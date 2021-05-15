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Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар

Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар (6 фото + 1 видео)

Автор:
15 мая 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   гигантский кальмар   дикая природа   животные   кальмар   морские животные   океан   фото   
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Гигантские кальмары или архитеутисы - огромные глубоководные существа, которых крайне сложно поймать на камеру. Они обитают на глубине до километра, и для их съемки требуется специальное оборудование. Недавно команде ученых удалось сделать первые кадры охоты гигантского кальмара в Мексиканском заливе.

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Метки: видео   гигантский кальмар   дикая природа   животные   кальмар   морские животные   океан   фото   
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