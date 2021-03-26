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В Подмосковье ученики начальной школы запинали одноклассника ради ролика в соцсетях

В Подмосковье ученики начальной школы запинали одноклассника ради ролика в соцсетях (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 марта 2021 08:19
Сообщество : Жить в России
Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   воспитание   драка   избиение   разборки   школа   
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Удивляет, что особенно изобретательной в нанесении ударов была девочка: чтобы получше приложить одноклассника, она даже влезла на парту.

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Метки: ПОДМОСКОВЬЕ   видео   воспитание   драка   избиение   разборки   школа   
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Детей на учем в комнату милиции,директора нахер уволить
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119
Андреевич 3 минуты назад
А потом - а че это школник приходит с ружьем и всех расстреливает, компьютер виноват наверно
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2k
Ivan 4 минуты назад
Ребенок подрался в школе, ему вдвоем навалили одноклассники. Обошлось без видео и ментов. Дал совет по одному их отловить и отметелить так, чтоб меня к директору вызвали. Кстати, вызвали, я с виноватым видом пообещал принять меры, но после этого в школе у него проблем нет. Такие лбы шарахаются его, крупнее значительно. Сам видел на очередной выписке класса из-за короновируса, в поликлинике. Сын на этаж поликлиники зашел, весь класс по стенке выстроился. Даже меня, отпетого хулигана, так не шарахались в мое время.
К чему это я? Да, дети жестокие и бестолковые. В том числе и за себя говорю, и мне очень стыдно за свои детские проступки, но не об этом речь.
Всю жизнь ребенок не сможет прятаться за родителями. За него решать его проблемы вы всю жизнь не сможете. Если есть такая проблема, что он-мальчик для битья, то проблема в самом ребенке и воспитании, что, конечно, не оправдывает других детей.
Надо его самого научить проблемы, а не решать их за него.
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−12
Глупый Ослик Иа 16 минут назад
Было у нас в классе трое отпетых хулиганов. И девочка-асоциалка, в их же компании. Так как детей бить нельзя, их пытались уговорами и терпением к выходкам склонить на сторону добра. Не получилось. Однажды вызвал их всех к себе участковый, мальчиков завёл в кабинет а девочку попросил подождать за дверью и отметелил трех отморозков так что они летали от стены к стене. Мальчики исправились, стали верить в справедливость. А девочка пошла дальше и села в тюрьму, убив кого то.
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12k
Объект реальности Глупый Ослик Иа 59 секунд назад
Не доработал участковый
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9k
Kharun Akhbajeff 18 минут назад
Как можно так воспитать сына, что его бьёт девочка?! Позор отцу ребёнка и всем родственникам по мужской линии!!!
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10k
Lexx Kharun Akhbajeff 12 минут назад
ну ты б наверное не растерялся, и вырубил бы девочку?
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3
sergizs Kharun Akhbajeff 8 минут назад
Вы забыли ,что у нас много не полных семей ,вот отсюда и проблемы .И маманьки всё решают .и за детей тоже.
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9k
Kharun Akhbajeff Lexx 6 минут назад
Я снизу в коментах написал почему у меня на Родине, в Чечне, это невозможно. У нас и мальчики "деруться" лишь в спортивных единоборствах. Вам сложно поверить, но это так.
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10k
Lexx Kharun Akhbajeff Минуту назад
Я не про чью-либо Родину, я про конкретное видео. Ты смог бы приложить этой девочке?
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15k
sanchesS80 21 минуту назад
"Директор учебного заведения сообщил, ......, все это - обычные детские разборки. Подерутся - помирятся."
Интересно, если этому директору морду начистить от души, то он тоже скажет "обычные разборки, подерутся - помирятся" или в полицию побежит?
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4k
insaider 24 минуты назад
Если в соцсети появляется такое видео,и модераторы его не удаляют,то закрывать нахер такую соцсеть в течении суток,или пусть выплачивают компенсацию пострадавшим,а участники избиения ставятся на учет в подразделении по делам несовершеннолетних!
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36k
dima423 24 минуты назад
У меня 2 детей, щас в 4 и во 2 классе, если по ним судить то дети вообще перестали драться в школе... Я периодически спрашиваю, у вас кто то дерется там? отвечает нет вообще никогда, очень редко бывает конфликты с другими классами и то потолкаются чуток и все... И это меня на самом деле сильно удивляет, во времена моего детства в конце 80х, драки в школе были настолько нормой, что им никто не удивлялся...в классе была иерархия по силе уже чуть ли не с нулевки, я был 3 по силе и мы со вторым раз в неделю стабильно махались, причем жестко кулаками по роже, до крови, потом вместе шли к большому зеркалу в холле школы и смотрели кто кому чего нанес, какие повреждения... то есть сильно из-за этих драк не заморачивались, это как доп урок физкультуры были)) И это только в классе, про межклассовые бои и про драки со шпаной я вообще молчу, там все пожоще было))
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2k
Aristarx Полчаса назад
Ну чтож ты плачешь, малыш... Вон стул у тебя стоит рядом. Возьми его в руки, и с размаху даме по ыблету!
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10k
Крог Полчаса назад
В любой школе юные даги, чеченцы, таджики, армяне, азеры и т.д. держаться маленькими диаспорами, поддерживая друга с первого по одиннадцатый класс. И только русские гнобят, бьют, издеваются друг над другом, причем обычно старшие над младшими. Почему так? Я не знаю
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9k
Kharun Akhbajeff Крог 11 минут назад
Потому что мы (я чеченец) с памперсов воспитывает любовь не только к своей родине, но и ко всем представителям своего народа.
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142
Anton Полчаса назад
Больно смотреть. Ведь на месте этого мальчика мог быть и ваш ребенок.
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4k
ваня панкин Полчаса назад
дрались в школе постоянно, но скотство заключается в другом - всей толпой на одного...
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5k
Vadim ваня панкин 17 минут назад
Ну бить толпой одного у пацанов бывало редко. У девок это чуть ли не норма. Хотя драки у мальчишек были гораздо чаще. Но и буллинг (хотя такого слова не было) был тоже. Но обычно это не избиение толпой, а издевательства другого рода.
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1k
Йожык Полчаса назад
Офигеть девчонка, скачет как бабуин, да еще и ногами пинает. Я позволила себе руки распустить единственный раз в 9 лет, когда один дебилоид из крайне неблагополучной семьи мне доской, из которой торчал гвоздь в голову зарядил. Оклемалась, с друзьями загнали его в угол, и я надавала ему пощечин от души. Дома маме сказала, что неудачно в прятки сыграла.
Племянница, милейшая и добрейшая девочка в следующем году пойдет в первый класс. Очень волнительно и страшно за класс в который попадет. Надеюсь такие неадекваты не встретятся.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
вот так рождаются хайпожоры,а потом сидят за убийство,так не хрена и не понял что они сделали.
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1k
IL1987 Полчаса назад
Получил пи..ды, с кем не бывает. Когда ему надоест, сам научится отвечать, и к нему никто приставать не будет.
Так всегда было. Ничего удивительного.
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10k
Крог IL1987 22 минуты назад
Обычно, тот (та) кого с первого класса чморят, остаётся "омежкой" до выпускного. Сам не так уж и давно окончил школу.
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28
nas23021983 Полчаса назад
Отдайте сына заниматься, бокс, самбо и.т.д. Уверен через пару лет он станет крепче духом и все задиры будут обходить его сторонкой.
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10k
Крог nas23021983 22 минуты назад
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1k
Мистер Робот 49 минут назад
Это было всю жизнь, сколько я себя помню. В советское время - сплошь и рядом, в школах, пионер лагерях, дворах - затравить кого-то, были частые случаи. Вспомните фильм "Чучело" - он об этом.
Дети вообще очень жестоки, может потому, что еще не прошли через боль и воспитываются в эгоизме.
А вообще русские ситуационо очень жестоки друг к другу. Я смотрел на дедовщину в армии и пытался понять - почему мы так друг друга не любим, вроде один народ..
Может все люди сами по себе такие. Не знаю.
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39k
Александр Мистер Робот 42 минуты назад
Дети не жестоки - дети просто ещё не лицемерны, они делают то что чувствуют - слабых всегда гнобили не из за злости и жестокости, а из за того что это можно. Дети если любят, то любят по настоящему, уважают, презирают, ненавидят - все искренне
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8k
БарНалей Мистер Робот 8 минут назад
У нас в классе было реальных два раба. Класс очень неблагополучный. Несколько человек не второгодников, а третигодников было! Одного из рабов я частенько выкупал себе в собственность. Тем и спасал его. Т.к. это моя собственность, то все наезды на него - это наезд на меня. Я не был самым здоровым в классе, т.к. были чуваки на 3 года старше меня. Но постоять за себя мог. Инциденты конечно бывали, но там еще надо подумать, стоит ли со мной связываться.
А раб должен выполнять все, что я ему скажу. В том числе возить меня на своем горбу из класса в класс.
Вот такие реалии. 95 год окончание школы.
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10k
Джон Уик 53 минуты назад
А где папа?
В таких случаях надо уже в другую школу уходить.
А с учителями и деректрисой нужно провести серьезную разборку.
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36k
dima423 Джон Уик 19 минут назад
да хз, по моему это просто ребенок не приспособленный к социуму, он вообще не может ответить... в жизни всегда будут конфликты, будут те кто попытается тебя обидеть или унизить, и надо с детства учиться этому противостоять... Вот реально я вспоминаю свое детство...и вот такое просто бы никто не заметил, потому что были такие драки, что зубы выбивали и носы разбивали в кровь, я уж не говорю о фигналах под глазом))
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5k
кот базилий 54 минуты назад
Немного подрастет, возьмет папино ружье и придет в школу....... Обычно эти "шалости"детишек так кончаются. Если не будет у папы ружья придет с ножом.
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649
Vladimirs Orlovskis 55 минут назад
В любом коллективе, как взрослом, так и детском, всегда появляется лидер. От этого лидера будет в значительной мере зависеть психологическая обстановка в коллективе. Если лидер образован, неагрессивен, заряжен на доброту и позитивную обстановку в коллективе, то за окружающих можно только порадоваться. Но, если лидером управляет желание повелевать, возвысить себя относительно других, то в этом обществе всегда появится изгой, которого все будут травить, пытаясь таким образом поднять в глазах других, свое положение в этом коллективе. Причем такой негативный лидер тоже, скорее всего, будет образованным и , уж, тем более, хитрым и подлым человеком.
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9k
Сергей Час назад
Вот поэтому, на день рождение сына (7 лет) я подарил ему турник. Ему ещё предстоит в сентябре пойти в первый класс. Хрен знает, из каких семей будут дети.
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36k
dima423 Сергей 15 минут назад
я сына в 3,5 уже начал к турнику приучать) к 1 классу 15 раз спокойно...и в 5 лет в самбо 70 отдал, вот щас 10 лет ему пока занимается еще, в школе ни 1 драки не было) ...ну и круглый отличник при этом))
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9k
Сергей dima423 12 минут назад
Здорово. Мой с 4 лет занимался карате, но, к сожалению, по осени заведение накрылось. Теперь рядом ничего нет.
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36k
dima423 Сергей 6 минут назад
и что меня радует самбо 70 бесплатно абсолютно, ну правда приходится нормативы сдавать и тд... есть отбор, кто не хочет заниматься или не может - вылетают быстро)
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9k
Сергей dima423 2 минуты назад
Повезло, конечно. Да и самбо лично меня привлекает больше, чем карате. Но, повторюсь, в шаговой доступности ничего сейчас нет.
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