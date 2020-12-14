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Байден продезинфицирует Белый дом после Трампа

Байден продезинфицирует Белый дом после Трампа (3 фото)

Автор:
14 декабря 2020 08:30
Сообщество : Политика
Метки: Джо Байден   Дональд Трамп   белый дом   выборы   переезд   политика   президенты   
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Избранный президент Джо Байден перед въездом в Белый дом намерен провести полную дезинфекцию помещений. После того, как имущество Дональда Трампа будет вывезено, все помещения будут залиты дезинфекцией, а мягкая мебель и ковры будут заменены.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джо Байден   Дональд Трамп   белый дом   выборы   переезд   политика   президенты   
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4  комментария
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2k
Том Сойер 2 часа назад
Байден продезинфицирует Белый дом после Трампа
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952
Robert 16 минут назад
Байден еще не является выбранным президентом. Завтра голосование выборщиков
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26k
a.fey Полчаса назад
Это он зря. Дезинфекцию он может и не пережить.
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−14
Сергей 2 часа назад
Добивает
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