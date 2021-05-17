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Водитель неудачно поборолся с коронавирусом

Водитель неудачно поборолся с коронавирусом (5 фото)

Автор:
17 мая 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Мэриленд   машина   неосторожное обращение   новости   пожар   профилактика   санитайзер   
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Водитель из Мэриленда, тщательно соблюдая инструкции по профилактике коронавируса, обмыл руки санитайзером, с удовольствием закурил и... через считанные секунды остался без машины. Потому что бороться с коронавирусом тоже нужно с умом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Мэриленд   машина   неосторожное обращение   новости   пожар   профилактика   санитайзер   
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62k
Доктор Джонс Полчаса назад
Клинический дебил...
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28k
Acu900 9 минут назад
Интересно, а страховка покрывает такие случаи?
Вроде не ДТП и не поджог машины хулиганами.
Считается ли страховым случаем долбо@бизм водителя?
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−26
Ananta 13 минут назад
У них там случаи, реально, уникальные. ) То кота в микроволновку, то ещё что... )
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