Жириновский вангует: кто станет следующим президентом и займёт кресло Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был краток, для того чтобы предсказать имя грядущего лидера России, ему хватило одного слова.
Отвечая на вопросы подписчиков в сторис своего Instagram-аккаунта, Владимир Вольфович без колебаний назвал самого достойного преемника на пост главы России Владимира Путина.
По словам Жириновского, пост главы государства после действующего российского президента займёт он сам. «Себя», — написал политик в ответ на вопрос о том, кого он видит будущим лидером страны.
Одиннадцать месяцев назад участвуя в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым", Лидер ЛДПР рассказал, что в его намерения входит сохранить за собой президентское кресло на четыре срока и покинуть пост главы России не ранее 2060 года:
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Ранее Владимир Вольфович не только во всеуслышание заявил о своём намерении занять пост главы государства, но и раскрыл свои планы, начиная с первых шагов в должности президента России, если на то будет воля народа:
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Однако в конце декабря прошлого года Жириновский таки спустился с небес на грешную землю и допустил, что на пост президента страны в 2024 году, могут претендовать и другие кандидаты. По его мнению, претендовать на эту должность могли бы премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Разумеется, Владимиру Вольфовичу не стоит сбрасывать со счетов ещё одного претендента, имеющего все шансы стать главой России после предстоящих выборов, так как действующий президент страны Путин не исключил своего выдвижения на новый президентский срок.
Причём в отличие от Жириновского, нынешнему президенту, чтобы прокомментировать возможное выдвижение своей кандидатуры потребовалось уже два слова. «Видно будет», — сказал Путин.
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Ну-ну.
Я это к тому, что Жирик далеко не бедный.
Столько лет шута из себя строит, но у кормушки крепко сидит....
ели,
КЛОУН