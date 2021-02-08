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Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина

Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина (2 фото + 2 видео)

Автор:
08 февраля 2021 23:22
Сообщество : Политика
Метки: Россия   выборы   жириновский   кандидат   политика   предсказания   президент   путин   
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был краток, для того чтобы предсказать имя грядущего лидера России, ему хватило одного слова.

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Метки: Россия   выборы   жириновский   кандидат   политика   предсказания   президент   путин   
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−66
fsbroissia 6 часов назад
Кадырку вам в презики
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1k
Ertin fsbroissia 6 часов назад
В кадык тебе презик.
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54k
Алекс Юстасов 16 минут назад
А что, вполне достоин. Просто у этого клоуна чуть другая программа выступления, чем у действующего.
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2k
Frank Borman 24 минуты назад
У Вольфыча весеннее обострение. Зачем идти в цирк, если можно посмотреть на выступление Вольфыча по ТВ?
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5k
zobr Полчаса назад
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985
Evgen 42 минуты назад
Следующего президента уже выбрали, это будет Мишустин, хотим мы этого или нет.
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3k
panama 44 минуты назад
Из всего списка подходит только Нарышкин
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1k
Руслан Новак Час назад
Шут напялил старенький колпак.
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7k
Sapsan Час назад
Медведева, Кудрин и Матвиенко убрать из списка. Завтра отдасть Крым хохлам и скажет "Ну вы держитесь"
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76
Степан Злыгостев 5 часов назад
Фургала в президенты!
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4k
Olga Raudis 5 часов назад
От дОбра добрА не ищут. Пока что ВВП прекрасно справляется. Незачем менять и хрен дождетесь. А зная ВВП, предполагаю что он не оставит висеть без решения такой важный вопрос, как подготовка преемника. Сделает это без шума и лишней преждевременной огласки - что опять же правильно.
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−79
vova old 8 часов назад
video Mar 11, 2020??? Что нового? он уже так более 30 лет вангует пока не получилось.
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1k
Anatoly Tananykhin 8 часов назад
Кто бы не был президентом, а рулить все равно ВВП будет из Госсовета, он уже все для этого приготовил. К тому времени к его персоне будет меньше внимания и дворец будет кстати.
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9k
Николай 8 часов назад
Да он каждый раз перед выборами кричит что он попбедит и будет руководить вечно. Каждый раз пролетает и после выборов орет:
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13k
Роман 8 часов назад
Всегда спорил с людьми, которые говорили, что Жирик на самом деле очень умный и влиятельный мужик.
Ну-ну.
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111k
Редька с хреном Автор поста Роман 7 часов назад
В Одессе говорят: Если вы такие умные, то почему же тогда такие бедные?
Я это к тому, что Жирик далеко не бедный.
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57k
Опиум для народа Роман 3 часа назад
Конечно умный.Сколько лет у кормушки лохов разводит.Типа "оппозиция".)))
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3k
Свирепый Бамбр 8 часов назад
Точно! Мудака с деменцией нам не хватает у власти!
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2k
Ivan Свирепый Бамбр 8 часов назад
Ну почему на хватает? Вполне себе хватает...
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10k
Великий Кормчий 8 часов назад
Мужик очень неглупый.
Столько лет шута из себя строит, но у кормушки крепко сидит....
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62k
Максим 9 часов назад
Клоун.. реально выполняет роль шута при королях.. Говорит и озвучивает то что не может сказать прямо его величество.. Но сам никогда не сможет занять его место..
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17k
Vital Idol 9 часов назад
зюганыч, говноклоун педофил жирик - пособники режима! Бондаренко сегодня замели, зюган даже не вякнул!
ели,
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1k
Заряд бодрости 9 часов назад
политика- искусство балаболов: кто слаще нальет в уши своим овцам, тот и у руля. Верить никому нельзя
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12k
Алексей 9 часов назад
Ну если говорить о комментариях одним словом...
КЛОУН
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264
Лучший Друг 9 часов назад
Вольфыч как всегда
жжёт
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