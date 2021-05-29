Человеческая фантазия, в частности фантазия архитекторов, порой бывает слишком безграничной для этого мира.
То, что можно легко изобразить в виде макета или 3D-модели, бывает невозможно построить в реальности. Мы собрали для вас изображения удивительных архитектурных проектов, которые должны были украсить собой большие города, но всё же были отвергнуты ввиду своей чрезмерной масштабности, дороговизны, небезопасности или попросту дикости.
1. Один из проектов «Дворца Советов», Москва
Авторы: Алексей Щусев, Иван Жолтовский. 1933 год.
2. Отель «Аттракцион», Нью-Йорк
Архитектором выступил Антонио Гауди. На момент проектирования (1908 год) это было бы самое высокое (330 метров) и необычное здание Нью-Йорка, однако Гауди всё же отказался от проекта.
3. Небоскрёб «Маяк мира», Париж
700-метровая башня со спиральной автомобильной дорогой, ведущей к гаражу на 500 мест и ресторану на самом верху, должна была быть построена на окраине Парижа для Всемирной выставки 1937 года. Проект архитектора Эжена Фрейсине.
4. Манхэттенский Купол, Нью-Йорк
Проект инженера Бакминстера Фуллера, который предложил построить трёхкилометровый геодезический купол, накрывающий Средний Манхэттен и позволяющий регулировать погодные условия в этом районе и уменьшить загрязнение воздуха. Фуллер говорил, что создание купола окупится за 10 лет посредством отсутствия затрат на уборку снега.
5. Башня Никитина — Травуша 4000, Токио
Проект самого высокого небоскрёба в мире. Да, 4000 метров — это планируемая высота башни. Для сравнения, в Бурдж-Халифе всего 828 метров.
6. Башня Уоткина, Лондон
В начале 20 века в Лондоне на месте стадиона Уэмбли могла возникнуть британская Эйфелева башня. Это был амбициозный проект по созданию 358-метровой высотной достопримечательности в парке Уэмбли под руководством железнодорожного предпринимателя сэра Эдварда Уоткина. Башня была частично построена, но из-за финансовых проблем проект отменили, и 47 готовых метров (из 358) пошли под снос.
7. Кенотаф Исаака Ньютона во Франции
Проект был нарисован французским архитектором Этьеном-Луи Булле в 1784 году. 150-метровый мемориал на тот момент стал бы самым высоким строением в мире.
8. Клифтонский мост, Бристоль
Этот мост существует и сейчас, но его вид резко отличается от того, каким он мог быть.
В 1793 году архитектор Уильям Бриджес представил свой грандиозный вариант моста, который должен был стать небольшим городом. Однако социальные и экономические последствия беспорядков и Французской революции сделали проект невозможным.
9. «Корабль свободы»
Freedom Ship — это проект 1990-х годов, представляющий собой плавучий город длиной 1317 метров с кондоминиумом на 50 000 человек, взлёно-посадочной полосой для турбовинтовых самолетов, беспошлинными магазинами и другими объектами, которые будут непрерывно путешествовать по земному шару, регулярно останавливаясь в портах.
10. «Ходячий город», Лондон
Здания «Ходячего города» представляют собой многоэтажные яйцевидные здания, установленные на гигантских телескопических стальных опорах. Таким образом архитектор Рон Херрон хотел приготовить Лондон к постапокалиптическому будущему, где люди ведут кочевой образ жизни, но пока надобности в таких конструкциях нет.
Источник:
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