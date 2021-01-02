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Сообщество Жизнь в США 545 постов • 198 подписчиков подписаться
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Американские копы снова застрелили чернокожего. Миннеаполис захлестнули протесты

Американские копы снова застрелили чернокожего. Миннеаполис захлестнули протесты (3 фото + 2 видео)

Автор:
02 января 2021 16:22
Сообщество : Жизнь в США
Метки: афроамериканец   видео   миннеаполис   подозреваемый   полицейские   сша   убийство   
1193
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Именно в этом городе 7 месяцев назад погиб знаменитый Джордж Флойд.

Источник:

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Метки: афроамериканец   видео   миннеаполис   подозреваемый   полицейские   сша   убийство   
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16  комментариев
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5k
SSD 52 минуты назад
Нет живых нигеров, которых можно застрелить - Нет протестов.
Нет живых нигеров, которых можно застрелить - Нет протестов.
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1k
Диагноз 14 секунд назад
Черные ведут борьбу за свои права мотивируя это частично тем, что их предков насильно вывезли из Африки. Восстановить историческую справедливость может депортация черных на историческую родину... Интересно кто из них готов вернуться на земли предков?
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−127
Владимир 2 минуты назад
средниее цифры за последние 10 лет с 2010 по 2020
в год в США убивают 19 000 человек
11 000 тысяч ну разные причины, 8000 убивают полицаи
негров более 50%

НО но ниодного БОГАТОГО жителя США полиция ни разу не убила
мочат только нищебродов
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44k
noName 2 минуты назад
Дай-ка угадаю,цвет кожи протестующих....
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−127
Владимир 12 минут назад
на самом деле дело не в неграх
не расовая борьба идет а классовая

бедных [мат] не снимая штанов, и все! в этом при чина бунта

просто черных среди бедных большинство, а так... полно и белых за гранеью нищеты в США
в самой богатой тсране

и не потому что они тупые, или не хотят учиться или работать

ну просто так нужно, что если нет бедных, ну какой же ты богатый тогда?
кто будет делать двойной ку с приседанием? если у всех будут равные возможности

бедные и безработные это спутники капитализма

но просто ну все.. края попутали капиталисты и люди возмутились

а их стреляют
ну не понимая что стреляя в них... ну ты лишаешь себя и своих отпрысков будущего

просто сомнут всех и выкинут (убьют)

и высокий забор с охраной не спасет
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−127
Владимир 18 минут назад
>>SSD Владимир 16 секунд назад
>>Они не тупые. Просто когда негров нашли, они отставали на 100 000
>> лет. Они даже колесо не изобрели... Через 100 000 лет они догоня

это... ну бремя белого человека ты не устал нести?

Хочешь прикол?
мы все родом из Африки


у всех у нас гены негров и они первичны, мы все родом из Африки
ну все люди! и даже нацисты вроде тебя
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6k
Vallek 22 минуты назад
Сегодня была передача про колумбийские народы - их жизнь, промысел и прочее. Ведущий извинился и спросил разрешение задать непростой вопрос - как они темнокожие относятся к слову "негр".
- Нормально. Есть белые, есть черные, смуглые люди.
Короче, без проблем. Даже пояснили, что негр означает "черный", то есть цвет кожи.
То, как себя ведут БЛМщики, это вопиющая наглость и беспредел, которые творятся с позволения властей. Харассменты и другие нравственные вы#боны в судах набрали обороты и заклинили чрезмерно-правовой судебный механизм сша. Дотолерастились в ущерб здравому смыслу.
Защищая "честь" одного мëртвого черножопого преступника, страну накрывает волна преступности и беспорядков. Белому комментатору затыкают рот за то, что он сказал "все жизни важны", выставляя эти слова как протест против того что важны именно чëрные жизни. П#здец!
Защита чести должна быть соразмерна этой чести. А так, нигеры тупо лодку раскачивают, потому что ничего другого не умеют и не хотят.
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256
Kasper007 24 минуты назад
Я просто не понимаю тех, кто выходит на защиту чёрных....... Чувак начал стрелять в полицию - он преступник! Он опасен!!!! Наверное у них в бошках от травы совсем мозгов не осталось. Они видят только нарушение прав человека.... который явно был ангел(если соседей спросить) а 3 судимости это так мелочь, подумаешь вооруженное напыление. Деньги очень нужны были, не на работу ж каждый день ходить ...
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−127
Владимир Полчаса назад
вы много знаете негров профессоров?
я вот ну одного знаю Нил Деграйс Тайсон а почему так?
ну наверное потому что негры тупые и у них только рэп и наркота в голове все верно?
негры тупые от природы?

сколько негра ни корми, а он все норовит убить владельца плантации
(старая амереиканская поговорка)
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5k
SSD Владимир 20 минут назад
Они не тупые. Просто когда негров нашли, они отставали на 100 000 лет. Они даже колесо не изобрели... Через 100 000 лет они догонят. Помня, что Римскую империю убили варвары, есть угроза всем цивилизациям от тупых негров. Им не интересно развитие, еда и трахаться. Так и утопят нигеры ту же Америку.если их не перебить, как собак.
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33k
parallax Полчаса назад
Янки расплачиваются за грехи своих дедов. В своё время навезли в Америку рабов, пусть теперь на судьбу не жалуются.
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10k
alexis parallax 7 минут назад
А откуда взялись рабы? Белые бегали по Африке и отлавливали? Сами же негры и ловили своих соседей и продавали за стеклянные бусы.
Американские негры должны ненавидеть африканских негров.
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−127
Владимир 37 минут назад
ну застрелили и что теперь?
и этого в золотом гробу похоронят?

да на протяжении всей истории США они убивали и негров и прочих цветных

ну а хули они плохо работают на плантации?
пробовали руки у их детей отрубать, если негры плохо работают
б-л-я не помогает, только стрелять в голову в наказание
только так :)

ну еще это... как то странно что вообще кто то из негров стал ученым... 1 на миллион
это вообще не допустимо

ну и среди белых полно то же мусора
их то же нужно в биореактор

а чего это люди бунтуют? дажер его знает
нужно усилить финансирование полиции :)

у на росгвардию заблаговремнно создали
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5k
maclay 41 минуту назад
Американские копы снова застрелили чернокожего. Миннеаполис захлестнули протесты
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15
Pulsar Qwazarov 43 минуты назад
Долбаные рубероиды
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4k
Vadim 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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