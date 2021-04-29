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Юлия Волкова объявила о планах участвовать во внутрипартийных выборах "Единой России". Кажется, ее все-таки догнали...
Увы, это не апрельская шутка - участие "татушки" в выборах подтвердило агентство ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального отделения партии «Единой России» в Ивановской области, который рассказал, что "Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования ЕР".
Сама певица назвала этот новый виток своей жизни "первым шагом" и опубликовала соответствующее фото на странице Инстаграм.
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Судя по комментариям под фото, от этой новости в восторге разве что сама Юля. Многие пользователи Инстаграм зашли на страницу Волковой только, чтобы высказать свою точку зрения, и в выражениях не стеснялись.
Выдвижение кандидатов на предварительное голосование от партии "Единая России" будет продолжаться до 14 мая. Праймериз по стране будет проходить с 24 по 30 мая, главным образом, в формате онлайн-голосования. Итоги будут подведены 1 июня, после чего списки кандидатов будет утверждать съезд партии. А выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года. Если все для Волковой пройдет удачно, она сможет стать политиком и принимать законы, по которым будет жить страна.
Кстати, ранее замглавы генсовета ЕР сенатор Сергей Перминов озвучивал идею недопуска в Думу звезд спорта и сцены. По его словам, это решение в первую очередь было связано с поправками в Конституцию, которые изменили статус Госдумы. Ни певцы, ни спортсмены, по его мнению, не имеют профессиональных компетенций, чтобы, скажем, участвовать в назначении министров и принимать другие важные решения.
Он же, комментируя решение Волковой, теперь был куда более терпим. "Мы — открытая партия, приглашаем всех… к участию в нашей процедуре отбора — кандидатов с большой буквы, интересных, ярких, честных, профессиональных. Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача — открытая, объективная и современная процедура", - цитирует Перминова агентство "РИА". Вот и пойми их, госдеятелей!
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Как выяснили британские ученые, политика - одно из самых выгодных занятий. Она идет сразу после торговли наркотиками, оружием и проституцией. Так что скоро татушка-лесбушка украсит собой Госдуму РФ.
p.s. вообще не понимаю, как люди без надлежащего образования могут заниматься принятием законов? спецом посмотрел, что как у неё с образованием... муз. училище им. Гнесиных, я конечно понимаю, то чё для артиста, но для политика...какого члена творится в этом млядском цирке под названием ядума?
Жалость у меня к будущему поколению, но вы давайте денег нет но вы держитесь.
Кстати, НАС НЕ ЗАБУДУТ!