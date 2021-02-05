В Сыктывкаре три школьницы избили женщину за замечание о воровстве

Если верить пострадавшей, подростки были пьяными.
В одном из сетевых супермаркетов Сыктывкара толпа подростков накинулась на женщину за сделанное замечание.
Инцидент произошел 2 февраля вечером. Пострадавшая женщина рассказала, что заметила двух нетрезвых подростков, бегавших по магазину и намеренно ронявших товар со стеллажей.
"Я услышала их разговор. Они говорили: «Бери все и суй в карманы, нам все можно». Я сделала им замечание, в ответ они стали оскорблять и угрожать", - рассказала пострадавшая.
Затем она расплатилась и вышла из магазина, однако на улице ее ожидали трое "униженных и оскорбленных" подростков, решивших с нею поквитаться. Они тут же напали и покупательнице пришлось бежать обратно в магазин за помощью. Однако помощь ей там никто не оказал. Даже охранник решил не вмешиваться в конфликт. В итоге женщину повалили на пол и начали избивать.
В ролике видно, что наиболее активны были две истошно кричавшие девушки. Впрочем, третья тоже отличилась, пиная женщину из-за спины своих пьяных товарок.
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Пожилая женщина уже написала заявление в полицию. В УМВД Республики Коми сообщили, что вчера магазин закрыли для проведения следственных действий.
Появилась информация, что одну из нападавших уже допросил инспектор по делам несовершеннолетних. Девушка заявила, что била женщину исключительно по плечу. На что инспектор заявила, что слушать вранье не намерена. Она также добавила, что дело о нападении находится на контроле у руководства.
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