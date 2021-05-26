По словам белорусского лидера, сообщение о "минировании" воздушного судна пришло из Швейцарии. Причем получили его одновременно три аэропорта.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением по недавнему инциденту с самолетом ирландских авиалиний Ryanair, который был вынужден приземлиться в Минске после сообщения минировании воздушного судна.
Тогда же после досмотра багажа пассажиров и салона лайнера спецслужбы задержали белорусского оппозиционера, основателя издания Nexta Романа Протасевича, а также его девушку, гражданку России Софью Сапегу. В Европе это вызвало шквал возмущения. Там считают, что вся история с посадкой самолета была спланирована спецслужбами, чтобы задержать находившегося на борту Протасевича.
Лукашенко, выступая перед парламентариями, заявил, что обвинения европейских политиков "о пиратстве в небе" являются уже не информационной, а гибридной войной.
«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», - заявил политик.
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Он назвал "абсолютной ложью" сообщеня о том, что самолет принуждали к посадке при помощи истребителя МИГ-29 ВВС Белоруссии. Лукашенко также подчеркнул, что действия наземных служб Белоруссии были законными.
«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», - добавил президент.
По словам главы Белоруссии, также являются неправдой утверждения, что экипаж самолета и пассажиры якобы насильно удерживались в минском аэропорту.
«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», - заявил Лукашенко.
Сообщение о минировании, по словам Лукашенко, поступил из Швейцарии - одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска. И белорусская сторона согласно международным правилам решила посадить самолет на территории своей страны.
«Потому что в это время самолет пересек границу Беларуси и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения», — сказал Лукашенко.
В аэропортах Афин и Вильнюса пока не подтвердили слова Лукашенко о получении писем о минировании самолета. Но представители ХАМАСа уже опровергли свою причастность к этому происшествию.
Cпикер ХАМАС Фавзи Бархум отрицает причастность к «минированию» самолета Ryanair: «Это совсем не наши методы, какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению» — REUTERS— Рустем Адагамов (@adagamov) May 24, 2021
:-))
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Все правильно сделали . Не будет Вам уроды спокойствия . Будут вас отлавливать и сажать .
А ведь по логике ХАМАСу то как раз должно быть пофиг на эту возню, а Афины с Вильнюсом должны были еще позавчера орать, что про бомбу и не слышали????
Чёт мутно....
160 свидетелей таракану для Гааги...
если в Украине закрывают пророссийские каналы и обвиняют Медведчука в государственной измене - это преследование оппозиции. если в Беларуси заряженным истребителем останавливают гражданский самолёт для задержания оппозиционного журналиста, который вёл канал в телеге - то это "Взял и поймал предателя, государствнного преступника"
Европа: Караул!
РБ, РФ: ?
Европа: Караул! Диктатор Лукашенко угнал самолёт!
РБ: Не самолёт, а Протасевича, на секундочку. Европа: Подверг опасности жизни европейских граждан!
РФ: Да нет, нормально он самолёт приземлил. Вы точно так же в 2013 сделали с самолётом боливийского президента, когда вам везде Сноуден мерещился.
Европа: Это другое.
РФ: И в 2016, когда хохлы активиста «Антимайдана» с рейса сняли.
Хохлы: Это другое.
РФ: И в 2017, когда британцы Ryanair в Станстеде заземлили из-за сообщения о бомбе.
UK: Это другое. Это про бомбу.
РБ: Так нам тоже террористы сообщили, что в самолёте бомба. Европа: Кто сообщил?
РБ: Эмм... Солдаты ХАМАС.
ХАМАС: Мы такого не говорили. И мы не террористы.
Израиль: В смысле, «не террористы»?
Европа: Израиль, давай не сейчас.
РБ, РФ: Бггг...
РФ: Там рядом ещё БелАЭС, белорусы правильно сделали, что перестраховались.
Европа: При чём тут БелАЭС вообще? РФ: Ну, просто. Отличный проект, Республика Беларусь теперь видный региональный экспортёр электроэнергии. Хотите, и вам построим? Вот, у нас тут буклетики росатомовские как раз...
Европа: Вы нам зубы не заговаривайте! Мы сейчас санкции вводить будем.
РБ: Вот это поворот!
РФ: SWIFT, SWIFT руби!
ЦБ РФ: Поддерживаем!
Борель: Европа не может самостоятельно отключить SWIFT, это частная лавка.
РБ, РФ: Бгг...
UK: Предлагаем остановить «Северный Поток-2»!..
Европа: UK, ты с 1 января не член Евросоюза, иди домой,
UK, ты пьяна. UK: ... и остановить газопровод «Ямал-Европа»!
Европа: Элеонора, домой!
*Пользователь UK покинул(а) чат*
Польша: Фух, про «Ямал-Европу» сейчас напрягло прям.
РФ: Бгг...
Европа: Призываем все европейские авиакомпании перестать летать над Белоруссией и не принимать рейсы «Белавиа» у себя.
AirBaltic, SAS, KLM, Air France, Lufthansa, LOT: А мы уже!
Европа: Орлы!
Европейские пассажиры: Ну классно, чё .
Аэрофлот: Прикольно, мы одни теперь по прямой через Белоруссию летаем, что ли?
Европа: Эмм...
Аэрофлот: Кстати! Мы одна из старейших авиакомпаний Европы с самым молодым авиапарком. Вот наш сайт.
Европейские пассажиры: Гм, ок.
РФ: Бгг...
Латвия: Ха! Мы сняли государственный флаг Белоруссии в Риге и поменяли его на флаг, похожий на сало!
Хохлы: Гiдно!
Международная Федерация Хоккея: Да вы там упоротые, что ли? Снимайте и наш флаг тогда, мы флаг Белоруссии на аренах снимать не будем.
РФ: Бгг, и это только вторник, подумать только...
Европа: Вы нелюди, ржёте, пока Протасевича там пытают, Протасевич уже при смерти! Протасевич: Здравствуйте, со мной всё хорошо, отношение сотрудников ко мне корректное, я сотрудничаю со следствием.
Польша: Б%$#*!
Хохлы: В якому сенсі «сотрудничаю»?
КГБ РБ: Всё ок, вместе добровольно изучаем его мобильник, контакты, пароли, явки.
Хохлы: Б%$#*!
Европа: Б%$#*!
Европа: А это точно не переодетый Боширов и Петров (тм)?
РФ: Нет, это точно не они. Европа: Чем докажете? Где сейчас Боширов и Петров?
РФ: Не знаю. Сказали, что хотят отдохнуть, посмотреть мир.
Мир: Б%$#*!
РФ: Бгг...
РБ: Россия, отсыпь сэмак па-братэрску.
РФ: На. Го в Сочи в эту пятницу?
РБ: Добра.