Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар

Команда ученых впервые засняла, как гигантский кальмар или архитеутис охотится в Мексиканском заливе. Существование этих глубоководных кальмаров удалось доказать с помощью снимков только в 2004 году, а в 2012-м их впервые засняли на видео. Теперь же у экспертов впервые получилось снять видео с кальмаром за охотой. Дело в том, что эти 10-метровые существа неуловимы. Они обитают на глубине до километра, и их крайне сложно заснять из-за давления - для этого требуется специальное оборудование.