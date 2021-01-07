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"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне

"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне (17 фото)

Автор:
07 января 2021 07:54
Сообщество : Юмор
Метки: 2021   Трамп   байден   выборы   капитолий   политика   протест   сша   
631
17
Если вы еще не в курсе, то тысячи сторонников действующего президента Дональда Трампа устроили протесты около Капитолия, а затем часть из них прорвалась внутрь самого здания, где конгрессмены собирались утвердить окончательные итоги президентских выборов, на которых победу одержал кандидат Джо Байден. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать.
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Метки: 2021   Трамп   байден   выборы   капитолий   политика   протест   сша   
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insaider 18 минут назад
"Там что, хурма по акции?": реакция соцсетей на штурм Капитолия в Вашингтоне
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bobobo 9 минут назад
Что это? Работа белорусских войск кибертроллинга?
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