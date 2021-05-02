Китайское кладбище велосипедов: вид сверху

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Так выглядит на съемках с дрона кладбище велосипедов - огромная площадка в городе Шэньян, где свалены под открытым небом десятки тысяч велосипедов, оставшихся не у дел после банкротства крупной китайской велопрокатной фирмы.
На велосипедном кладбище возле города Шэньян в провинции Ляонин томятся десятки тысяч велосипедов с логотипами некогда популярных компаний байкшеринга - сервиса по аренде велосипедов. Примерно в 2015 году бум велоаренды захватил Китай, в стране открывались десятки стартапов, а инвесторы с готовностью вкладывали деньги в бизнес. Но, увы, его популярность продлилась недолго, и теперь тысячи ненужных велосипедов ржавеют на вечных стоянках.
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Несколько лет в Китае длился бум велошеринга: велосипед можно было получить где угодно за небольшую плату и оставить там, где вам удобнее. Но вскоре толпы велосипедистов вылетели на тротуары, не помещаясь на велосипедных дорожках. Они стали бросать велосипеды где ни попадя, иногда прямо на улице или зашвырнув в соседние кусты. Это создавало немало проблем как для городских властей, так и для пешеходов. Многие велосипеды были разбиты или украдены, а некоторые пошли на импровизированные баррикады во время карантина.
На этих фотографиях из пригорода Шеньяна, города в провинции Ляонин - кладбище велосипедов, одно из многих, появившихся, начиная с 2018 года, когда компания Ofo, один из крупных прокатчиков, объявила о дефолте после того, как клиенты все чаще стали требовать возвращения своих депозитов. Она стала не единственной: многие компании банкротились и выбрасывали свои велосипеды. Экологический имидж городского велотранспорта оказался серьезно подорван.
Тем временем велосипеды продолжают загромождать улицы китайских городов наряду с электросамокатами. Городские власти лихорадочно пытаются придумать решение проблемы. Так, власти Пекина пообещали уже до конца года заняться освобождением улиц, ограничив число велосипедов в городе 800 тысячами и отправив на свалку еще 44 тысячи двухколесных транспортных средств.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: велопрокат велосипеды интересно китай кладбище велосипедов путешествия фото с дрона фотографии
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Что доказывает: для массового перехода на велотранспорт мало отгрызть кусочек дороги или тротуара. Нужна своя инфраструктура. Желательно - отгороженная и от другого транспорта, и от пешеходов.