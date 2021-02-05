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В Сыктывкаре три школьницы избили женщину за замечание о воровстве

В Сыктывкаре три школьницы избили женщину за замечание о воровстве (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2021 18:10
Сообщество : Криминал
Метки: видео   избиение   супермаркет   сыктывкар   школьницы   
873
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Если верить пострадавшей, подростки были пьяными.

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Метки: видео   избиение   супермаркет   сыктывкар   школьницы   
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20  комментариев
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852
Шурман 54 минуты назад
Что за дети пошли , в из возрасте я с человеком которому 30 разговаривал на ВЫ , есть исключения если мне говорили что бы я говорил уже на ты , но вот что бы руку на пожилого и взрослого поднять уж простите .
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3k
Vasiliy Pakazyava 3 минуты назад
А подбежал бы и в порыве праведного гнева, переконтачил по репе с ноги, посадилиб нах
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3k
ddd 5 минут назад
Охрана то какая смелая! Бросились тетку спасать! В такой ситуации хороший поджопник, а точнее, 3 поджопника очень бы помогли!
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72
bobobo 13 минут назад
Ну сейчас пожилих женщин пинать это вообще модно стало. Россгвардии же можно.
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25k
Notan Blaine 15 минут назад
Вот, казалось бы, при чем тут Навальный и его секта.
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208
andrey 16 минут назад
да ладно вам,ерунда какая ! вот про Псаки намного интереснее новости !
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
12k
1k
Нудник Шпилкес Полчаса назад
одной похоже все таки поправили хлеборезку, и правильно сделали
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539
Виталий Полчаса назад
если у них столько энергии, дать 1 год исправительных работ лес валить в тайге.
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773
Денис Ануфриев Полчаса назад
био-мусор
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−6
Николай Красножопов Полчаса назад
Это юные навальнята. Скоро на всех улицах страны.
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30k
Alex 39 минут назад
Мочить сук.
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4k
prostoVetal22 45 минут назад
Вот и жрем последствия нормативных актов "о защите не совершеннолетних",с.ка.Они же дети!Недавние "митинги" пример,тиктокнутые ублю.дки.
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7
aleksander 47 минут назад
Сука. На одну ногу наступить, а другую оторвать на хрен. И их родителям по морде надавать.
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5k
Majul 48 минут назад
Идиотки. Почему я уверен, что эти три овоща поддерживают развального?
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100
Masterskoi 58 минут назад
Посадить в изолятор на недельку, чтобы мозги на место вставились. А потом пол года домашнего ареста, если мозги не вставятся, то еще месяц изоляции.
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10k
Павел Бреусов Masterskoi 48 минут назад
На пару лет на поселение, чтобы налогоплательщиков не обременять...
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923
Broscan Masterskoi 48 минут назад
Поздно !
Ссылка youtu.be
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30k
Alex Broscan 39 минут назад
Согласен. Тут только мочить
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1k
ых Masterskoi 6 минут назад
Не мягко? Стерилизовать и на север, лес валить.
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