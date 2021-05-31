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Помоги вам Бог: танкер в Атлантике попал в идеальный шторм

Помоги вам Бог: танкер в Атлантике попал в идеальный шторм (4 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: видео   захватывающе   история   корабль   океан   пугает   танкер   шторм   
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В сети появилась видеозапись, сделанная матросом танкера, попавшего в гигантский шторм в Северной Атлантике. От зрелища бурных волн, заливающих корабль, становится по-настоящему страшно.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   захватывающе   история   корабль   океан   пугает   танкер   шторм   
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8  комментариев
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27k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Обычный шторм.. страшно только по началу, потом привыкаешь. И да, волшебным образом учит порядку, ибо всё что не уложено по походному превращается в адский коктейль на полу каюты )
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1k
Vovan Petroff 15 минут назад
Если бы волны бились оборт, то был бы кирдык.
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2k
О.Бендер 15 минут назад
МММ лечение от запора.. как вариант... Но лучше в такую погоду в океан не выходить , а быть мудрее
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708
Александр Час назад
Ощути себя песчинкой в бушующей стихии...
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3k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Какой же это танкер,просто бункировщик.Ему до танкера также далеко, как канистре бензина до железнодорожной цистерны.И какой идиот выпустил эту зажигалку в такой шторм в океан
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