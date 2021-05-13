FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4717 постов • 1185 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
В Канаде нашли бутылку с письмом, которая могла быть сброшена с "Титаника"

В Канаде нашли бутылку с письмом, которая могла быть сброшена с "Титаника" (3 фото)

Автор:
13 мая 2021 08:50
Сообщество : Истории
Метки: в мире   записка   интересно   люди   письмо   титаник   фото   
663
3
Часть проведенных анализов уже подтвердили достоверность письма, но у ученых вызывает сомнение почерк автора и то, как бутылка могла попасть в залив.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: в мире   записка   интересно   люди   письмо   титаник   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
83k
Феофан 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) Женщина раскрыла измену любимого благодаря снимку с айфона (5 фото) 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма Куда поехать на майские праздники в 2021 году Куда поехать на майские праздники в 2021 году Привычки и традиции жителей разных стран Привычки и традиции жителей разных стран Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае Как русские создали свою собственную «Калифорнию» в Китае Какие страны открыты для россиян Какие страны открыты для россиян
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1205640



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
2
62
Ты не пройдешь: 20 невероятных дверей в бункеры и хранилища
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
0
22
Одна простая вещь и миллионы ее братьев: удивительные коллекции
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
0
43
Из-за врожденной болезни у бразильянки вырос нос, и ее дразнят Пиноккио
Зимний ветер: почему в холодный сезон особенно ощущается его интенсивность?
1
3
Зимний ветер: почему в холодный сезон особенно ощущается его интенсивность?
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Что случится если экономить на резине
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#природа#в мире#факты#СССР#Россия#автомобили#дети
#интересно#история#казань#сша#красота#дтп#шоу бизнес#школа#авто аварии#приколы
#Юмор#интересное#кино#прикол#знаменитости#картинки#подборка#аварии#прикольные#фотографии

На что жалуетесь?

Вернуться