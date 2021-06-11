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Подборка вещей, которым дали вторую жизнь и нашли нестандартное применение в быту.
Есть люди, которые не хотят играть по общепринятым правилам: они всегда найдут вещам нестандартное применение, а вместо того, чтобы выкидывать что-то, дадут ему вторую жизнь. Для этого в ход идут различные хитрости. Иногда это что-то креативное, а иногда — простое до безумия.
Немного дешёвого красителя для ткани заставило мой старый рюкзак снова выглядеть новым
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Старые рессоры кушетки неплохо работают в качестве опоры для растений
Если у вас нет подходящей насадки для шланга, вырежьте отверстие в бутылке, проденьте шланг и повесьте на кран
Используйте магнитный держатель для ножей, чтобы хранить инструменты
Используйте медицинский шприц, чтобы отмерить нужное количество мёда для рецептов выпечки
Используйте старый противень для кексов, чтобы разложить болты и гайки при разборке чего-либо
Карандаши можно превратить в кости, которые можно использовать для игр или принятия решений
Мой способ утилизации одноразовых масок: проволока в них длинная и прочная
Каждая пара джинсов, которая начинает изнашиваться, превращается в шорты
Я сохраняю упаковки от бумажных полотенец или туалетной бумаги и использую их как мешки для мусора
Вот как может преобразить мебель простой рулон клейкой бумаги
Мебельный ключ отлично подходит, чтобы запечатать бутылку с клеем
Его легко вытащить, и на тюбике не останется засохшего клея.
Когда из бутылки с помпой больше не выдавливается средство, можно разрезать её
Содержимое можно переложить в контейнер, и его будет достаточно, чтобы пользоваться ещё некоторое время.
Картонные коробки, крышки от бутылок и старые компакт-диски могут превратиться в бюджетную детскую кухню
Если наволочка постоянно соскальзывает с подушки, можно сделать прорези и продеть ленту
У меня не было молотка для отбивания мяса, и я решила импровизировать
Если хотите сохранить кусочек пирога в контейнере и не выковыривать его оттуда потом, используйте крышку как дно и накройте контейнером сверху
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Саша, не прячься мы с другом тебя узнали)