Задержанный дончанин избил трех полицейских прямо в изоляторе

Теперь "ростовский Рембо" надолго "пропишется" в местах не столь отдаленных.
В городе Морозовск Ростовской области буйный правонарушитель раскидал трех полицейских в изоляторе временного содержания (ИВС) и заработал второе уголовное дело. По данным местных СМИ, 33-летний Руслан Мархиев сначала напал с ножом на родственника и нанес тому тяжелые травмы. А оказавшись в ИВС не смирился со своим положением и, видимо, копил обиду на полицейских. И когда они пришли, чтобы сопроводить Мархиева на допрос, воспользовался моментом и набросился на правоохранителей.
Как видно на записи с камер наблюдения, одного полицейского он сразу сбивает с ног и успешно отбивается от его коллег
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В итоге Мархиева все же скрутили (так пишут СМИ), но на записи видно, что он сам поднимает с пола наручники. В отношении ростовского "Халка" помимо ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) также возбудили дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Сидеть придется долго. И недюжинная сила дончанину еще очень пригодится. На лесоповале, например.
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Одна орфографическая ошибка, а смысл поменялся полностью.
Единственное ,что у них хорошо, это цепи по всему телу, чтобы заключё1нный рыпнуться не мог.