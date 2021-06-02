Актер Скала Джонсон показал «супергеройскую» форму

Стоит отметить, что во многом такое тело Скалы является результатом его титанического труда, который актёр приложил, чтобы целиком и полностью соответствовать своей главной роли в кинокартине «Чёрный Адам», выход которой на экраны запланирован на лето 2021 года.

49-летний бывший рестлер, а ныне суперзвезда Голливуда, о своём желании воплотить Чёрного Адама на большом экране впервые заявил ещё в 2014 году. По словам Джонсона, он с детства примерял на себя именно этого героя комиксов.

Добавим, что Адама придумали в далёком 1945 году Отто Биндер и Си Си Бек. Это антигерой вселенной, который обладает всеми теми же качествами, что и герой из нашумевшего фильма «Шазам». Длительный период времени историй о нём не печатали. Вернулся же Чёрный Адам на страницы комиксов в 1970 году. Впоследствии, в 2000 году, произошла ещё одна его перезагрузка. На этот раз Адам выступил как герой, стремящийся очистить своё имя от дурной славы.

Скала предоставил своим поклонникам возможность в очередной раз лицезреть то, в какой фантастической форме на данном этапе пребывает его хорошо прокачанное тело.

Легенда реслинга действительно находится в потрясающей форме, во многом такое его состояние связано со съёмками в фантастической киноленте «Чёрный Адам».