Выдвижение кандидатов на предварительное голосование от партии "Единая России" будет продолжаться до 14 мая. Праймериз по стране будет проходить с 24 по 30 мая, главным образом, в формате онлайн-голосования. Итоги будут подведены 1 июня, после чего списки кандидатов будет утверждать съезд партии. А выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Если все для Волковой пройдет удачно, она сможет стать политиком и принимать законы, по которым будет жить страна.