Любопытный экспортный каталог радиозавода "ВЕГА" 1981 года

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Вся текстовая часть в каталоге дублируется на английском языке.
Видимо отпечатан для Внешнеэкономического объединения "Машприборинторг" - именно через эту организацию шел экспорт радиопродукции СССР в зарубежные страны.
Видимо отпечатан для Внешнеэкономического объединения "Машприборинторг" - именно через эту организацию шел экспорт радиопродукции СССР в зарубежные страны.
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6.
Первым в каталоге идут радиоприемники начиная с момента выпуска первой продукции в 1947году. Своих конструкторов у Бердского радиозавода еще не было, оснасткой и технической документацией поделился Александровский радиозавод. Продукция долгое время выпускалась под маркой "Рекорд", лишь в конце 60х начали переходить на выпуск под торговой маркой "Вега"
16.
Следующий раздел каталога посвящен радиолам. Этот тип комбинированной аппаратуры был очень популярен в СССР. Применение унифицированной электропроигрывающего устройства (ЭПУ) позволяло любой радиоприемник заставить еще и проигрывать грампластинки. За счет использования общего блока питания, усилителя и акустики удавалось существенно удешевить стоимость аппаратуры.
28.
Большой успех комбинированной аппаратуры у покупателей, побудил к созданию гибрида радиоприемник + магнитофон. Для этого была разработана универсальная магнитофонная панель "МП64" (позже "Нота"), которым комплектовались магнитолы Бердского радиозавода. Для кассетных магнитол, магнитофонную панель "МП-305", поставлял Томский радиотехнический завод, а начиная с модели "Вега-326" начали ставить Венгерскую магнитофонную панель IS35-113/Z.
34.
Проигрыватели с усилителем (электрофоны) обрели популярность сравнительно поздно-только в конце 60х годов. Сразу на нескольких заводах началась разработка аппаратов высшего качества. Первый электрофон Высшего класса выпустили на Рижском радиозаводе, а вот вторым был Бердский радиозавод.
41.
В начале 70х годов в мире набирает популярность мода на музыкальные комбайны и центры . На радиозаводе "Вега" начинается выпуск магниторадиол первого класса.
45.
Остается загадкой, почему в каталоге не нашлось места для всех экспортных моделей -их точно поставляли на экспорт и даже в Англию и Францию, под торговыми марками "VEGA" и " TENTO", о чем красноречиво говорят рекламные буклеты "Машприборинторга"
49.
В середине 80х на радиозаводе "Вега" началась полная модернизация модельного ряда. Ежегодно появлялись интересные новинки, которые быстро раскупались. Казалось еще чуть-чуть и вся эта красота будет продаваться в каждом углу...., но экономический хаос и последующий развал страны перечеркнул всё. Как и многие радиозаводы СССР, "Вегу" постигло банкротство.
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Метки: vega СССР интересно радиотехника фотографии
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