Этот мост существует и сейчас, но его вид резко отличается от того, каким он мог быть.

В 1793 году архитектор Уильям Бриджес представил свой грандиозный вариант моста, который должен был стать небольшим городом. Однако социальные и экономические последствия беспорядков и Французской революции сделали проект невозможным.

9. «Корабль свободы»