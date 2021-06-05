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Задержанный дончанин избил трех полицейских прямо в изоляторе

Задержанный дончанин избил трех полицейских прямо в изоляторе (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 июня 2021 10:47
Сообщество : Криминал
Метки: ИВС   Морозовск   Ростовская область   видео   избиение   полицейские   
2768
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Теперь "ростовский Рембо" надолго "пропишется" в местах не столь отдаленных.

Источник:

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Метки: ИВС   Морозовск   Ростовская область   видео   избиение   полицейские   
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36  комментариев
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974
Сергей 2 часа назад
вроде бы у них по инструкции без наручников из камер не выводить. Походу, менты лохи и сами виноваты.
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4k
banga911 Полчаса назад
Кадыров разрулил уже, расходимся.
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244
fda Полчаса назад
Был в конце момент, когда его за шею и пригнули, чего не пнуть ногой? Навыка нет, воли у ментов нет, действительно, только перед добропорядочными щёки раздувать. Один, похудее который, что то пытался, который потолще, наверное, постарше и ссыкливее, не подписался.
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10k
Кот Полчаса назад
Видимо, тренировки по самбо в школе полиции ребята таки прогуливали...
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−14
puixii 37 минут назад
мусорня бабло подымать шла а тут эка неожиданность - хрясь по морде ...
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−14
puixii Час назад
мусорня - тряпки ! тока бабло брать могут . путлеровские хер -полициай
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13k
Альф 57 Час назад
Позорище. Носить форму таким 'мужчинам' нельзя. Имхо.
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8k
MakDag Час назад
Дончанин. Еще бы казак написали...
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15k
ЦСКА Час назад
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4k
Иван Час назад
А где в Ростовской области лесоповал?
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420
Нога нага Иван Пухов Полчаса назад
... в котором добывают легендарных таёжных сторожевых лобстеров... )))
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Тут всякое возможно . Не надо сразу определят кто виновен.На етом видео не показано что било пару минут назад .Менти у нас ранше издевалис над заключоними и такие случаи били ежедневно .Типо человек под следствием , ничего не натворил а мент ему суёт палку в жопу .И как ему ответит ?Потом навели порядок . Давно не слишал про такое .Но ето у нас такое било . Не знаю как у Вас с етим делом .Когда жил у Вас не имел с полицеискими проблем . Всегда били в рамках закона .
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−69
v-50 Час назад
менты как всегда, берут уже кого попало, ни задержать ни отпор дать, ни хера не могут, только толпой пинать могут
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11
vkosta aleksei Полчаса назад
Руслан Мархиев - рюски мэдвэд уцы
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420
Нога нага aleksei Полчаса назад
Руслан Мархиев - от фамилии прям аж несёт русских духом...
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42k
parallax Час назад
Когда показывают американские тюрьмы, там все надзиратели как на подбор здоровяки. Пора бы подбирать работников в соответствии с профессией, или обучать их рукопашным видам боя.
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19k
Андрей Иванов 2 часа назад
Теперь будет избивать конвой на зоне
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8k
ScorpionDS 2 часа назад
Чего первый остался лежать, только отползал?
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66
gloomy old fart 2 часа назад
Вместе с Союзом исчезло и уважение к органам правопорядка. Оно и понятно - порядок сейчас довольно хреновый...
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10k
uutb 2 часа назад
У одного из охраны дубинка висит, а он с кулаками лезет! Странный...
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