Байден продезинфицирует Белый дом после Трампа

Перед тем, как Джо Байден въедет в Белый дом, тот, по указанию нового президента, будет отчищен от любых следов Дональда Трампа и его администрации. Этот процесс пресса уже назвала "экзорцизмом".

Байден должен въехать в Белый дом после своей инаугурации 21 января. Он настаивает на том, чтобы здание до этого было полностью продезинфицировано. "Между выездом старого президента и заездом нового есть пятичасовое "окно", - рассказывает историк Белого дома Кейт Андерсен Броуэр. - В это время 95 специалистов упакуют вывезут вещи Трампа и завезут на их место имущество Байдена. Они и будут заниматься очисткой помещений".

Команда в защитных костюмах должна будет опрыскать все помещения средством для дезинфекции, вывезти ковры, шторы и мебель. "Новый президент и Первая леди выбирают себе новую мебель на секретном складе", - говорит Андерсен Боуэр.

Один из специалистов по переезду так прокомментировал предстоящую работу: "Администрация мистера Трампа была затронута коронавирусом. Поэтому перед въездом нового президента дезинфекция необходима. Все 132 комнаты и подсобные помещения будут промыты с дезинфекциях, будет произведена замена дверных ручек, обивок и драпировок. Вирус может сохраняться на твердых поверхностях, так что все они будут также продезинфицированы, чтобы уничтожить любые следы Трампа и его команды".