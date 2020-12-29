FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 543 поста • 197 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США 
В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с полицейскими

В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с полицейскими (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 декабря 2020 17:34
Сообщество : Жизнь в США
Метки: blm   Бреонна Тейлор   бюст   вандализм   видео   полицейские   
1964
5
1

И ведь двух недель не простоял монумент невинно убиенной Бреонны Тейлор. Никакого уважения к страданиям чернокожего населения. Чертовы расисты...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: blm   Бреонна Тейлор   бюст   вандализм   видео   полицейские   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Михаил Час назад
Кстати эта Брионна не могла не знать, что ее хахаль торгует наркотой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
9k
Андрей Ватрушкин Минуту назад
Соучастница
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ya 6 минут назад
Совсем поехала крыша у амеров. И что не так? Негр открыл огонь. баба его сообщница, подносила патроны. Негр обстреливал полицию при исполнении. А фигуру из снега можно обосцать и тогда по цвету ближе будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
АлександрЧестный 18 минут назад
Тоже из монтажной пены делают памятники. Могли бы и из золота сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
269
Placid 19 минут назад
Да мне поуху, черный, желтый, зеленый. Если ты, ссука, убийца, грабитель, разбойник, должен сидеть или лежать. Никаких бюстиков-фигустиков. Лучше, конечно, пристрелить при задержании. Жизнь станет лучше и немного спокойней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
Вася с ложкой 19 минут назад
Самое прикольное что в Америке больше всего против BLM .....Нигеры !!! И я не удивлюсь если они и разбили . Как сказал один черный ..Я не вступаю в общество которое создали белые педерасты .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
мега гон 19 минут назад
сначала думал шоколадная фигурка и ее кто то покусал)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−122
ОленЮкси Полчаса назад
А обоссать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
SolomonA Полчаса назад
Покрасьте Аленку в черный и подарите им. Вандалы обосрутся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pravednik84 SolomonA 7 минут назад
Ага, и потом подадут на нас в суд на возмещение морального ущерба))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Сталкер Полчаса назад
А почему бюст внутри – белый? Изготавливал расист?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
980
Педигри 42 минуты назад
Есть ещё нормально думающие люди в Америке. Что выдающего сделала эта баба, чтобы ей памятник ставить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Мистер Фикс 44 минуты назад
Лет через 5 америкосы очухаются, и снова загонят черномазых на ветки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
babuby Мистер Фикс Полчаса назад
Ага, ЩАЗЗЗ!! Будут они по Вашингтону свадьбы со стрельбой катать, и никто их не тронет, ибо "Разжигание межнациональной розни.".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Соломей 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Элек Мек 55 минут назад
В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с полицейскими
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
646
Владимир 55 минут назад
Как почти сказал Глеб Жеглов. -Надо было вовремя со своими мужчинами разбираться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Час назад
ну гипс то белый
100% "блэкфейс" подлежит уничтожению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Indi Час назад
То есть женщина, которая жила с дилером наркоты, была убита в ходе операции по задержанию опасного преступника, которого она покрывала. И... в чем проблема?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87k
сапер Водичка Час назад
Я так понял,что внутри мешок с коксом заныкали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Юрий Злой Час назад
скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты, обычное дело, друг, хранит наркотики, отсреливается от полиции, а она кстати еще и девственницей была наверное
статуя кстати внутри белая, а только снаружи в черное покрашена, чертовы расисты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Pravednik84 Юрий Злой 9 минут назад
Ну а внутри статуи должна быть наркота))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста Протестующий бросил "коктейль Молотова" в полицейских, но подпалил другого активиста Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Власти Филадельфии опубликовали видео стрельбы полицейских в афроамериканца Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов Протестующие афроамериканцы грубо выгнали евреев из своих рядов На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась На Брайтон-Бич чернокожая попыталась отобрать кроссовки у белого мужчины и поплатилась Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258794



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
4
30
Убойные опечатки, которые круто меняют смысл сказанного и заставляют смеяться до слез
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили
1
47
20 случаев, когда у людей была одна задача, но они её провалили
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Ferrari для больших парней: на продажу выставили спорткар принадлежавший Шакилу О'Нилу
0
1
Ferrari для больших парней: на продажу выставили спорткар принадлежавший Шакилу О'Нилу
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
1
76
В Шотландии нашли «живую куклу Барби»
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Ок, бумер. Семь вещей, которым стоит научиться у молодого поколения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмора#люди#аварии#дтп#интересны#картинки#креатив#новый год#дети
#интересно#Юмор#приколы#автомир#кино#девушки#китай#рождество#подборка#задержание
#факты#животные#прикол#Новым годом#авто аварии#истории#коты#прикольные#авария дня#подарки

На что жалуетесь?

Вернуться