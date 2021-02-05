В Сыктывкаре три школьницы избили женщину за замечание о воровстве

В одном из сетевых супермаркетов Сыктывкара толпа подростков накинулась на женщину за сделанное замечание.

Инцидент произошел 2 февраля вечером. Пострадавшая женщина рассказала, что заметила двух нетрезвых подростков, бегавших по магазину и намеренно ронявших товар со стеллажей.

"Я услышала их разговор. Они говорили: «Бери все и суй в карманы, нам все можно». Я сделала им замечание, в ответ они стали оскорблять и угрожать", - рассказала пострадавшая.

Затем она расплатилась и вышла из магазина, однако на улице ее ожидали трое "униженных и оскорбленных" подростков, решивших с нею поквитаться. Они тут же напали и покупательнице пришлось бежать обратно в магазин за помощью. Однако помощь ей там никто не оказал. Даже охранник решил не вмешиваться в конфликт. В итоге женщину повалили на пол и начали избивать.

В ролике видно, что наиболее активны были две истошно кричавшие девушки. Впрочем, третья тоже отличилась, пиная женщину из-за спины своих пьяных товарок.