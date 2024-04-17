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В России захотели возродить Партию любителей пива

В России захотели возродить Партию любителей пива

Автор:
17 апреля 2024 17:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Минюст   Партия любителей пива   возрождение   выборы   голосование   курьёз   
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Лидер ПЛП считает, что на фоне опостылевших и однообразных партий России их организация станет для россиян глотком свежего пива воздуха.

Спустя почти 30 лет в России захотели возродить Партию любителей пива (ПЛП), об этом рассказал её председатель, политтехнолог Константин Калачёв. По его словам, организационный комитет партии соберётся 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического образования отправятся на регистрацию в Минюст. Калачёв и его соратники надеются, что им удастся принять участие в выборах 2025 года.

Как рассказал Калачёв, воскресить партию он решил из-за сформировавшегося у россиян запроса "на что-то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое". И этот запрос кто-то должен удовлетворить, считает он.

"Мы не в парламентской демократии живем. Да, нынешние российские партии не слишком утруждают себя формированием запроса даже на самих себя. Но реально партии нужны. Очень большое количество людей, как следует из последнего опроса Russian Field, не видят сегодня в существующих партиях выразителей своих интересов. И, главное, не видят между ними существенных различий. Отсюда запрос на что‑то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое. Кто‑то должен попробовать этот запрос удовлетворить", — отметил Калачёв.

СМИ со ссылкой на экспертов отмечают, что шансы на регистрацию у партии небольшие. По данным социологического опроса агентства Russian Field, 13% мужчин и 6% женщин допускают возможность проголосовать за ПЛП.

"О портрете избирателя ПЛП дает представление исследование Russian Field. Там в основном молодежь. Но, вспоминая выборы 1995 года, могу сказать, что за нас тогда хорошо голосовали военные в Чечне, моряки в Калининграде и обитатели СИЗО", — сказал Калачёв.

Партию любителей пива основали в 1993 году. ПЛП принимала участие в выборах в Госдуму II созыва, однако не прошла пятипроцентный барьер и вскоре была ликвидирована.

Источник:

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Метки: Минюст   Партия любителей пива   возрождение   выборы   голосование   курьёз   
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14  комментариев
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929k
А.Берестенко Час назад
Оооо! Я голосовал за нее!
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Алек 4 минуты назад
Где эти любители последний раз НАСТОЯЩЕЕ пиво видели?
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47k
Игорь 5 минут назад
Устав и программу партии в студию!
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52k
Элек Мек 7 минут назад
В эту партию я пожалуй вступлю.
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1k
Darki 10 минут назад
Ну прям хорошо.Хоть какая то нормальная партия,а то вся эта шелупонь продажная уже надоела.
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31k
Григорий 13 минут назад
На Арбате было Общество по борьбе с Обществом трезвости. Для вступления в члены ты платил сумму, примерно эквивалент бутылки водки, и тебе на граненом стакане с их логотипом вписывали гравёром имя.
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11k
MakDag 14 минут назад
Вы что, серьезно? Посмотрите на соседей. Политика - не забава, особенно в такое время. Очень сомнительно, что в партии будут присутствовать толковые экономисты, юристы, военные...
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4k
Андрей 22 минуты назад
Вопрос. А слово Партия, оно обязательно? Зачем эти бюлютени, программы, голосования? Может просто Общество любителей пива? :-)
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Zhora 23 минуты назад
В 90-х была уже такая вроде. Абсолютно бестолковая херня
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5k
Евгений Полчаса назад
Не уверен что получится. В названии уже реклама пива. Им надо назваться "партия любителей пенного", а еще лучше более завуалированно "партия любителей разливных напитков"
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21k
anpetrof 36 минут назад
А не плохо бы ещё организовать партию любителей водки, ибо пиво без водки - деньги на ветер...
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1k
Anatolij 36 минут назад
Я за. Варю своё уже 5 лет. Губит людей не пиво!!!
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ФЫВАПРОЛ 53 минуты назад
За нее!!! Едросня отдыхает. Курить буду, но пиво пить не брошу.
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Burzum
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  • 1997 постов (2003 в горячем)
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