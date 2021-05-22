FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 488 постов • 204 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь 
Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду?

Почему в США и Канаде запрещают собирать дождевую воду? (3 фото)

Автор:
22 мая 2021 08:39
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   дождь   законы   интересно   факты   фото   
2074
3


В России у большинства частных домов и дач можно видеть бочки под водостоками для сбора дождевой воды. А вот в некоторых штатах США и в Канаде такой хозяйский подход к осадкам не всегда возможен.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: в мире   дождь   законы   интересно   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
parallax 58 минут назад
При дожде строго запрещено ходить с открытым ртом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Горожанин 55 секунд назад
Ну, на либералистичном Западе много такого. Запрещено все или почти все, что человек может получить естественным путем, то есть бесплатно. Скоро за воздух деньги будут с людей брать. На Западе уже к этому все идёт. Дурни дождутся, что от их дивного мира все побегут. В принципе, уже бегут - в либеральные 90-е только и было среди знакомых: уехал, уехал, уехал. Сейчас все наоборот: обратно все взвращаются, причем оглядывются и плюются, матерятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
pssst 17 минут назад
Ну хз, как насчет запрета сбора - бочки у многих стоят. А вот платить за то, что дождь, выпавший на твой участок, ушел в ливневку - надо всем. И вполне так ощутимо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр Полчаса назад
Полная чушь, ну собрал человек воду, потом эту же воду вылил обратно в экосистему... он же ее не в бочки запаяет и в землю зароет... Просто нужно рубить бабло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA Полчаса назад
Автор,а как у них в Канаде обстоят дела со сбором валежника?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrey Abramov 38 минут назад
Вода в результате все равно уйдет в почву при поливе, но более равномерно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
maloy 45 минут назад
Эхо мацы с золотым дождем наверное на гумно бы изошлись, если бы у нас так сделали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Лучший Друг maloy 8 минут назад
Зато у нас валежник собирать можно! Но осторожно....

А у них негрофф бьють!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
511
Татьяна 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Слепой Пью 57 минут назад
Звиздеж это от так называемых проплаченных"екологов"! Буржуины просто усираются от невозможности срубить денежку с бесплатной воды!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
158
Лучший Друг Денис Колосов 4 минуты назад
Кстати, сейчас Таджикистан строит новые мега ГЭС, в результате чего количество воды, поступающее с гор в пустыню резко сократится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены Что особенного в английском памятнике "Место встречи"? Что особенного в английском памятнике "Место встречи"? Интересные факты про Канаду Интересные факты про Канаду Деревья, которые можно есть Деревья, которые можно есть Как улитки убивают 200000 человек в год Как улитки убивают 200000 человек в год
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1033810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 драматических моментов истории
3
105
25 драматических моментов истории
Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров
1
123
Как на самом деле выглядят наши звезды в реальной жизни и без фильтров
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Существует ли у животных душа и что происходит с ней после смерти
2
1
Существует ли у животных душа и что происходит с ней после смерти
"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении
2
129
"Певица неплохая, но вот песня...": реакция на выступление Манижи на Евровидении
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Как живет потерявшая ногу жертва керченского стрелка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Супчик с буквами здорового человека и супчик участкового терапевта
5
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#интересное#в мире#авто аварии#автомобили#шоу бизнес#красота#кино#авария дня
#Юмор#факты#животные#аварии#прикол#картинки#Разное#автомир#фотографии#забавно
#интересно#история#подборка#дтп#Россия#СССР#природа#знаменитости#драка#китай

На что жалуетесь?

Вернуться