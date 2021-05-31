Помоги вам Бог: танкер в Атлантике попал в идеальный шторм

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В сети появилась видеозапись, сделанная матросом танкера, попавшего в гигантский шторм в Северной Атлантике. От зрелища бурных волн, заливающих корабль, становится по-настоящему страшно.
На видео - страшный момент борьбы танкера со штормом в Северной Атлантике. О борт корабля бьются 15-метровые волны, и кажтся, он вот-вот пойдет ко дну. В какой-то момент моряк, снимавший шторм, оказался полностью ослеплен водой, когда волны обрушивались на палубу нефтяного танкера, заливая иллюминаторы.
Северная Атлантика известна своими жестокими штормами. Метеорологи объясняют это интенсивными областями низкого давления, которые образуются по всему бассейну. Эти области могут подпитывать ветры, которые создают шторма и поднимают огромные волны. Они иногда достигают рекордных размеров - например, в феврале 2013 года, когда буй, расположенный между Исландией и Соединенным Королевством, зафиксировал высоту волны 18,9 метра.
В этом же регионе в 2000 году был установлен рекорд по высоте воны, измеренной с судна, - она составила 18,2 метра.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я, на судне 82 метра длиной 15 раз сгонял в Исландию, от Рейдафьордура до Грундатанги с прочими Хофн Хофнафирди.
Вот нас действительно покидало, максимум помню 12 метров волну.
Так что на видео ещё норм судно
Хорошо сейчас и судно больше и на Исландию не ездим