Как сейчас выглядят актеры, которые сыграли первоклассных злодеев

У каждого из известных актёров есть своя титульная роль, по которой массовый зритель помнит их лучше всего.
В случае с теми, кого мы добавили в нашу подборку, титульными персонажами оказались яркие злодеи, которых вы точно знаете (в отличие от фамилий тех, кто их сыграл). Предлагаем вам посмотреть, как исполнители роли антигероев из картин прошлых десятилетий выглядели в одних из своих последних на данный момент фильмах или сериалах. И там они чаще всего играли уже вовсе не злодеев, а скорее даже наоборот.
1. Кристофер Уокен (78 лет)
Актёр в роли Всадника без головы из «Сонной лощины» (1999) и в фильме «Дедушка НЕлёгкого поведения» (2020).
2. Джон Малкович (67 лет)
Актёр в роли Сирус-Вируса из «Воздушной тюрьмы» (1997) и в фильме «Криминальные боссы» (2020).
3. Малкольм Макдауэлл (77 лет)
Актёр в роли Алекса ДеЛарджа из «Заводного апельсина» (1971) и в фильме «Скандал» (2019).
4. Брэд Дуриф (71 год)
Актёр в роли Грима Гнилоуста из фильма «Властелин колец: Две крепости» (2002) и в картине «Дедвуд» (2019).
5. Роберт Патрик (62 года)
Актёр в роли Т-1000 из «Терминатора 2: Судный день» (1991) и в фильме «Честный вор» (2020).
6. Уиллем Дефо (65 лет)
Актёр в роли Нормана Озборна (Зелёного гоблина) из «Человека-паука» (2002) и в фильме «Сибирь» (2020).
7. Петер Стормаре (67 лет)
Актёр в роли Люцифера из фильма «Константин: Повелитель тьмы» (2005) и в картине «Птица в клетке. Заражение» (2020).
8. Гэри Бьюзи (72 года)
Актёр в роли коммандера Крилла из фильма «В осаде » (1992) и в картине «Лагерь Манна» (2018).
9. Тони Тодд (66 лет)
Актёр в роли главного злодея фильма «Кэндимэн» (1992) и в картине «Хэллфест» (2018).
10. Кэти Бэйтс (72 года)
Актриса в роли Энни Уилкс из «Мизери» и в фильме «Дело Ричарда Джуэлла» (2019).
11. Кертвуд Смит (77 лет)
Актёр в роли Кларенса Боддикера из «Робокопа» (1987) и в сериале «Наследие Юпитера» (2021).
12. Дольф Лундгрен (63 года)
Актёр в роли Ивана Драго из «Рокки 4» (1985) и в фильме «Бесконечная ночь» (2019).
13. Джеймс Эрл Джонс (90 лет)
Актёр в роли Тулсы Дума из фильма «Конан-варвар» (1982) и в картине «Предупредительный выстрел» (2018).
Помимо роли Тулсы Дума актёр прославился своим уникальным голосом, которым разговаривает Дарт Вейдер из «Звёздных войн» и Муфаса из «Короля льва».
14. Теренс Стэмп (82 года)
Актёр в роли генерала Зода из «Супермена 2» (1980) и в сериале «Тёмные начала» (2019).
Источник:
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