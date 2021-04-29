FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4842 поста • 663 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Экс-солистка "Тату" решила пойти в политику: Волкова хочет стать депутатом от Иваново

Экс-солистка "Тату" решила пойти в политику: Волкова хочет стать депутатом от Иваново (7 фото)

Автор:
29 апреля 2021 13:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Праймериз   волкова   выборы   госдума   нас не догонят   политика   тату   шоу бизнес   
1477
7
Юлия Волкова объявила о планах участвовать во внутрипартийных выборах "Единой России". Кажется, ее все-таки догнали...
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Праймериз   волкова   выборы   госдума   нас не догонят   политика   тату   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
36
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Ego sum qui sum 51 минуту назад
А потом можно и парочку хитов:
"Нас узаконят!"
"Нас не изгонят!"
и "Я сошла с ума, в депутаты я пошла!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Феликс Дзержинский Полминуты назад
Госдума в одной афише.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 3 минуты назад
Кушать то хочется. А где еще можно заработать большие бабки, просто сидя на жопе и ничего не делая? Ну, иногда голосую "за", за кого надо и когда надо.
Как выяснили британские ученые, политика - одно из самых выгодных занятий. Она идет сразу после торговли наркотиками, оружием и проституцией. Так что скоро татушка-лесбушка украсит собой Госдуму РФ.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Corvus Corax 3 минуты назад
Юля Волкова бла-бла-бла... Хрен с ней, мне интересно, кто на фото и при чем она тут? Татушек я помню в лицо... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
mtonaka 12 минут назад
Это всё что нужно знать о том, кто управляет Россией...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Перст Указующий 13 минут назад
хуже уже не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Кот 13 минут назад
Не знаю, насколько из нее хороший кучер, но адмирал определенно был прав....

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Юрьевич Полчаса назад
В общем то ГД давно уже бордель... Так что она не ошиблась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Е..ть она страшная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Полчаса назад
Я так понимаю,что она по идейным соображениям решила связаться с ЕдРоснёй? Или ей пофиг как называется партия,и лишь бы власть дали и денег побольше платили? Что то я склоняюсь,что её привлёк именно второй вариант развития событий. И таким образом мы можем воочию наблюдать,как выражался Ильич,выглядит настоящая "политическая проститутка". Смею предположить,что это будущее "лицо партии". Днище,походу ещё не достигнуто!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Антон 36 минут назад
Была просто бл*дь, решила стать политической бл*дью!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Виталий Лынов 37 минут назад
Депутат от партии куриц
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Заряд бодрости 41 минуту назад
самое место
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Inter 43 минуты назад
от ИвановА!! Гоните ее ссаными тряпками. .депутат, ..уев!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Natrogrii 46 минут назад
Ботоксный спермосборник какой то.

p.s. вообще не понимаю, как люди без надлежащего образования могут заниматься принятием законов? спецом посмотрел, что как у неё с образованием... муз. училище им. Гнесиных, я конечно понимаю, то чё для артиста, но для политика...какого члена творится в этом млядском цирке под названием ядума?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дон Перец 46 минут назад
Ещё одной прошмандовкой-депутатом будет больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
insaider 52 минуты назад
Ну её и отодрали,все штаны дырявые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Человек 57 минут назад
Одни звёзды, поколение будет хоть знать имена депутатов.
Жалость у меня к будущему поколению, но вы давайте денег нет но вы держитесь.
Кстати, НАС НЕ ЗАБУДУТ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
451
Alexander Kolesnikov Час назад
Это что за идолище чудное?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
uutb Час назад
А, она мандат подготовила, для того что бы в Думу попасть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
insaider uutb 51 минуту назад
[мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Чингачгук uutb 51 минуту назад
Побрила и помыла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Навеяло:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
Почти 40-летний компьютер приспособили для майнинга биткоина (видео) Почти 40-летний компьютер приспособили для майнинга биткоина (видео) "В … пусть себе засунут!": челябинка прогнала агитатора ЕР, предложившего ей конфеты за выборы "В … пусть себе засунут!": челябинка прогнала агитатора ЕР, предложившего ей конфеты за выборы Госдума рассмотрит поправки в закон о бездомных животных Госдума рассмотрит поправки в закон о бездомных животных Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах Наталья Поклонская призналась, что разочарована в мужчинах В Госдуме предложили платить женщинам тринадцатую зарплату перед праздниками В Госдуме предложили платить женщинам тринадцатую зарплату перед праздниками Спалилась и обиделась: Скабеева рассердилась на Собчак за опубликованное видео закулисья Спалилась и обиделась: Скабеева рассердилась на Собчак за опубликованное видео закулисья
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

701850



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Задержанный аферист на глазах у полицейских развел случайную девушку на 2200 рублей
2
54
Задержанный аферист на глазах у полицейских развел случайную девушку на 2200 рублей
15 снимков неординарных предметов и явлений
1
58
15 снимков неординарных предметов и явлений
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Девушка, почему вы плачете?
0
5
Девушка, почему вы плачете?
Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото)
Девушка пила кофе для усиления оргазма и рассказала о результатах (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#люди#сша#аварии#отдых#картинки#дети#новости
#Юмор#природа#дтп#факты#подборка#авто аварии#СССР#кино#комментарии#питомцы
#интересно#в мире#история#красота#Россия#интересное#города#шоу бизнес#криминал#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться