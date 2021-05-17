Водитель неудачно поборолся с коронавирусом

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Водитель из Мэриленда, тщательно соблюдая инструкции по профилактике коронавируса, обмыл руки санитайзером, с удовольствием закурил и... через считанные секунды остался без машины. Потому что бороться с коронавирусом тоже нужно с умом!
Автомобиль водителя из Мэриленда полностью сгорел после того, как он решил помыть руки легковоспламеняющимся дезинфицирующим средством в процессе курения. Происшествие случилось на стоянке торгового центра Federal Plaza в Мэриленде, когда водитель, припарковавшись, закурил сигарету, а затем нанес антибактериальный раствор на руки. Искры от сигареты воспламенили мазок дезинфицирующего средства для рук, в результате чего автомобиль загорелся, сообщает пожарно-спасательная служба округа Монтгомери.
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Быстро прибывшие к месту происшествия пожарные залили горящий черный автомобиль Toyota Camry пеной, после чего пожар потух, не успев перекинуться на соседние машины.
Неосторожный водитель получил неопасные для жизни ожоги рук и внутренней поверхности бедер первой и второй степени и был доставлен в местную больницу. "Использование дезинфицирующего средства для рук и курение сигареты - плохое сочетание, особенно в непроветриваемых помещениях, таких, как автомобиль", - заявил представитель пожарной охраны.
В ходе пандемии коронавируса люди во всем мире стали активно пользоваться дезинфицирующими средствами для рук, чтобы предотвратить заражение вирусом распространения микробов. Однако специалисты напоминают, что санитайзерами следует пользоваться в хорошо вентилируемом помещении, поскольку большинство из них сделаны на основе спиртов и других горючих жидкостей. "Если вы используете дезинфицирующее средство для рук в закрытом помещении, например в машине, откройте окна, чтобы улучшить вентиляцию, пока дезинфицирующее средство для рук не высохнет", - рекомендует Агентство по контролю продуктов и лекарственных средств США. Представители Purell, известного бренд дезинфицирующих средств для рук, предупреждают потребителей о том же, призывая не использовать дезинфекторы "возле открытого огня или во время курения".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вроде не ДТП и не поджог машины хулиганами.
Считается ли страховым случаем долбо@бизм водителя?