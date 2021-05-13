Группа исследователей из университета Квебека в Римуски (UQAR) пытается разобраться в происхождении загадочного письма, которое было найдено канадской семьей на пляже Hopewell Rocks. Когда канадцы нашли бутылку с письмом, они сразу же передали ее в университет, чтобы выяснить, кому именно принадлежало послание.



Эксперты предполагают, что автором письма была юная пассажирка «Титаника» по имени Матильда Лефевр. Послание датировано 13 апреля 1912 года — за день до гибели судна.



Я бросаю эту бутылку в море посреди Атлантики. Мы должны прибыть в Нью-Йорк через несколько дней. Если кто-нибудь найдет письмо, сообщите об этом семье Лефевров в Льевене, — говорится в письме.