Американские копы снова застрелили чернокожего. Миннеаполис захлестнули протесты

Именно в этом городе 7 месяцев назад погиб знаменитый Джордж Флойд.
В Миннеаполисе, штат Миннесота, 30 декабря полицейские застрелили афроамериканца, подозреваемого в преступлении. Не взирая на праздник, на улицы вышли возмущенные активисты. К счастью, на этот раз жечь полицейский участок они не стали. Тем не менее полицейские задержали десятки самых активных нарушителей порядка.
В американском Миннеаполисе полиция снова застрелила человека.— Wishmaster© Vendetta ✯☭ (@dokmorgue) December 31, 2020
По сообщениям местного управления, силовики открыли ответный огонь на поражение, когда подозреваемый в уголовном преступлении начал стрелять в них. Несмотря на это, радикально настроенная толпа собралась в районе pic.twitter.com/KLOe4yyp7d
Буквально 7 месяцев назад в Миннеаполисе от рук правоохранителей умер печально известный Джордж Флойд, который стал символом
лутинга полицейской жестокости по отношению к чернокожему населению.
Что касается 23-летнего Долала Бейла Идда, то полицейские в его отношении поступили как предписывает закон - по словам свидетелей, он первым достал оружие.
Местным властям вновь пришлось в срочном порядке публиковать запись с нательной камеры одного из полицейских, чтобы доказать правомерность действий правоохранителей.
В опубликованном ролике видно, как на заправочной станции автомобиль, за рулем которого находится Идд, таранит полицейские машины, игнорируя требования остановиться и выйти из машины с поднятыми руками. Автомобиль подозреваемого блокируют три полицейских машины. И через несколько секунд полицейские открывают огонь.
На записи отчетливо видно, как Идд первым стреляет через боковое стекло своего автомобиля:
По иронии судьбы Бейл Идд погиб всего в миле от того места, где скончался Джордж Флойд.
К счастью, накал страстей в конце 2020 года не идет ни в какое сравнение с тем безумием и беспорядками, что прокатились полгода назад практически по всей Америке.
Источник:
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в год в США убивают 19 000 человек
11 000 тысяч ну разные причины, 8000 убивают полицаи
негров более 50%
НО но ниодного БОГАТОГО жителя США полиция ни разу не убила
мочат только нищебродов
не расовая борьба идет а классовая
бедных [мат] не снимая штанов, и все! в этом при чина бунта
просто черных среди бедных большинство, а так... полно и белых за гранеью нищеты в США
в самой богатой тсране
и не потому что они тупые, или не хотят учиться или работать
ну просто так нужно, что если нет бедных, ну какой же ты богатый тогда?
кто будет делать двойной ку с приседанием? если у всех будут равные возможности
бедные и безработные это спутники капитализма
но просто ну все.. края попутали капиталисты и люди возмутились
а их стреляют
ну не понимая что стреляя в них... ну ты лишаешь себя и своих отпрысков будущего
просто сомнут всех и выкинут (убьют)
и высокий забор с охраной не спасет
>>Они не тупые. Просто когда негров нашли, они отставали на 100 000
>> лет. Они даже колесо не изобрели... Через 100 000 лет они догоня
это... ну бремя белого человека ты не устал нести?
Хочешь прикол?
мы все родом из Африки
у всех у нас гены негров и они первичны, мы все родом из Африки
ну все люди! и даже нацисты вроде тебя
- Нормально. Есть белые, есть черные, смуглые люди.
Короче, без проблем. Даже пояснили, что негр означает "черный", то есть цвет кожи.
То, как себя ведут БЛМщики, это вопиющая наглость и беспредел, которые творятся с позволения властей. Харассменты и другие нравственные вы#боны в судах набрали обороты и заклинили чрезмерно-правовой судебный механизм сша. Дотолерастились в ущерб здравому смыслу.
Защищая "честь" одного мëртвого черножопого преступника, страну накрывает волна преступности и беспорядков. Белому комментатору затыкают рот за то, что он сказал "все жизни важны", выставляя эти слова как протест против того что важны именно чëрные жизни. П#здец!
Защита чести должна быть соразмерна этой чести. А так, нигеры тупо лодку раскачивают, потому что ничего другого не умеют и не хотят.
я вот ну одного знаю Нил Деграйс Тайсон а почему так?
ну наверное потому что негры тупые и у них только рэп и наркота в голове все верно?
негры тупые от природы?
сколько негра ни корми, а он все норовит убить владельца плантации
(старая амереиканская поговорка)
Американские негры должны ненавидеть африканских негров.
и этого в золотом гробу похоронят?
да на протяжении всей истории США они убивали и негров и прочих цветных
ну а хули они плохо работают на плантации?
пробовали руки у их детей отрубать, если негры плохо работают
б-л-я не помогает, только стрелять в голову в наказание
только так :)
ну еще это... как то странно что вообще кто то из негров стал ученым... 1 на миллион
это вообще не допустимо
ну и среди белых полно то же мусора
их то же нужно в биореактор
а чего это люди бунтуют? дажер его знает
нужно усилить финансирование полиции :)
у на росгвардию заблаговремнно создали