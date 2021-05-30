Если дама сердца ежедневно пилит вас за то, что вы не дарите ей цветы, эта статья может стать железобетонным алиби. Предупреждаем, после прочтения желание собирать полевые цветочки может отпасть напрочь вне зависимости от пола. Не каждый будет готов к сюрпризу в виде выпрыгивающего из букета паука, верно? А выпрыгнуть из него может мизумена косолапая — супер-охотник цветочных полей и бабулиных огородов.
Встретить этих ребят можно повсеместно в цветочных полях Евразии и Северной Америки. Из-за специфической манеры передвигаться бочком их еще называют пауками-крабами. Впрочем, это не уникальная черта мизумен. Там все семейство пауков-бокоходов такое.
Правда, смотреть нужно внимательно, ибо разить габаритами — не их конек. Самцы — около 4 миллиметров, самки — до сантиметра. На этом половые отличия не заканчиваются. Судари — приверженцы строгой классики. Они сочетают в своём наряде черный, белый и коричневый цвета. Зато сударыни любят яркие летние цвета. Белый, желтый и бледно-зеленый — вот основа их гардероба. Причём окраску они меняют в зависимости от окружения, как хамелеоны. Завидев яркий цветок, паучиха выделяет пигменты ксантомин и тригидроксикинеренин, отчего сливается с растительностью.
Трапезничать изволят наши восьминогие друзья, как правило, насекомыми-опылителями: пчёлами, шмелями, мухами. Кого ж еще ловить на цветах? И пускай выглядит паукан неуклюже, на деле
мизумена — активная хищница.
Вместо того чтобы томно плести паутину, она выскакивает на свою жертву из засады. Один кусь в голову — и кушать подано. Только подождать чуток, пока «дошик» заварится: коктейль из яда и
пищеварительного сока растворит богатый внутренний мир добычи.
Из-за резкой и дерзкой манеры охоты, размножение у мизумен — дело опасное. По крайне мере для самцов. Подумайте сами: человеческим самкам достаточно подарить букет, чтобы расположить их к
себе. А что делать несчастным паукам, у которых барышни и так целыми днями сидят на цветах? К тому же все живое паучихи воспринимают либо как угрозу, либо как обед. Как к такой подкатить?
Ответ до неприличия прост — сзади. Только так можно подобраться к самке и остаться незамеченным. Непристойностями парни занимаются всю первую половину лета. Стараясь максимально не
привлекать к себе внимания, самец забирается на самую большую паучиху, делает свои копулятивные дела и уходит в историю. Благо, габариты позволяют и генетический материал занести, и люлей не
огрести в процессе.
Далее счастливая мамочка делает свою часть работы: ныкает коконы с яйцами в листьях растений, фиксируя их паутиной. После матушка-мизумена продолжает радоваться жизни и охотиться вплоть до октября. Предоставленные сами себе детишки, выбравшись из кокона, активно познают мир. До
осени они успевают пару раз перелинять, затем зимуют в палой листве. На получение допуска к
размножению уходит два года и минимум шесть линек.
Чему учит нас эта история? Если долго смотреть на цветок, цветок может начать смотреть на тебя в ответ. Но глазастые растения не то, чем кажутся.
Источник:
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