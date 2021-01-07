"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне

Если вы еще не в курсе, то тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа устроили протесты около Капитолия, а затем часть из них прорвалась внутрь самого здания, где конгрессмены собирались утвердить окончательные итоги президентских выборов, на которых победу одержал кандидат Джо Байден. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.

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