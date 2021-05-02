Сталин-демократ побеждает на выборах в Индии

Индийский политик Сталин Дравид Муннетра Кажагам собирается стать главой штата Тамил Наду на юге Индии. Сталин получил своё имя от отца, который занимал пост главного министра Индии. При этом индийский Сталин является убеждённым демократом.
Экзит-поллы показали, что партия М. К. Сталина "Дравида Муннетра Кажагам" (DMK) победит на выборах в Тамилнаде на юге Индии с большим отрывом, сообщает DailyMail.
Индийский Сталин родился всего за несколько месяцев до смерти российского революционера в 1953 году. Имя мальчику дал отец, который пять сроков и рекордные 6863 дня занимал пост главного министра Индии.
Сталин рассказал, что у него случился конфуз во время визита в СССР в 1989 году.
«Как только я приземлился в российском аэропорту, меня попросили назвать свое имя. Когда я сказал "Сталин", многие люди в аэропорту начали смотреть на меня», — передаёт слова политика DailyMail.
Из-за такой реакции советских людей, Сталин решил, что в Советском Союзе генералиссимуса Сталина «многие не любили». Однако, на родине политик не испытывает неловкости из-за имени. Никаких трудностей во время избирательной кампании из-за этого у политика не было.
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