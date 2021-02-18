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16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера

16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера (17 фото)

Автор:
18 февраля 2021 09:22
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   интересно   креатив   одежда   подборка   фото   хитрости   шитье   
290
17
Эти умельцы могут превратить простой кусок материала в модный лук.
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Метки: идея   интересно   креатив   одежда   подборка   фото   хитрости   шитье   
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8k
Павел Час назад
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778
Лучший Друг 3 минуты назад
Модный лук это чиполлино!
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2k
Заряд бодрости Час назад
Фигура- класс! На такой даже поделки из советского ковра будут смотреться прекрасно
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26k
Snork Snorkoff Час назад
Когда руки не из опы это замечательно.
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