Как после сообщила мать избитого ребенка, ему от одноклассников доставалось частенько. В последнее время, говорит женщина, сын был затравлен и приходил домой с разбитыми губами. Но когда она увидела ролик с избиением, не стала спускать дело на тормозах и обратилась в полицию.

Директор учебного заведения сообщил, что мальчик, бывало, задирал одноклассников, и вообще, все это - обычные детские разборки. Подерутся - помирятся. Но ради спокойствия мамы и ее ребенка, ученика перевели в другой класс.