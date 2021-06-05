Задержанный дончанин избил трех полицейских прямо в изоляторе

В городе Морозовск Ростовской области буйный правонарушитель раскидал трех полицейских в изоляторе временного содержания (ИВС) и заработал второе уголовное дело. По данным местных СМИ, 33-летний Руслан Мархиев сначала напал с ножом на родственника и нанес тому тяжелые травмы. А оказавшись в ИВС не смирился со своим положением и, видимо, копил обиду на полицейских. И когда они пришли, чтобы сопроводить Мархиева на допрос, воспользовался моментом и набросился на правоохранителей.