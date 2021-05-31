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Британец обвиняет ядерные испытания в своей инвалидности

Британец обвиняет ядерные испытания в своей инвалидности (8 фото)

Автор:
31 мая 2021 15:08
Сообщество : Истории
Метки: истории   история   люди   мир   фото   ядерная бомба   ядерное оружие   ядерные испытания   
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В испытаниях атомных и водородных бомб в австралийской Маралинге в 1950-х и 1960-х годах приняли участие около 40 тысяч британских военнослужащих. Среди них был Дэвид Перс, сын которого поделился своей историей. 47-летний мужчина заявляет, что его редкая генетическая мутация появилась в результате радиации, и будет передаваться будущим поколениям.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: истории   история   люди   мир   фото   ядерная бомба   ядерное оружие   ядерные испытания   
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8  комментариев
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53k
pynh Час назад
"и будет передаваться будущим поколениям"
если не давать ему размножаться - не будет
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17k
Юрий Полминуты назад
А что там с жителями Хиросимы и Нагасаки? Америкосы сколько уже выплатили потомкам пострадавших?
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35k
jonnyD 8 минут назад
А папка то вылитый Т-1000 ...
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10k
кира 18 минут назад
Британские ученые до сих пор изобретают колесо? Хиросима и Нагасаки наглядно продемонстрировали последствия влияния радиации через поколения. Солдаты без защиты на полигоне, по сути. были в подобных условиях. Все давно изучено и доказано.
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557
kuka 58 минут назад
Скорее всего у одного из его родителей уже имелась эта мутация, просто в их случае не проявилась.
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142
Шурман 2 часа назад
У меня отец служил в Семипалатинске , был радистом отвечал за связь с Москвой , за годы службы ему делали 2 пункции спинного мозга , умер в 59 лет но не от радиации , я помню у нас балконе всегда счетчик лежал и ампулы хрен знает с чем , говорил когда нибудь понадобиться .
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15k
Maks Es 2 часа назад
Но мясник все равно Жуков, правда?
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