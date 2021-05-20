Самые большие города Хорватии

В старинной и уютной Хорватии городами признаны около 128 населенных пунктов. Каждый хорватский город может предложить туристу что-то новое и интересное. Прекрасная кухня, ночные клубы с местной и западной музыкой, прогулки по мощеным улочкам и достопримечательности – вот то, ради чего в эту страну едут путешественники со всего света.
Замки, окруженные природой, музеи с археологическими находками и кафе с уличными террасами ждут своих гостей во многих городах страны. Хорватское государство имеет собственный выход к Адриатическому морю, поэтому там возможно совмещать разные виды отдыха. Жемчужина Адриатики с лазурными бухтами хорватских портов насыщена подлинным южным колоритом. Площадь государства – 56 тысяч км². Население составляет более 4 миллионов жителей. Административное деление представлено 20 жупаниями (областями).
Загреб
Самый крупный город Хорватии находится возле реки Савы. Площадь – 641 км². Торговый и экономический центр страны славится большим производством электроприборов, а также огромным количеством фабрик пищевой промышленности. В Загребе открыто множество кафе и ресторанов высокой кухни. Разветвленная транспортная сеть города помогает туристам добраться к любой достопримечательности быстро и легко. Церковь Св. Марии, Национальный театр, площадь Короля – вот истинные драгоценности городской архитектуры.
Численность населения – 810 003 человека (2018)
Сплит
Курортный город и второй в стране по величине населенный пункт находится на побережье Адриатики. Площадь – 63 км². В северо-западном предместье города находятся римские руины. В центре отлично развито транспортное сообщение. Дворец Диоклетиана считается главной изюминкой Сплита. В городе много вилл, а также спортивных стадионов, где играют в теннис и футбол.
Численность населения – 178 102 человека (2011)
Риека
Портовый город является третьим по размерам в Хорватии. Площадь – 44 км². Риека живет судостроением, туризмом и торговлей. Здесь находится наиболее крупный грузовой и пассажирский порт в государстве. Недалеко от города есть международный аэропорт. Визитной карточкой города считают Косую башню Риеки. Еще в городе встречается много церквей, соборов и приходов в разных архитектурных стилях.
Численность населения – 128 624 человека (2011)
Осиек
Восточный городок базируется на берегу реки Дравы. Осиек является индустриальным центром страны. Площадь – 169 км². Из развлечений здесь можно отыскать зоопарк и аквариум. Имеется в Осиеке свой Национальный театр. В городской черте находятся химический и спичечный завод. Транспорт в городке представлен ж\д дорогой, авиасообщением, автобусами и троллейбусами. На пристани Осиека работает речной порт.
Численность населения – 103 162 человека (2017)
Задар
В центральной части побережья Адриатики находится исторический центр страны Задар. Площадь – 25 км². Задар находится в составе Задарской архиепархии. Населенный пункт разделен на Старый и Новый район. Римские постройки в Старом квартале имеют особую историческую ценность. Туризм, рыболовство, машиностроение – основные отрасли развивающегося Задара. Рядом с городом открыты три заповедника: Корнаты, Велебит, а также Пакленица.
Численность населения – 75 082 человека (2011)
Велика-Горица
Более современный, чем его предшественники, город обладает хорошей транспортной развязкой. Площадь – 329 км². Данное место является городом-спутником хорватской столицы. Экономика городка основана на сельском хозяйстве и частном торговом бизнесе. Излюбленным местом жителей города считается живописное озеро Чиче. Водоем почти вплотную примыкает к городской черте.
Численность населения – 63 517 человек (2011)
Пула
На полуострове Истрия расположен западный город Пула. Площадь – 51 км². Первая греческая колония в Адриатике сегодня базируется рядом с национальным парком Бриони. Амфитеатр, храм, ратуша, морское казино – вот то, что может заинтересовать в Пуле туристов. Живописный город считается крупным морским портом. В нем развита транспортная инфраструктура во всех хорватских направлениях.
Численность населения – 57 053 человека (2012)
Славонски-Брод
Речной порт на реке Саве по совместительству является промышленным городом. Площадь – 50 км². Крепость в стиле барокко XVIII столетия является важной исторической достопримечательностью города. Город известен не только с исторической точки зрения, в нем ранее проживала хорватская писательница Иване Брлич-Мажуранич.
Численность населения – 56 769 человек (2015)
Карловац
Населенный пункт, находящийся в месте слияния нескольких рек, расположен в центре страны. Площадь 402 км². Город популярен среди любителей пива. Именно здесь находится пивоваренный завод, выпускающий «Карловачко». Интересен и мост через реку Корану. Последние годы Карловац активно застраивается, так как во Вторую мировую претерпел сильные разрушения.
Численность населения – 53 134 человека (2015)
Вараждин
Город на реке Драва является центром своего округа. Площадь – 59 км². Культурная жизнь города тесно связана с историей и футболом. В городе много импровизированных консерваторий. Вечера музыки барокко проводят в старых церквях с хорошей акустикой, а также в просторных залах древних замков. Ежегодный фестиваль уличных артистов привлекает в город тысячи туристов.
Численность населения – 47 055 человек (2011)
Шибеник
Населенный пункт расположен в месте впадения в Адриатику реки Крка. Площадь — 458 км². Памятники архитектуры в городке датируются XV. В Шибенике много церквей, соборов и монастырей. Городской музей находится в Княжеском дворце. Рядом с Шибеником есть парк, носящий одно имя с рекой.
Численность населения – 46 332 человека (2011)
Дубровник
Курорт располагается на юге Адриатики. В красивом населенном пункте иногда случаются землетрясения. Площадь – 143 км². В Дубровнике множество исторических мест, улицы вымощены брусчаткой, стены помнят войны, волнения и коронации. Субтропический климат делает это место привлекательным для иностранцев и жителей страны.
Численность населения – 42 615 человек (2012)
Бьеловар
Город расположен на равнинах Хорватии в центральной части. Площадь – 192 км². Город имеет сравнительно молодую историю. Славится своими культурными событиями. Например, в окрестностях Бьеловара проводят ярмарку и самую крупную выставку искусств на Балканах. Город живет множеством светских событий и культурных мероприятий.
Численность населения – 40 276 человек (2011)
Сисак
Населенный пункт базируется в центральной части Хорватии. Площадь – 422 км². Город славится минеральными водами. Здесь их температура достигает 54 градусов. У городской черты виднеется парк Лоньско поле. Кельты и римляне приложили руку к появлению этого городка, потому в Сисаке присутствуют фрагменты старинных стен и другие интересные места.
Численность населения – 33 322 человека (2011)
Винковци
На берегу реки Басут раскинулся город Винковци. Площадь – 94 км². Поля вокруг населенного пункта слывут самыми плодородными в Хорватии. В период археологических раскопок рядом с этим городком был обнаружен календарь Ориона. Находка подтверждает догадки о том, что балканская культура намного старше, чем кажется изначально.
Численность населения – 32 029 человек (2011)
Копривница
Северный городок Хорватии имеет особое очарование. Площадь – 90 км². В Копривнице варят пиво «Карлсберг» и производят вкусные продукты питания. В городке есть собственный футбольный стадион. Присутствуют архитектурные жемчужины, представленные парками и церквями. Еще здесь есть отели и отличные рестораны.
Численность населения – 30 854 человека (2011)
Джяково
Населенный пункт является еще одним центром сельского хозяйства в Хорватии. Местность известна своими плодородными почвами. Площадь – 170 км². Виноградники и винодельни Джяковы пользуются популярностью у всей страны, а также за границей. В городе постоянно устраиваются выставки, проводятся фестивали национального костюма и вышивки.
Численность населения – 27 745 человек (2011)
Вуковар
Населенный пункт находится на реке Дунай. Территория базируется на востоке страны. Площадь – 100 км². Портовый Вуковар известен своими продуктовыми фабриками и текстильными производствами. Главными достопримечательностями здесь считают Епископский дворец и Францисканский монастырь.
Численность населения – 24 938 человек (2015)
Солин
Хорватский город на адриатическом побережье. Площадь – 18 км². Городок считается пригородом соседнего Сплита. Несмотря на малые размеры, населенный пункт богат историческими памятниками: руинами римских форумов, амфитеатрами, музеями. Туризм является основой развития Солина. Красивая природа и море привлекают в эту местность тысячи туристов.
Численность населения – 23 926 человек (2011)
Запрешич
Это место является пригородом Загреба. От столицы Запрешич отделяют 13 км. Площадь – 52 км². Рядом с городом протекает река Сава. В городской черте работают индустриальные предприятия. К центру примыкают 10 поселков, которые входят в данную административную единицу. В Запрешич туристы едут ради красивой природы, активного отдыха. Развлечений в самом городке немного, зато цены на номера в отелях существенно ниже, чем в столице.
Численность населения – 19 644 человека (2011)
Пожега
Город располагается в восточной части Хорватии. Площадь – 133 км². В сентябре в городе устраивается ежегодный фестиваль фольклорной музыки. В Пожеге отмечают многие военные праздники. На постоянной основе проводятся парады, реконструкции и торжественные шествия. Уютный городок активно развивает сферу туризма.
Численность населения – 19 506 человек (2011)
Самобор
Недалеко от столицы базируется еще один населенный пункт Самобор. Площадь – 250 км². Пирожные из пенного крема и карнавал «Фашник» являются визитными карточками города. Самобор оформлен в традиционном хорватском стиле. Его красная черепица, мощеные улочки и кованые вывески создают неповторимую атмосферу старины на всей городской территории.
Численность населения – 15 956 человек (2011)
Чаковец
Город северной Хорватии имеет особую архитектурную ценность. Площадь – 72 км². В Чаковце развиты разные виды промышленности. Кроме этого, здесь есть старинные церкви, исторические особняки и улицы, оформленные в разнообразных стилях. В пригороде Чаковца для посещения открыты хорватские замки.
Численность населения – 15 147 человек (2011)
Ровинь
На западе полуострова Истрия находится городок Ровинь. Площадь – 88 км². Отели, виллы и рыболовные предприятия составляют основной доход города. Музеи, часовни и монастыри находятся в исторической части городка. В Ровинь ходят автобусы со всего полуострова. Здесь же находится табачная фабрика, порт и множество мелких предприятий. На курорте популярны и востребованы водные развлечения.
Численность населения – 14 294 человека (2011)
Макарска
Курорт в центре побережья Адриатики. Площадь – 28 км². Главная достопримечательность – набережная Маринета. Вдоль набережной открыты отели, гостиничные комплексы, кафе и рестораны. Возле набережной и у мыса Св. Петра расположены чистые и благоустроенные пляжи. Недалеко в горах возле Макарски начинается природный парк, работающий в любое время года. Средиземноморский климат и бурное развитие туризма после войны сделали курорт привлекательным не только для иностранцев, но и для местных жителей.
Численность населения – 13 716 человек (2001)
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Горячим сторонником отправки хорватских солдат для борьбы с Красной армией был поглавник усташей Анте Павелич, методы которого не разделяли даже немцы: однажды он похвастался представителю Третьего рейха аккуратно сложенной на блюде пирамидой из глаз пленных сербов."