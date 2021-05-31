Помоги вам Бог: танкер в Атлантике попал в идеальный шторм

Северная Атлантика известна своими жестокими штормами. Метеорологи объясняют это интенсивными областями низкого давления, которые образуются по всему бассейну. Эти области могут подпитывать ветры, которые создают шторма и поднимают огромные волны. Они иногда достигают рекордных размеров - например, в феврале 2013 года, когда буй, расположенный между Исландией и Соединенным Королевством, зафиксировал высоту волны 18,9 метра.