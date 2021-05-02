Экзит-поллы показали, что партия М. К. Сталина "Дравида Муннетра Кажагам" (DMK) победит на выборах в Тамилнаде на юге Индии с большим отрывом, сообщает DailyMail.

Индийский Сталин родился всего за несколько месяцев до смерти российского революционера в 1953 году. Имя мальчику дал отец, который пять сроков и рекордные 6863 дня занимал пост главного министра Индии.