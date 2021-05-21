Почему голландцы не вешают шторы на окна

Подглядывать за людьми как минимум неприлично.
В России вам этого попросту не удастся сделать по причине того, что в большинстве домов и квартир висят шторы. А вот в голландцы ничего не скрывают и ничего не стесняются, оставляя окна, что называется, «голыми». Сегодня мы решили рассказать вам, почему в Голландии вы не найдете практически ни одной занавески в домах.
Почему с окон сорвали шторы
Все началось еще в XVI веке, когда Нидерланды были под испанским гнетом. Диктаторский режим был очень жесток, правитель боялся свержения, возникновения бунтов и секретных сговоров. По этой причине был издан указ, который диктовал всем жителям, что они не имеют права закрывать свои окна чем-либо, в том числе и шторами. После революционных событий, когда справедливость и простой народ восторжествовали, запрет на шторы был снят, но открытые окна настолько въелись в быт людей, что никто не стал вешать занавески. Теперь идея открытых окон была таковой: мы честные люди, и таить нам нечего.
Почему нет штор у современных голландцев
Теперь открытые окна стали символом не только праведной жизни, но и неким хвастовством своим имуществом. Такие коррективы внесла Вторая мировая война, после которой люди стали жить в разы лучше. В наше время голландцы любят с помощью открытых окон продемонстрировать свои дорогие минималистичные дизайны квартир, новомодную технику, красивейшие растения в доме.
Творческие люди, например, художники, вообще любят каждый день менять какую-либо деталь в интерьере дома, чтобы прохожим было интереснее наблюдать за их жизнью. Почти в любой квартире вы увидите необычные предметы интерьера в виде плафонов, диванов, кресел, иногда мягких игрушек и других деталей.
А как вы считаете, правильно ли так открыто хвастаться своим имуществом?
Источник:
- Как улитки убивают 200000 человек в год
- Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири
- Что особенного в английском памятнике "Место встречи"?
- Почему вокруг домов Швейцарии возводят многометровые стены
- 4 традиции, которые кажутся странными, а для китайцев норма
Понравилось13
Отсюда название "квартал красных фонарей". "Фонари" - это окна, закрытые красными шторами. Никаких специальных фонарей в квартале проституток никогда не было и рабочие помещения жриц любви не обязательно были задрапированы красным изнутри.