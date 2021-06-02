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Знаменитый кадр «вскрытия инопланетянина» продадут за $1,2 млн

Знаменитый кадр «вскрытия инопланетянина» продадут за $1,2 млн (5 фото)

Автор:
02 июня 2021 08:58
Сообщество : Кино
Метки: в мире   вскрытие   инопланетянин   кадр   кино   фильм   фото   
337
5

Покупатель получит оригинальную пленку с фильмом.

Источник:

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Метки: в мире   вскрытие   инопланетянин   кадр   кино   фильм   фото   
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3  комментария
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27k
Игорь 46 минут назад
Лет 15-20 назад продавали кажется звезды на небе. Выдавали сертификат с подтверждением и всё такое...

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1k
АлексЮстасу 12 минут назад
Для америкосов разрезать пришельца - как на Луну слетать, высадиться и вернуться на Землю.
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10k
Дядя Саша 58 минут назад
А я верю
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