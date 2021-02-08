Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина

Отвечая на вопросы подписчиков в сторис своего Instagram-аккаунта, Владимир Вольфович без колебаний назвал самого достойного преемника на пост главы России Владимира Путина.

По словам Жириновского, пост главы государства после действующего российского президента займёт он сам. «Себя», — написал политик в ответ на вопрос о том, кого он видит будущим лидером страны.

Одиннадцать месяцев назад участвуя в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым", Лидер ЛДПР рассказал, что в его намерения входит сохранить за собой президентское кресло на четыре срока и покинуть пост главы России не ранее 2060 года: