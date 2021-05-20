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Самые большие города Хорватии

Самые большие города Хорватии (26 фото)

Автор:
20 мая 2021 11:42
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   города   города Хорватии   интересно   путешествия   фото   хорватия   
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В старинной и уютной Хорватии городами признаны около 128 населенных пунктов. Каждый хорватский город может предложить туристу что-то новое и интересное. Прекрасная кухня, ночные клубы с местной и западной музыкой, прогулки по мощеным улочкам и достопримечательности – вот то, ради чего в эту страну едут путешественники со всего света.

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Метки: в мире   города   города Хорватии   интересно   путешествия   фото   хорватия   
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27k
Седой 2 часа назад
Там очень красивые места, однажды был там
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1k
Лёха Час назад
" Порыв хорватов превзошёл самые смелые ожидания руководства усташей. В то время как они рассчитывали не более чем на 4 тысячи новобранцев, желание воевать с Советским Союзом выразили свыше 9 тысяч человек. Из-за такого наплыва призывным комиссиям пришлось ужесточить критерии пригодности потенциальных солдат к военной службе...
Горячим сторонником отправки хорватских солдат для борьбы с Красной армией был поглавник усташей Анте Павелич, методы которого не разделяли даже немцы: однажды он похвастался представителю Третьего рейха аккуратно сложенной на блюде пирамидой из глаз пленных сербов."
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