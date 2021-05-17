Водитель неудачно поборолся с коронавирусом

В ходе пандемии коронавируса люди во всем мире стали активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, чтобы предотвратить заражение вирусом распространения микробов. Однако специалисты напоминают, что санитайзерами следует пользоваться в хорошо вентилируемом помещении, поскольку большинство из них сделаны на основе спиртов и других горючих жидкостей. "Если вы используете дезинфицирующее средство для рук в закрытом помещении, например в машине, откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию, пока дезинфицирующее средство для рук не высохнет", - рекомендует Агентство по контролю продуктов и лекарственных средств США. Представители Purell, известного бренд дезинфицирующих средств для рук, предупреждают потребителей о том же, призывая не использовать дезинфекторы "возле открытого огня или во время курения".