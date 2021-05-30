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Мизумена косолапая: Цветочек с сюрпризом. Выпрыгивает из бутонов, жалит ядом и меняет цвет, как хамелеон

Мизумена косолапая: Цветочек с сюрпризом. Выпрыгивает из бутонов, жалит ядом и меняет цвет, как хамелеон (8 фото)

Автор:
30 мая 2021 11:48
Метки: интересно   насекомые   факты   
421
8

Если дама сердца ежедневно пилит вас за то, что вы не дарите ей цветы, эта статья может стать железобетонным алиби. Предупреждаем, после прочтения желание собирать полевые цветочки может отпасть напрочь вне зависимости от пола. Не каждый будет готов к сюрпризу в виде выпрыгивающего из букета паука, верно? А выпрыгнуть из него может мизумена косолапая — супер-охотник цветочных полей и бабулиных огородов.

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Метки: интересно   насекомые   факты   
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Sabay 5 часов назад
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