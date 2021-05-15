Ученые засняли, как охотится гигантский кальмар

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Гигантские кальмары или архитеутисы - огромные глубоководные существа, которых крайне сложно поймать на камеру. Они обитают на глубине до километра, и для их съемки требуется специальное оборудование. Недавно команде ученых удалось сделать первые кадры охоты гигантского кальмара в Мексиканском заливе.
Команда ученых впервые засняла, как гигантский кальмар или архитеутис охотится в Мексиканском заливе. Существование этих глубоководных кальмаров удалось доказать с помощью снимков только в 2004 году, а в 2012-м их впервые засняли на видео. Теперь же у экспертов впервые получилось снять видео с кальмаром за охотой. Дело в том, что эти 10-метровые существа неуловимы. Они обитают на глубине до километра, и их крайне сложно заснять из-за давления - для этого требуется специальное оборудование.
Для привлечения кальмара разработали специальную приманку под названием E-Jelly, имитирующую биолюминесценцию медузы. К ней прикрепили небольшую платформу со встроенной камерой, а также съедобную приманку, и опустили на глубину примерно километр. В итоге, кальмар заинтересовался добычей - он несколько минут плавал вокруг "медузы", преследуя ее, а затем начал нападать щупальцами.
На видео попал экземпляр длиной почти четыре метра без щупалец. Это не самая большая особь, но кадры все равно помогли ученым сделать выводы о привычках этих существ. Теперь они нацелены усовершенствовать свои приборы наблюдения, чтобы и дальше исследовать поведение гигантского кальмара в его среде обитания.
Охота кальмара на видео
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