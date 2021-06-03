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Любопытный экспортный каталог радиозавода "ВЕГА" 1981 года

Любопытный экспортный каталог радиозавода "ВЕГА" 1981 года (51 фото)

Автор:
03 июня 2021 21:17
Метки: vega   СССР   интересно   радиотехника   фотографии   
646
51
Вся текстовая часть в каталоге дублируется на английском языке.
Видимо отпечатан для Внешнеэкономического объединения "Машприборинторг" - именно через эту организацию шел экспорт радиопродукции СССР в зарубежные страны.
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Метки: vega   СССР   интересно   радиотехника   фотографии   
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4  комментария
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9k
Wolfsangel 6 часов назад
Был у меня Арктур Купил я его в 1987 году. Осуществилась мечта ИДИОТА..помница стоил он под 500 рублей...А я купил по акции за 250 так как снимали с производства. Деньжищи по тем временам не малые как минимум четыре зарплаты если не есть и не пить .Там колонки были по 100 руб штука. Так что вертушка досталась за 50 рублей. Из трех штук что продавали исправным оказался только один. Проработал он не долго. Вся требуха у него была польской. Так что аппарат был говно редкосное.
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140
Евгений Демидов Минуту назад
Эх... Такую страну проср@ли... Я на практике в школе на БРЗ работал. Платы для Веги-328 собирал.
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27k
Slonyash 5 минут назад
У брата такой был.

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133
Alex 6 часов назад
Не плохие калоши, однако, Бердске делали.
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