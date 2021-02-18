16 стильных образов, которые своими руками создали настоящие мастера

Эти умельцы могут превратить простой кусок материала в модный лук.
Порой бывает очень непросто подобрать себе одежду, которая нравилась бы нам по стилю, и при этом хорошо бы на нас сидела. В такие моменты мы нередко завидуем тем, кто может сам сшить для себя одежду, и правильно делаем!
Я сшила этот костюм без швейной машинки, и это заняло вечность! У меня болят пальцы, но я горжусь собой
×
Сделала панамку вручную, сшив сушеные дольки апельсина между тканью. Было сложно, но я очень довольна результатом
Создавая элементы гардероба своими руками, мы можем не волноваться о том, что кто-то купит такую же вещь, как у нас!
Сшила комбинезон. Продолжаю совершенствоваться и довольна результатом
Стиль — понятие довольно индивидуальное. И как же приятно создавать его вне зависимости от модных тенденций и ассортимента, что нам предлагают магазины!
Самодельное платье + краситель
Когда вы создаёте вещь своими руками, всегда можно дать волю фантазии и собственной креативности!
Источник:
Ссылки по теме:
- "Я вижу лица": 20+ обманчивых фото, на которые придется взглянуть дважды
- Актеры, которые сыграли разных персонажей в одном фильме
- Самка или самец: половые различия у разных животных
- Потрясающие заброшенные места и объекты мира
- Снимки, которые имеют определённую историческую ценность
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...