Один из самых любимых в детстве советских фильмов

Стоп! А вам ничего не напоминает смешение вот этого всего в одном фильме? Любовь, которой мешают обстоятельства, обаятельные плохие и хорошие крутые герои, драки, погони, песни и танцы?



Да ведь это составляющие очень популярных в то время в СССР индийских фильмов! Похоже, что Юлий Гусман подсмотрел рецепт успешного кино у болливудских киношников. Если не ошибаюсь, это смешение боевика, комедии, драмы, мелодрамы и мюзикла у них называется «масала».



Ну да, танцев у Гусмана не хватает, но это уже спишем на специфику азербайджанских традиций. Видимо в Закавказье не принято танцевать при всяком удобном (и неудобном) случае.



Но остальные ингредиенты коктейля все имеются.



И надо отметить, что эти составляющие – все на уровне.



Сюжет – в лучших традициях вестерна. Уточню, именно вестерна, а не истерна, ведь в нём нет одной из главных составляющих советского истерна – борьбы за Советскую власть.



Есть хорошие крутые парни (ну как, парни - мужчины в расцвете сил).