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Один из самых любимых в детстве советских фильмов

Один из самых любимых в детстве советских фильмов (10 фото + 3 видео)

Автор:
04 июня 2021 12:42
Метки: Не бойся   фильм   юлий гусман   я с тобой   
798
10
3
В детстве "Не бойся, я с тобой" был один из самых любимых фильмов. И не только у меня. Практически все ровесники в моём окружении (плюс-минус 5 лет) с большой теплотой вспоминают этот фильм. Вне зависимости от пола – и мужчины, и дамы.
Отмечу сразу – не «любимых детских», а «любимых в детстве». Это далеко не одно и то же.

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Метки: Не бойся   фильм   юлий гусман   я с тобой   
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11  комментариев
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956
Сергей 4 часа назад
хороший фильм
пысы. палец не сломал, но болел долго.
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Алексей 12 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
Антон Семёныч 2 часа назад
Олег Кантемиров был круче Дурова.
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19k
shevanez 2 часа назад
Да, сейчас это выглядит немного наивно...Ну и что с того, все равно один из любимых фильмов детства.
Ссылка www.youtube.com
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19k
shevanez 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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902
azuver 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
Виталий Касандров 3 часа назад
..."Уточню, именно вестерна, а не истерна, ведь в нём нет одной из главных составляющих советского истерна – борьбы за Советскую власть."...
Таки как бы наверное интерн ,ибо борьбы за Советскую власть нет только из-за отсутствия таковой. ибо действие в фильме происходит до 1 мировой. А главные герои "революционеры" борцы с царизмом за светлое будущее поэтому их и разыскивает полиция .
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5k
ваня панкин 3 часа назад
пойду и убью! (с) теймур...
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1k
friday2009 3 часа назад
А вот продолжение подкачало
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12k
Юрий Николаевич 4 часа назад
Автор, ты не совсем прав. "Урок борьбы" это, по сути, трансформированный танец. Так что вполне себе "масала".

Я и сейчас смотрю этот фильм с удовольствием.
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Мистер Фикс 4 часа назад
Видать, какой-то прозападный задрот-тиктокер минус поставил
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