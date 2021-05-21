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Почему голландцы не вешают шторы на окна

Почему голландцы не вешают шторы на окна (4 фото)

Автор:
21 мая 2021 09:31
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   окна   факты   фото   шторы   
388
4

Подглядывать за людьми как минимум неприлично.

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Метки: в мире   интересно   окна   факты   фото   шторы   
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8  комментариев
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202
Шурман 56 минут назад
Раньше не вешали , теперь все вешают . Если взять исторический центр или дома в стиле артдеко то там нет штор , делают это что бы люди могли увидеть интерьер . Вот специально в окно выглянул , нет штор только в 2х домах и то там не шторы а роллады которые они закрывают по ночам . Допустим если по дорпам ( деревням ) проехать то у всех будут и шторы и скатерти и тд . Слава тебе господи я здесь не один день живу и знаю как живут люди .
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4k
livaneth 6 минут назад
Шторы остались только на окнах проституток. Точнее их стеклянных дверях. И имели утилитарный смысл: штора открыта - девушка готова принять клиента. штора закрыта - девушка не готова принять клиента (работает, моется между - не важно). Чтоб значение шторы было еще понятнее, вешали красную - в цвет светофора.
Отсюда название "квартал красных фонарей". "Фонари" - это окна, закрытые красными шторами. Никаких специальных фонарей в квартале проституток никогда не было и рабочие помещения жриц любви не обязательно были задрапированы красным изнутри.
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4k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ну, некоторые предпочитают и на балкон голыми вылезать. И не только в голландии
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28k
Acu900 46 минут назад
Какой то парадокс получается.Везде у голландцев штор нет, а в квартале красных фонарей очень даже есть. Как это объяснить?
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13k
Габит Калыков Час назад
"Почти в любой квартире вы увидите необычные предметы интерьера в виде плафонов, диванов, кресел, иногда мягких игрушек и других деталей." ...и голых хозяев по вечерам.
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