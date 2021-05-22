Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?

В ряде регионов этих стран Северной Америки дождевую воду собирать запрещено. И за нарушение можно получить вполне существенное наказание.

Почему американцам и канадцам запрещают сбор дождевой воды?

Что за это грозит?

Собственность на воду

В некоторых штатах США и в Канаде согласно действующим законам владение землей не подразумевает права распоряжаться протекающей по ним водой. Собственник участка не может, например, запрудить ручей или изменить его русло. Для того, чтобы выкопать колодец или пробурить скважину на своей земле, нужно получить специальное разрешение от властей. При этом будет проверено, что колодец не нарушит существующую систему, а скважина не вычерпает подземный водный пласт, распространяющийся за пределы участка. То есть собственник земли, добывая воду, не нанесет непоправимый вред природе и не нарушит права на воду соседей.

Дождевая вода также считается общим благом. В США и Канаде, особенно на западе, много очень засушливых мест, где буквально каждая капля на счету. Поэтому к дождевой воде относятся как к ценности, которая не может принадлежать только одному хозяину участка. Дождь создает поверхностные потоки, которые, в том числе, пополняют местные водоемы. Перекрытие этого потока вредит рекам и озерам, которые являются общенациональной собственностью.

Вода как общее достояние

По мнению местных экологов и законодателей, дождевая вода должна поступить в общую экологическую систему, напитать землю, дать жизнь мелким существам в ней, испариться и вновь выпасть осадками. Перекрытие этого потока или его загрязнение по местным меркам считается покушением на общее благополучие.