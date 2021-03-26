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Удивляет, что особенно изобретательной в нанесении ударов была девочка: чтобы получше приложить одноклассника, она даже влезла на парту.
Буллинг в школе существовал всегда. Правда раньше, до отсутствия соцсетей, о драках рассказывали в разговорах, сейчас же порой бьют толпой именно ради видео, которое после можно выложить в соцсеть. Хайп - он такой.
Увидев ролик с избиением сына, мать не стала медлить и обратилась в полицию.
Увидев ролик с избиением сына, мать не стала медлить и обратилась в полицию.
24 марта в Захаровской средней школе в Одинцовском района Подмосковья толпа одноклассников избила своего товарища по учебе. Дело происходило прямо в кабинете, видимо, на перемене. Учителя в классе не было, и первоклассники поколотили мальчишку, записывая процесс на видео.
Больше других в избиении усердствовала одна девочка, которая вошла в раж и никак не могла успокоиться.
Больше других в избиении усердствовала одна девочка, которая вошла в раж и никак не могла успокоиться.
Как после сообщила мать избитого ребенка, ему от одноклассников доставалось частенько. В последнее время, говорит женщина, сын был затравлен и приходил домой с разбитыми губами. Но когда она увидела ролик с избиением, не стала спускать дело на тормозах и обратилась в полицию.
Директор учебного заведения сообщил, что мальчик, бывало, задирал одноклассников, и вообще, все это - обычные детские разборки. Подерутся - помирятся. Но ради спокойствия мамы и ее ребенка, ученика перевели в другой класс.
Директор учебного заведения сообщил, что мальчик, бывало, задирал одноклассников, и вообще, все это - обычные детские разборки. Подерутся - помирятся. Но ради спокойствия мамы и ее ребенка, ученика перевели в другой класс.
В соцсетях заметили, что проблема частых школьных разборок - ситуация в обществе и образовании в целом. Некоторые вспомнили о схожих ситуациях, в которые попадали их дети, и заметили, что установка в классах камер, возможно, спасла бы положение. А как вы считаете, уважаемые фишкяне?
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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ видео воспитание драка избиение разборки школа
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К чему это я? Да, дети жестокие и бестолковые. В том числе и за себя говорю, и мне очень стыдно за свои детские проступки, но не об этом речь.
Всю жизнь ребенок не сможет прятаться за родителями. За него решать его проблемы вы всю жизнь не сможете. Если есть такая проблема, что он-мальчик для битья, то проблема в самом ребенке и воспитании, что, конечно, не оправдывает других детей.
Надо его самого научить проблемы, а не решать их за него.
Интересно, если этому директору морду начистить от души, то он тоже скажет "обычные разборки, подерутся - помирятся" или в полицию побежит?
Племянница, милейшая и добрейшая девочка в следующем году пойдет в первый класс. Очень волнительно и страшно за класс в который попадет. Надеюсь такие неадекваты не встретятся.
Так всегда было. Ничего удивительного.
Дети вообще очень жестоки, может потому, что еще не прошли через боль и воспитываются в эгоизме.
А вообще русские ситуационо очень жестоки друг к другу. Я смотрел на дедовщину в армии и пытался понять - почему мы так друг друга не любим, вроде один народ..
Может все люди сами по себе такие. Не знаю.
А раб должен выполнять все, что я ему скажу. В том числе возить меня на своем горбу из класса в класс.
Вот такие реалии. 95 год окончание школы.
В таких случаях надо уже в другую школу уходить.
А с учителями и деректрисой нужно провести серьезную разборку.