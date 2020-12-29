В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с полицейскими

В итоге в Луисвилле начались протесты, в ходе которых погиб один человек. А двух полицейских - Джонатана Маттингли и Майлса Косгроува - оправдали, следствие и суд пришли к выводу, что они действовали в соответствии с принципом необходимой обороны. Сейчас они продолжают службу.





Третий полицейский, Бретт Хэнкисон, находившийся снаружи для подстраховки, был обвинен в "преступном пренебрежении к человеческой жизни". Он вел неприцельную стрельбу по окнам Тейлор, при этом несколько пуль попали в соседний дом. По законам штата Кентукки, за такие действия ему грозит до 5 лет тюрьмы. Из органов его уволили.



