Из-за резкой и дерзкой манеры охоты, размножение у мизумен — дело опасное. По крайне мере для самцов. Подумайте сами: человеческим самкам достаточно подарить букет, чтобы расположить их к

себе. А что делать несчастным паукам, у которых барышни и так целыми днями сидят на цветах? К тому же все живое паучихи воспринимают либо как угрозу, либо как обед. Как к такой подкатить?