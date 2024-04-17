Лидер ПЛП считает, что на фоне опостылевших и однообразных партий России их организация станет для россиян глотком свежего
пива воздуха.
Спустя почти 30 лет в России захотели возродить Партию любителей пива (ПЛП), об этом рассказал её председатель, политтехнолог Константин Калачёв. По его словам, организационный комитет партии соберётся 22 апреля, после чего документы на регистрацию политического образования отправятся на регистрацию в Минюст. Калачёв и его соратники надеются, что им удастся принять участие в выборах 2025 года.
Как рассказал Калачёв, воскресить партию он решил из-за сформировавшегося у россиян запроса "на что-то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое". И этот запрос кто-то должен удовлетворить, считает он.
"Мы не в парламентской демократии живем. Да, нынешние российские партии не слишком утруждают себя формированием запроса даже на самих себя. Но реально партии нужны. Очень большое количество людей, как следует из последнего опроса Russian Field, не видят сегодня в существующих партиях выразителей своих интересов. И, главное, не видят между ними существенных различий. Отсюда запрос на что‑то несистемное, бодрое, драйвовое и кайфовое. Кто‑то должен попробовать этот запрос удовлетворить", — отметил Калачёв.
СМИ со ссылкой на экспертов отмечают, что шансы на регистрацию у партии небольшие. По данным социологического опроса агентства Russian Field, 13% мужчин и 6% женщин допускают возможность проголосовать за ПЛП.
"О портрете избирателя ПЛП дает представление исследование Russian Field. Там в основном молодежь. Но, вспоминая выборы 1995 года, могу сказать, что за нас тогда хорошо голосовали военные в Чечне, моряки в Калининграде и обитатели СИЗО", — сказал Калачёв.
Партию любителей пива основали в 1993 году. ПЛП принимала участие в выборах в Госдуму II созыва, однако не прошла пятипроцентный барьер и вскоре была ликвидирована.
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