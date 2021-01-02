Американские копы снова застрелили чернокожего. Миннеаполис захлестнули протесты

Буквально 7 месяцев назад в Миннеаполисе от рук правоохранителей умер печально известный Джордж Флойд, который стал символом лутинга полицейской жестокости по отношению к чернокожему населению.





Что касается 23-летнего Долала Бейла Идда, то полицейские в его отношении поступили как предписывает закон - по словам свидетелей, он первым достал оружие.