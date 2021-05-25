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Имитация кирпичной кладки из гипсовой штукатурки своими руками

Имитация кирпичной кладки из гипсовой штукатурки своими руками (23 фото + 2 видео)

Автор:
25 мая 2021 10:39
Сообщество : Строитель
Метки: гипсовая штукатурка   декоративная штукатурка   имитация кирпичной кладки   стены   строительство   яавтор   
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Имитацию сделал на стене площадью 18 м2. Материал: гипсовая штукатурка для ручного нанесения (60 кг). Расходный материал: лента клейкая 600 метров. Инструменты: Правило (1,5 м), уровень, нивелир, кельма (мастерок), шпатели разных размеров, перфоратор с венчиком, вёдра (2 шт), нож малярный, карандаш, угольник, кисточка.

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Метки: гипсовая штукатурка   декоративная штукатурка   имитация кирпичной кладки   стены   строительство   яавтор   
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СергейПименов 3 минуты назад
Кирпичные стены уже не в тренде.
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