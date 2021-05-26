Он назвал "абсолютной ложью" сообщеня о том, что самолет принуждали к посадке при помощи истребителя МИГ-29 ВВС Белоруссии. Лукашенко также подчеркнул, что действия наземных служб Белоруссии были законными.





«Самолет развернули возле БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности? Я действовал законно, защищая людей, по всем международным правилам», - добавил президент.





По словам главы Белоруссии, также являются неправдой утверждения, что экипаж самолета и пассажиры якобы насильно удерживались в минском аэропорту.





«Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», - заявил Лукашенко.