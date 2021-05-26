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«Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair

«Мы действовали законно»: Лукашенко прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair (7 фото + 2 видео)

Автор:
26 мая 2021 13:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 360подмосковье   Ryanair   Александр Лукашенко   Белоруссия   комментарий   парламент   политика   протасевич   самолет   
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По словам белорусского лидера, сообщение о "минировании" воздушного судна пришло из Швейцарии. Причем получили его одновременно три аэропорта.

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Метки: 360подмосковье   Ryanair   Александр Лукашенко   Белоруссия   комментарий   парламент   политика   протасевич   самолет   
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56  комментариев
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6k
Конрад Карлович Час назад
Политика - дело грязное. Но то, что поймали этого ублюдка, хорошо. Пусть знают мрази, что конец у них скорбный. А бабу его жаль. Просто обычная дура, вот и урюхалась по самое нехочу.
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3k
Сергей 2 минуты назад
Еслибы этого перца арестовали на основании того что когда-то он служил в Азове я бы поаплодировал стоя.но его арестовали за его журналистскую деятельность,за то что он освещал минские протесты.в общем луке пох что он нацик,главное что он в оппозиции.подозреваю что если бы этот нацик был за луку,то они бы ещё и в десна целовались.
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511
Evita 4 минуты назад
Всё правильно говорит. Общаюсь с очень многими в Риге и рижском районе. Я не знаю ни одного родственника, коллеги, соседа или просто знакомого, кто бы не согласился с действиями Белоруссии. Ну а то, что захватили негодяя, который участвовал в инициации и активно культивировал государственный переворот - вообще без вопросов. За Белоруссией правда.
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3k
Сергей 7 минут назад
Луке надо спасать свой зад,и для него методы уже не важны.
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−8
VDVForever 9 минут назад
Батька красава)
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19k
Виталий Касандров 11 минут назад
Как я вижу комменты местных змагаров и майдаунов.
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88k
сапер Водичка 12 минут назад
И долетался Ромка и -[мат].
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19k
Виталий Касандров 14 минут назад
После ареста азовца, местные майдауны явно приуныли .Но видно первый шок прошел и взялись за свое обычное дело своим гавном вонять.
Все правильно сделали . Не будет Вам уроды спокойствия . Будут вас отлавливать и сажать .
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8k
Andrey 15 минут назад
"В аэропортах Афин и Вильнюса пока не подтвердили слова Лукашенко о получении писем о минировании самолета. Но представители ХАМАСа уже опровергли свою причастность к этому происшествию."
А ведь по логике ХАМАСу то как раз должно быть пофиг на эту возню, а Афины с Вильнюсом должны были еще позавчера орать, что про бомбу и не слышали????
Чёт мутно....
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6
Олег Анатольевич Andrey 4 минуты назад
"Афины с Вильнюсом должны были еще позавчера орать, что про бомбу и не слышали????" - зачем орать ?! их никто ни в чем не обвиняет )) а АГЛ про три аэропорта только сегодня сказал, ну или придумал как обычно...
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4k
Дарвин и аморальная премия 15 минут назад
Старый усатый лис думает,что все вокруг в говне,а он Д'артаньян?
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1k
investas 17 минут назад
Он так говорит, прям верю, но послушаем, другую сторону)
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17k
Vital Idol 19 минут назад
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните поднялась на борт "Афины-Вильнюс", после прибытия самолёта в Вильнюс.
160 свидетелей таракану для Гааги...
Ссылка www.youtube.com
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−202
Иосиф Полчаса назад
Ну в ссср людей уничтожали тоже законно. Расстрел царской семьи - законно. Расстрел толпы в Новочеркасске, когда люди просто хотели еды, тоже законно. Расстрел Поляков под Катынью - законно. Уничтожение ученых и интеллигенции - законно.
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609
Лимонадный Джо Полчаса назад
О том,что якобы "У самалёте-мина" уже и речи не ведёт. Сразу определился,для чего посадил самолёт. Просто он мстит. За страх и унижение,обиду и то,что пришлось слезть с трона и ковылять на улицу. Это месть зажравшегося барина,испугавшегося за "сладкий сон и вкусный стол"!
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8k
portmen77 Полчаса назад
Лучше бы он просто молчал... Однозначно, если сообщения о минировании поступили из Швейцарии, то это Швейцарцы! Нет Швайцарцы....
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7k
Dima Полчаса назад
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1k
Андрей Манахов Полчаса назад
Что оно несет и для кого?
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2k
Frank Borman 36 минут назад
Раз в Европе поднялся вой и визг, значит, Батька все сделал правильно. Взял и поймал предателя, государствнного преступника, не спрашивая разрешения ни у кого. Американским шавкам завидно - дядя Сам из Вашингтона никогда бы не позволил им сделать нечто подобное.
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22k
Батончик с маком 37 минут назад
Пущай радуются что этого подпиндоска на ходу не выкинули. Сказали бы потом что пошел посрать в сортир и случайно в форточку выпал
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19k
Виталий Касандров 38 минут назад
Белоруссия заземляет рейс Ryanair.
Европа: Караул!
РБ, РФ: ?
Европа: Караул! Диктатор Лукашенко угнал самолёт!
РБ: Не самолёт, а Протасевича, на секундочку. Европа: Подверг опасности жизни европейских граждан!
РФ: Да нет, нормально он самолёт приземлил. Вы точно так же в 2013 сделали с самолётом боливийского президента, когда вам везде Сноуден мерещился.
Европа: Это другое.
РФ: И в 2016, когда хохлы активиста «Антимайдана» с рейса сняли.
Хохлы: Это другое.
РФ: И в 2017, когда британцы Ryanair в Станстеде заземлили из-за сообщения о бомбе.
UK: Это другое. Это про бомбу.
РБ: Так нам тоже террористы сообщили, что в самолёте бомба. Европа: Кто сообщил?
РБ: Эмм... Солдаты ХАМАС.
ХАМАС: Мы такого не говорили. И мы не террористы.
Израиль: В смысле, «не террористы»?
Европа: Израиль, давай не сейчас.
РБ, РФ: Бггг...
РФ: Там рядом ещё БелАЭС, белорусы правильно сделали, что перестраховались.
Европа: При чём тут БелАЭС вообще? РФ: Ну, просто. Отличный проект, Республика Беларусь теперь видный региональный экспортёр электроэнергии. Хотите, и вам построим? Вот, у нас тут буклетики росатомовские как раз...
Европа: Вы нам зубы не заговаривайте! Мы сейчас санкции вводить будем.
РБ: Вот это поворот!
РФ: SWIFT, SWIFT руби!
ЦБ РФ: Поддерживаем!
Борель: Европа не может самостоятельно отключить SWIFT, это частная лавка.
РБ, РФ: Бгг...
UK: Предлагаем остановить «Северный Поток-2»!..
Европа: UK, ты с 1 января не член Евросоюза, иди домой,
UK, ты пьяна. UK: ... и остановить газопровод «Ямал-Европа»!
Европа: Элеонора, домой!
*Пользователь UK покинул(а) чат*
Польша: Фух, про «Ямал-Европу» сейчас напрягло прям.
РФ: Бгг...
Европа: Призываем все европейские авиакомпании перестать летать над Белоруссией и не принимать рейсы «Белавиа» у себя.
AirBaltic, SAS, KLM, Air France, Lufthansa, LOT: А мы уже!
Европа: Орлы!
Европейские пассажиры: Ну классно, чё .
Аэрофлот: Прикольно, мы одни теперь по прямой через Белоруссию летаем, что ли?
Европа: Эмм...
Аэрофлот: Кстати! Мы одна из старейших авиакомпаний Европы с самым молодым авиапарком. Вот наш сайт.
Европейские пассажиры: Гм, ок.
РФ: Бгг...
Латвия: Ха! Мы сняли государственный флаг Белоруссии в Риге и поменяли его на флаг, похожий на сало!
Хохлы: Гiдно!
Международная Федерация Хоккея: Да вы там упоротые, что ли? Снимайте и наш флаг тогда, мы флаг Белоруссии на аренах снимать не будем.
РФ: Бгг, и это только вторник, подумать только...
Европа: Вы нелюди, ржёте, пока Протасевича там пытают, Протасевич уже при смерти! Протасевич: Здравствуйте, со мной всё хорошо, отношение сотрудников ко мне корректное, я сотрудничаю со следствием.
Польша: Б%$#*!
Хохлы: В якому сенсі «сотрудничаю»?
КГБ РБ: Всё ок, вместе добровольно изучаем его мобильник, контакты, пароли, явки.
Хохлы: Б%$#*!
Европа: Б%$#*!
Европа: А это точно не переодетый Боширов и Петров (тм)?
РФ: Нет, это точно не они. Европа: Чем докажете? Где сейчас Боширов и Петров?
РФ: Не знаю. Сказали, что хотят отдохнуть, посмотреть мир.
Мир: Б%$#*!
РФ: Бгг...
РБ: Россия, отсыпь сэмак па-братэрску.
РФ: На. Го в Сочи в эту пятницу?
РБ: Добра.
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337
vlad 40 минут назад
Самолет развернули около АЭС. Ага. До Вильнюса расстояние практически такое же как и до АЭС (АЭС под Сморгонью). Самолет летел прямо и уже через пару минут бы пересек границу. Сплошное вранье.
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