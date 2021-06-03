Любопытный экспортный каталог радиозавода "ВЕГА" 1981 года

6.

Первым в каталоге идут радиоприемники начиная с момента выпуска первой продукции в 1947году. Своих конструкторов у Бердского радиозавода еще не было, оснасткой и технической документацией поделился Александровский радиозавод. Продукция долгое время выпускалась под маркой "Рекорд", лишь в конце 60х начали переходить на выпуск под торговой маркой "Вега"