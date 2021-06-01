Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли первоклассных злодеев

В случае с теми, кого мы добавили в нашу подборку, титульными персонажами оказались яркие злодеи, которых вы точно знаете (в отличие от фамилий тех, кто их сыграл). Предлагаем вам посмотреть, как исполнители роли антигероев из картин прошлых десятилетий выглядели в одних из своих последних на данный момент фильмах или сериалах. И там они чаще всего играли уже вовсе не злодеев, а скорее даже наоборот.

1. Кристофер Уокен (78 лет)