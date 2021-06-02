Знаменитый кадр «вскрытия инопланетянина» продадут за $1,2 млн

Один кадр из скандального фильма 1947 года «Вскрытие пришельца» продаётся на аукционе в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT) с начальной ставкой, превышающей 1 миллион долларов США или 450 эфириумов.

По общему мнению, этот 16-миллиметровый фильм показывает последствия предполагаемой катастрофы НЛО в Розуэлле, штат Нью-Мексико, США, с гуманоидной фигурой на операционном столе.

В 17-минутном фильме показана фигура с массивной раной на правой ноге, большими глазами и черепом, а также несколько разных людей, которые ходят вокруг фигуры в белых костюмах.

Победитель аукциона получит отснятый материал в виде NFT, подлинность которого будет доказана с помощью строк кода.

Аукцион проводится компанией Rarible, которая позиционирует себя как «крупнейший децентрализованный рынок NFT, ориентированный на создателей разнообразного мультимедийного контента».

Согласно заявлению, победитель также получит физический 16-миллиметровый кадр из оригинального фильма, снятого в 1947 году.

По словам владельца фильма, британского предпринимателя Рэя Сантилли, эти кадры якобы были «аутентифицированы» ЦРУ.

Согласно заявлению, Сантилли приобрёл его в 1992 году у отставного военного оператора США.

«Я прожил с этим фильмом и его историей 30 лет, — рассказал Сантилли. — Когда я впервые увидел документы ЦРУ с подтверждением происшедшего в Розуэлле и фильм «Вскрытие пришельца», с моих плеч сняли огромную тяжесть. Я считаю, что технология, которой мы наслаждаемся сегодня, началась в 1947 году, когда произошла авария в Розуэлле, и что предлагаемые NFT и одиночные кадры плёнки, безусловно, являются одними из самых ценных предметов, которые даже выставляются на аукционе.»

Споры вокруг фильма и его подлинности существуют уже много лет.

В 1995 году кадры из фильма транслировались на канале Fox в виде часового документального фильма под названием «Вскрытие пришельца: факт или вымысел?», ведущим которого был Джонатан Фрейкс.

В 2006 году Сантилли в конце концов признал, что отснятый материал был «реконструкцией» того, что, по его словам, он ранее просматривал, и что только «несколько кадров» были из фильма 1947 года, но никогда не уточнял, какие именно.

В том же году дизайнер спецэффектов по имени Джон Хамфрис заявил, что это именно он создал фигуру в кадрах, а также появился в фильме как один из патологов, согласно Live Science.

Однако в просочившейся записке 2001 года, как сообщается, полученной аэрокосмическим миллиардером Робертом Бигелоу (получена из архивов бывшего астронавта NASA Эдгара Митчелла), учёный ЦРУ Кит Грин утверждает, что фильм и труп реальны.

«Фильм/видео о вскрытии инопланетян — настоящий, труп инопланетянина — настоящий, а труп, показанный в фильме/видео, такой же, как фотографии, которые Кит видел на брифинге в Пентагоне в 1987/88 году», — сказал Грин на брифинге в Пентагоне в 2001 году.

Отметим, что Бигелоу связан с бывшим сенатором США Гарри Ридом.

Находясь у власти, Рид получил финансирование для ныне несуществующей Advanced Aerospace Threat Identification Program, часть которого была передана Bigelow Aerospace для расследования неопознанных воздушных явлений.

Напомним, что 8 июля 1947 года газета Roswell Daily Record со ссылкой на заявление Джесси Марселя-старшего сообщила, что на ранчо в Нью-Мексико в Розуэлле была обнаружена летающая тарелка.

«Разведка 509-й бомбардировочной группы на армейском аэродроме Розуэлла сегодня в полдень объявила, что это поле перешло во владение летающей тарелки», — сообщила газета.

Марсель-старший был первым на месте происшествия и возглавил расследование, по итогам которого было определено, что найденные обломки являются частями инопланетного корабля.

Однако вскоре после того новости об «НЛО» попали на страницы газет, военное министерство в Вашингтоне, округ Колумбия, опубликовало заявление, в котором утверждалось, что обломки были всего лишь остатками метеозонда.