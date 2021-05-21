Почему голландцы не вешают шторы на окна

В России вам этого попросту не удастся сделать по причине того, что в большинстве домов и квартир висят шторы. А вот в голландцы ничего не скрывают и ничего не стесняются, оставляя окна, что называется, «голыми». Сегодня мы решили рассказать вам, почему в Голландии вы не найдете практически ни одной занавески в домах.





Почему с окон сорвали шторы

Все началось еще в XVI веке, когда Нидерланды были под испанским гнетом. Диктаторский режим был очень жесток, правитель боялся свержения, возникновения бунтов и секретных сговоров. По этой причине был издан указ, который диктовал всем жителям, что они не имеют права закрывать свои окна чем-либо, в том числе и шторами. После революционных событий, когда справедливость и простой народ восторжествовали, запрет на шторы был снят, но открытые окна настолько въелись в быт людей, что никто не стал вешать занавески. Теперь идея открытых окон была таковой: мы честные люди, и таить нам нечего.