XVI веке. Но добывать ее начали только в XIX веке. Тогда и произошло развитие города. О нефтедобыче в регионе узнать можно в музее нефти и газа Ухты. А в пригородной зоне много мест с восхитительной нетронутой природой. Уникальная экосистема редких пород деревьев и исчезающих животных представлена в заказнике Белая Кедва.
Население – 97 тысяч человек.
Воркута
Находится в зоне вечной мерзлоты, а до побережья Северного Ледовитого океана всего 180 км. Здесь можно наблюдать Северное сияние. В Воркуту приезжают любители этнического туризма – познакомится с бытом и традициями оленеводов. Для туристов-экстремалов есть сплавы на лодках по реке Кара. Красоту тундры можно посмотреть со смотровой площадки горы Пембой. Уникальная горная природа сохранена в заказнике «Хребтовый».
Население – 56 тысяч человек.
Печора
Чтобы обойти основные достопримечательности этого небольшого города достаточно одного дня. В стиле древнерусского зодчества выполнен храм Спаса Нерукотворного. Около аэропорта установлен памятник-вертолет МИ-8. В городе есть Аллея Славы, где зажжен Вечный огонь. В историко-краеведческом музее можно увидеть интересные экспозиции и выставки.
Население – 40 тысяч человек.
Усинск
Славится крупными природными памятниками, такими как Средние ворота реки Шарью и скала Кольцо. В самом городе есть необычный памятник Комару, который запоминается всем гостям города. Основа промышленности Усинска – добыча нефти и газа. В честь этого установлен памятник нефтянику, который местные жители называют «Нищий». К 25-летию города на площади перед бассейном построен фонтан.
Население – 38 тысяч человек.
Сосногорск
Город построен на берегу реки Ижмы. К основным достопримечательностям относятся семейный парк с названием Югыд Лун и фонтан в виде шишки сосны. На официальном гербе города изображен глухарь. Именно поэтому скульптура, открытая в честь 30-летия муниципального Сосногорского района – Токующий глухарь. В Сосногорске находится единственный в республике Коми пешеходный фонтан.
Население – 26,5 тысяч человек.
Инта
Основан в 1932 году. Инта не входит в республиканскую транспортную сеть, в этот город нельзя добраться на автомобиле. Наземное сообщение с другими городами осуществляется железной дорогой, а с 2013 года существует воздушное сообщение. В главной достопримечательности Инты водонапорной башне работы шведского архитектора Тамвелиуса размещается музей истории политических репрессий.
Население – 26 тысяч человек.
Емва
Статус города получил в 1985 году. Из всех городов республики Коми Емва самый молодой. Прежнее название города – Княж-погост. Сейчас такое название носят ближайшая к городу железнодорожная станция и село рядом с городом. Княж-погост упоминается в произведении Солженицина «Архипелаг ГУЛАГ». Именно заключенные этой тюрьмы строили железную дорогу в этом районе.
Население – 12 тысяч человек.
Вуктыл
Основан благодаря Вуктыльскому нефтегазоконденсатному месторождению. Город находится на территории национального парка, чье название переводится как «светлая вода». Достопримечательностей в городе нет. Но интересно будет побывать в деревнях рядом с городом. Признаков цивилизации в быту там мало. Местные жители занимаются рыболовством и охотой как в глубокой старине.
Население – 10 тысяч человек.
Микунь
У города 933 место среди всех городов РФ по численности населения. Основан город благодаря грандиозному строительству железной дороги в республике Коми. Подробно об этом можно узнать в музее истории Северной железной дороги. Самый главным памятником Микуни является памятник В. И. Ленину у дома культуры. На улице Советской находится памятник Содружества фронта и тыла.
Население – 9 тысяч человек.
Источник:
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В Ухте - ну её нах, там разве что бабло зарабатывать если кто газовик/нефтяник.
Воркута... Ну хз, музей один да, есть... Заброшенные зоны вообще ни о чём, Тундра - ну да, тундра, но 10 лет потусишь в Воркуте и смотреть на неё тошно.
Полярный день разве что прикольно. После этого Белые ночи в Питере просто детсад :)
Микунь - жд станция с парой домов - нехер там делать.
Усинск - ещё хуже чем Микунь.
Инта - ну ...ппц дыра дырой. Разве что получше Лабытнанги.
А вот да, Лабытнанги - там зона для пожизненников рядом. Вот и вся развлекуха.