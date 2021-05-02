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Китайское кладбище велосипедов: вид сверху

Китайское кладбище велосипедов: вид сверху (5 фото)

Автор:
02 мая 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: велопрокат   велосипеды   интересно   китай   кладбище велосипедов   путешествия   фото с дрона   фотографии   
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Так выглядит на съемках с дрона кладбище велосипедов - огромная площадка в городе Шэньян, где свалены под открытым небом десятки тысяч велосипедов, оставшихся не у дел после банкротства крупной китайской велопрокатной фирмы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: велопрокат   велосипеды   интересно   китай   кладбище велосипедов   путешествия   фото с дрона   фотографии   
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1  комментарий
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Минчанин 20 минут назад
Какая ирония: экологичный и доступный транспорт сам оказался источником проблем. В том числе - и экологических.
Что доказывает: для массового перехода на велотранспорт мало отгрызть кусочек дороги или тротуара. Нужна своя инфраструктура. Желательно - отгороженная и от другого транспорта, и от пешеходов.
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