"Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе"

К счастью, всех военных успели эвакуировать.
В Оманском заливе недалеко от южного порта Джаск после пожара затонуло вспомогательное судно ВМС Ирана "Харк". Военный корабль выполнял учебную операцию в международных водах, когда одна из его систем загорелась.
Спасательные службы пытались потушить корабль на протяжении 20 часов, но им не удалось остановить распространение огня. В итоге "Харк" пошел ко дну.
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Пресс-служба ВМС Ирана сообщает, что весь экипаж судна удалось эвакуировать и доставить на берег. Никто из моряков не пострадал. О причинах пожара пока не сообщается.
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"Харк" был крупнейшим кораблем иранских ВМС. Он занимался снабжением других военных судов, перевозил тяжелые грузы и использовался в качестве стартовой площадки для иранских вертолетов.
Корабль был построен в Великобритании в 1977 году. В состав ВМС Ирана "Харк" вошел в 1984 году, верой и правдой прослужив долгих 40 лет.
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Но неужели нельзя на подобных судах организовать эффективную систему пожаротушения? Замкнутое пространство же. Задраиться и нахреначить туда инертного газа.
Кислорода <2%,
температура <100 гр
Из баллонов инертный газ можно напустить, но используется эта овердохренадорогая
система только в серверных ( по крайней мере у нас на предприятии ), потому, как стоимость оборудования сопоставима со стоимостью системы пожаротушения.
ПС. И действует эта система считанные десятки секунд - всё, пламени нет! оборудование спасено. Но это помещение 50-250 кв\м. Палуба ( не верхняя ) имеет хз сколько м:2 замкнутого объёма ( да и замкнутого ли)
вот, может кому интересно:
https://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-19gig&lang=ruhttps://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-19gig&lang=ru
Хы....
Команда "Пожара" награждена орденами и медалями(с)