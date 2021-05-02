Китайское кладбище велосипедов: вид сверху

Несколько лет в Китае длился бум велошеринга: велосипед можно было получить где угодно за небольшую плату и оставить там, где вам удобнее. Но вскоре толпы велосипедистов вылетели на тротуары, не помещаясь на велосипедных дорожках. Они стали бросать велосипеды где ни попадя, иногда прямо на улице или зашвырнув в соседние кусты. Это создавало немало проблем как для городских властей, так и для пешеходов. Многие велосипеды были разбиты или украдены, а некоторые пошли на импровизированные баррикады во время карантина.