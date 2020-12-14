Байден продезинфицирует Белый дом после Трампа

Избранный президент Джо Байден перед въездом в Белый дом намерен провести полную дезинфекцию помещений. После того, как имущество Дональда Трампа будет вывезено, все помещения будут залиты дезинфекцией, а мягкая мебель и ковры будут заменены.
Перед тем, как Джо Байден въедет в Белый дом, тот, по указанию нового президента, будет отчищен от любых следов Дональда Трампа и его администрации. Этот процесс пресса уже назвала "экзорцизмом".
Байден должен въехать в Белый дом после своей инаугурации 21 января. Он настаивает на том, чтобы здание до этого было полностью продезинфицировано. "Между выездом старого президента и заездом нового есть пятичасовое "окно", - рассказывает историк Белого дома Кейт Андерсен Броуэр. - В это время 95 специалистов упакуют вывезут вещи Трампа и завезут на их место имущество Байдена. Они и будут заниматься очисткой помещений".
Команда в защитных костюмах должна будет опрыскать все помещения средством для дезинфекции, вывезти ковры, шторы и мебель. "Новый президент и Первая леди выбирают себе новую мебель на секретном складе", - говорит Андерсен Боуэр.
Один из специалистов по переезду так прокомментировал предстоящую работу: "Администрация мистера Трампа была затронута коронавирусом. Поэтому перед въездом нового президента дезинфекция необходима. Все 132 комнаты и подсобные помещения будут промыты с дезинфекциях, будет произведена замена дверных ручек, обивок и драпировок. Вирус может сохраняться на твердых поверхностях, так что все они будут также продезинфицированы, чтобы уничтожить любые следы Трампа и его команды".
Байден должен въехать в Белый дом после своей инаугурации 21 января. Он настаивает на том, чтобы здание до этого было полностью продезинфицировано. "Между выездом старого президента и заездом нового есть пятичасовое "окно", - рассказывает историк Белого дома Кейт Андерсен Броуэр. - В это время 95 специалистов упакуют вывезут вещи Трампа и завезут на их место имущество Байдена. Они и будут заниматься очисткой помещений".
Команда в защитных костюмах должна будет опрыскать все помещения средством для дезинфекции, вывезти ковры, шторы и мебель. "Новый президент и Первая леди выбирают себе новую мебель на секретном складе", - говорит Андерсен Боуэр.
Один из специалистов по переезду так прокомментировал предстоящую работу: "Администрация мистера Трампа была затронута коронавирусом. Поэтому перед въездом нового президента дезинфекция необходима. Все 132 комнаты и подсобные помещения будут промыты с дезинфекциях, будет произведена замена дверных ручек, обивок и драпировок. Вирус может сохраняться на твердых поверхностях, так что все они будут также продезинфицированы, чтобы уничтожить любые следы Трампа и его команды".
Тем временем Дональд Трамп продолжает митинговать против своего неизбрания, хотя Верховный Суд США уже отклонил его иск на этот счет. Трамп с недовольством отозвался о Генеральном прокуроре Билле Барре, назвав его "большим разочарованием" из-за того, что тот не объявил о расследовании в отношении 50-летнего сына Джо Байдена, Хантера, по поводу возможного уклонения от утраты налогов. "Почему Билл Барр еще до выборов не открыл обществу правду о Хантере Байдене? - написал он в твиттере. - Джо лгал еще на стадии дебатов, что ничего плохого не происходит. Большое разочарование для голосовавших республиканцев"! Хантер Байден при этом отрицает какие-либо незаконные действия со своей стороны.
Как утверждают осведомленные источники, Дональд Трамп собирается отказаться от посещения инаугурации Джо Байдена.
Тем временем сам Байден готовит указ об обязательном ношении масок в США в первые 100 дней своего президентства, чтобы удержать эпидемию под контролем в ходе проведения массовой вакцинацией компании Pfizer, которая уже началась в стране.
Как утверждают осведомленные источники, Дональд Трамп собирается отказаться от посещения инаугурации Джо Байдена.
Тем временем сам Байден готовит указ об обязательном ношении масок в США в первые 100 дней своего президентства, чтобы удержать эпидемию под контролем в ходе проведения массовой вакцинацией компании Pfizer, которая уже началась в стране.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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