Самые большие города Хорватии

Замки, окруженные природой, музеи с археологическими находками и кафе с уличными террасами ждут своих гостей во многих городах страны. Хорватское государство имеет собственный выход к Адриатическому морю, поэтому там возможно совмещать разные виды отдыха. Жемчужина Адриатики с лазурными бухтами хорватских портов насыщена подлинным южным колоритом. Площадь государства – 56 тысяч км². Население составляет более 4 миллионов жителей. Административное деление представлено 20 жупаниями (областями).

Загреб

Самый крупный город Хорватии находится возле реки Савы. Площадь – 641 км². Торговый и экономический центр страны славится большим производством электроприборов, а также огромным количеством фабрик пищевой промышленности. В Загребе открыто множество кафе и ресторанов высокой кухни. Разветвленная транспортная сеть города помогает туристам добраться к любой достопримечательности быстро и легко. Церковь Св. Марии, Национальный театр, площадь Короля – вот истинные драгоценности городской архитектуры.

Численность населения – 810 003 человека (2018)