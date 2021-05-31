Британец обвиняет ядерные испытания в своей инвалидности

154
8
В испытаниях атомных и водородных бомб в австралийской Маралинге в 1950-х и 1960-х годах приняли участие около 40 тысяч британских военнослужащих. Среди них был Дэвид Перс, сын которого поделился своей историей. 47-летний мужчина заявляет, что его редкая генетическая мутация появилась в результате радиации, и будет передаваться будущим поколениям.
47-летний Стив Перс, который живет в британском городке Престатин, родился с "уникальными" особенностями развития. Врачи не могут точно их диагностировать, но Стив уверен - его генетическая мутация появилась в результате радиации. Его отец, лейтенант британских ВВС Дэвид Перс, был среди 40 тысяч британских военнослужащих, отправленных на испытания атомных и водородных бомб в Маралинге, Австралия, в 1960-х.
Стив рассказал, что отца позвали на службу в Австралию неожиданно. Он ожидал, что его ждет приключение в диком отдаленном месте и ждал поездки, но как оказалось позже, это были ядерные испытания. По словам Стива, на испытаниях военных воспринимали как "подопытных морских свинок": "В местах взрывов им не предоставляли защитное оборудование. На полигоне была ограничительная лента, но весь песок и водоемы, в которых они ловили рыбу, были загрязнены радиоактивными материалами," - говорит Стив. Его отец умер от болезни Альцгеймера, и кроме того, всю жизнь после испытаний у него были проблемы с кожей.
×
47-летний Стив Перс
Изучив эту историю, Стив решил сообщить об этом миру и предупредить людей. Мужчина выяснил, что дети многих бывших военнослужащих-сотрудников полигона родились с особенностями развития. Он уверен - на этом все не закончится, и мутации будут передаваться будущим поколениям по принципу "рулетки" - кому-то повезет, а кому-то нет. После испытаний в Австралии активно начались дебаты по поводу безопасности района, где проходили испытания, и долгосрочных последствий для здоровья местных аборигенов и бывших военных. Министерство обороны якобы провело три крупных исследования, которые не обнаружили связи между ядерными испытаниями и проблемами со здоровьем.
Отец Стива, Дэвид Перс, на службе в 1960-х, фото из архива семьи
Возможность того, что дети военных пострадали от радиации, была впервые поднята в исследовании новозеландского университета Масси в 2007 году. Руководитель Эл Роуландс доказал, что ветераны получили генетические повреждения в результате радиации. Он установил, что в мире живет по крайней мере 200 тысяч потомков этих военных, которые тоже в какой-то мере поражены радиацией. Они страдают от аутоиммунных заболеваний, проблем с сердцем, костями, зубами, зрением.
Стив считает, что правительство Великобритании постоянно закрывает глаза на эту проблему, но он не может молчать, и призывает обратить внимание, как и сотни других заинтересованных людей. В первую очередь люди призывают власти Великобритании признать ветеранов ядерных испытаний (которых насчитывается около 1500 тысяч), и позаботиться о них: "Ни один британский чиновник никогда не встречал этих ветеранов, им даже не давали никаких медалей," - говорит Стив.
Конечно, медали - это второстепенный вопрос, ведь больше всего Стива волнует здоровье тысяч людей. Сейчас он вместе с заинтересованной группой ожидает результатов исследования Университета Брюнеля в Лондоне, которое изучает, как радиация повлияла на детей бывших военных. "У нас будут научные доказательства, которые устранят текущую неопределенность, и выяснят масштабы потенциальных неблагоприятных последствий для здоровья семей ветеранов," - говорит руководитель исследования, Рона Андерсон.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
- Сегодня я узнал 30 потрясающих историй из прошлого человечества
- Когда не любишь своих соседей
- 20+ бездомных животных, которые узнали, что такое любовь человека
- Это судьба: школьные влюбленные поженились после 22 лет разлуки
- Как спали в Средние века
10
Понравилось10
Новости партнёров
если не давать ему размножаться - не будет