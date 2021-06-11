Есть люди, которые не хотят играть по общепринятым правилам: они всегда найдут вещам нестандартное применение, а вместо того, чтобы выкидывать что-то, дадут ему вторую жизнь. Для этого в ход идут различные хитрости. Иногда это что-то креативное, а иногда — простое до безумия.

Немного дешёвого красителя для ткани заставило мой старый рюкзак снова выглядеть новым