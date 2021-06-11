FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1117 постов • 531 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
17 хитростей, придуманных людьми для решения самых разных житейских ситуаций

17 хитростей, придуманных людьми для решения самых разных житейских ситуаций (18 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:34
Сообщество : Фабрика идей
Метки: интересно   подборка   фантазия   фото   хитрости   
754
18
Подборка вещей, которым дали вторую жизнь и нашли нестандартное применение в быту.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: интересно   подборка   фантазия   фото   хитрости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Сталкер Час назад
Конченого концентрированного дебилизма пост...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
bosayk 10 минут назад
Саша Грэй такая выдумщица, даже уйдя на пенсию импровизирует на кухне)
Саша, не прячься мы с другом тебя узнали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ss Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
noName Час назад
Очередные изобретатели велосипеда...Сочетание колготок и лука им не показывайте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Любовь без преград. Модель ростом 203 см родила от мужа-коротышки (7 фото) Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении 20 людей и вещей, истинные размеры которых познаются в сравнении 10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные экранизации 10 случаев, когда книги превращались в действительно отличные экранизации «Что&nbsp;это&nbsp;такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение «Что это такое?»: 30 загадочных предметов и их назначение 13 актёров, чью крутость увидели не сразу 13 актёров, чью крутость увидели не сразу
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

763664



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен
3
399
Милохин на ПМЭФ-2021: крик души бизнесвумен
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы&nbsp;
0
8
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы 
Директор Дома Культуры
0
2
Директор Дома Культуры
Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит
Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#кино#автомобили#позитив#фотографии#сша#знаменитости#великобритания
#интересно#животные#Россия#прикол#дтп#авто аварии#автомир#истории#Разное#факты
#Юмор#интересное#подборка#аварии#картинки#СССР#фильм#футбол#авария дня#курьезы

На что жалуетесь?

Вернуться