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Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе

Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе (3 фото + 2 видео)

Автор:
02 июня 2021 14:41
Сообщество : Военное
Метки: 360подмосковье   вмс   иран   корабль   океан   пожар   
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К счастью, всех военных успели эвакуировать.

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Метки: 360подмосковье   вмс   иран   корабль   океан   пожар   
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12  комментариев
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1k
Matrix Час назад
Он таки, сам загорелся и потонул.
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355
Max 9 минут назад
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5k
Дмитрий Горчилин 46 минут назад
Что такое снабжение? Топливо, боеприпасы, авиационное топливо. Есть чему гореть. Судно старое, где-то искрит, где-то подтекает. Хотя нельзя исключить и диверсию, среди груза вполне могла оказаться дистанционно управляемая мина.
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616
Лимонадный Джо 59 минут назад
Когда в таком обширном пространстве воды возникает пожар... Как-то не по себе. Смотрится весьма не логично.
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−45
vova old Час назад
бывает, но теперь пойди докажи что он сам....
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8k
БарНалей Час назад
Я к флоту ни какого отношения не имею и нихрена там не понимаю.
Но неужели нельзя на подобных судах организовать эффективную систему пожаротушения? Замкнутое пространство же. Задраиться и нахреначить туда инертного газа.
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477
анатолий горленко БарНалей 20 минут назад
Знаешь, сколько стоит АИ-9, или ему подобные? Используются в качестве вспомогательных силовых установок в авиации. При доработке используется в качестве генератора инертных газов.( АИ-19 ГИГ ) 15000 м^3 в час.
Кислорода <2%,
температура <100 гр

Из баллонов инертный газ можно напустить, но используется эта овердохренадорогая
система только в серверных ( по крайней мере у нас на предприятии ), потому, как стоимость оборудования сопоставима со стоимостью системы пожаротушения.
ПС. И действует эта система считанные десятки секунд - всё, пламени нет! оборудование спасено. Но это помещение 50-250 кв\м. Палуба ( не верхняя ) имеет хз сколько м:2 замкнутого объёма ( да и замкнутого ли)

вот, может кому интересно:
https://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-19gig&lang=ruhttps://ivchenko-progress.com/?portfolio=ai-19gig&lang=ru
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1k
Ясный Пень Час назад
Теперь это самый большой иранский подводный корабль .
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2k
Vitamin Час назад
"Крупнейший корабль ВМС Ирана загорелся и затонул в Оманском заливе"
Хы....
Команда "Пожара" награждена орденами и медалями(с)
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