Британец обвиняет ядерные испытания в своей инвалидности

Стив рассказал, что отца позвали на службу в Австралию неожиданно. Он ожидал, что его ждет приключение в диком отдаленном месте и ждал поездки, но как оказалось позже, это были ядерные испытания. По словам Стива, на испытаниях военных воспринимали как "подопытных морских свинок": "В местах взрывов им не предоставляли защитное оборудование. На полигоне была ограничительная лента, но весь песок и водоемы, в которых они ловили рыбу, были загрязнены радиоактивными материалами," - говорит Стив. Его отец умер от болезни Альцгеймера, и кроме того, всю жизнь после испытаний у него были проблемы с кожей.