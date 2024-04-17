В России захотели возродить Партию любителей пива

Как рассказал Калачёв, воскресить партию он решил из-за сформировавшегося у россиян запроса "на что-то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое". И этот запрос кто-то должен удовлетворить, считает он.





"Мы не в парламентской демократии живем. Да, нынешние российские партии не слишком утруждают себя формированием запроса даже на самих себя. Но реально партии нужны. Очень большое количество людей, как следует из последнего опроса Russian Field, не видят сегодня в существующих партиях выразителей своих интересов. И, главное, не видят между ними существенных различий. Отсюда запрос на что‑то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое. Кто‑то должен попробовать этот запрос удовлетворить", — отметил Калачёв.