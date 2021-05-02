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Сталин-демократ побеждает на выборах в Индии

Сталин-демократ побеждает на выборах в Индии (4 фото)

Автор:
02 мая 2021 10:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   выборы   демократ   индия   политика   совпадение   сталин   
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Индийский политик Сталин Дравид Муннетра Кажагам собирается стать главой штата Тамил Наду на юге Индии. Сталин получил своё имя от отца, который занимал пост главного министра Индии. При этом индийский Сталин является убеждённым демократом.

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Метки: ynews   выборы   демократ   индия   политика   совпадение   сталин   
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Pechenegiatakuyt Час назад
Удачи Сталину
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Андрей 14 минут назад
Скоро Путины родятся...
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Дарвин и аморальная премия 51 минуту назад
Недобитые сталинисты уже пускают слюни
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