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Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными

Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными (11 фото)

Автор:
29 мая 2021 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   проект   фантазия   фото   
1395
11

Человеческая фантазия, в частности фантазия архитекторов, порой бывает слишком безграничной для этого мира.

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Метки: в мире   интересно   проект   фантазия   фото   
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