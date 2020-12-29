В США разбили бюст чернокожей девушки, погибшей в перестрелке с полицейскими

И ведь двух недель не простоял монумент невинно убиенной Бреонны Тейлор. Никакого уважения к страданиям чернокожего населения. Чертовы расисты...
В городе Окленд, штат Калифорния, неизвестные разбили бюст 26-летней чернокожей девушки Бреонны Тейлор, который не простоял на площади Латам и двух недель.
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Бреонна Тейлор наравне с Джорджем Флойдом является символом полицейской жестокости в отношении чернокожего населения США (по версии BLM). Девушка погибла в ходе перестрелки полиции с ее сожителем Кеннетом Уокером 13 марта в Луисвилле.
Бреонна работала в скорой помощи и проблем с полицией не имела, в отличие от ее парня, который хранил наркотики у нее дома. Полицейские, получив так называемый "ордер без стука", ночью выломали дверь дома. Ее бойфренд вскочил с постели и открыл огонь в правоохранителей, ранив одного из них в ногу. В ходе перестрелки полицейскими было выпущено 32 пули, 8 из которых угодили в вскочившую вслед за бойфрендом Бреонну.
В итоге в Луисвилле начались протесты, в ходе которых погиб один человек. А двух полицейских - Джонатана Маттингли и Майлса Косгроува - оправдали, следствие и суд пришли к выводу, что они действовали в соответствии с принципом необходимой обороны. Сейчас они продолжают службу.
Третий полицейский, Бретт Хэнкисон, находившийся снаружи для подстраховки, был обвинен в "преступном пренебрежении к человеческой жизни". Он вел неприцельную стрельбу по окнам Тейлор, при этом несколько пуль попали в соседний дом. По законам штата Кентукки, за такие действия ему грозит до 5 лет тюрьмы. Из органов его уволили.
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статуя кстати внутри белая, а только снаружи в черное покрашена, чертовы расисты