Имитация кирпичной кладки из гипсовой штукатурки своими руками

Имитацию сделал на стене площадью 18 м2. Материал: гипсовая штукатурка для ручного нанесения (60 кг). Расходный материал: лента клейкая 600 метров. Инструменты: Правило (1,5 м), уровень, нивелир, кельма (мастерок), шпатели разных размеров, перфоратор с венчиком, вёдра (2 шт), нож малярный, карандаш, угольник, кисточка.
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Размер кирпича: 22×7,5 см.
Самой большой проблемой (неожиданно) стал поиск узкого малярного скотча (пришлось заказывать через интернет-магазин). И цена на скотч оказалась выше цены самой штукатурки. Всего потратил 800 рублей на скотч и 400 рублей за 2,5 мешка гипсовой штукатурки.
Стену предварительно ошпатлевал на 1 раз и прогрунтовал. Сделал отступ о пола и потолка (оставил под напольный и потолочный плинтусы). При помощи нивелира отметил горизонтальный уровень. От него стал делать другие горизонтальные полосы по всей высоте стены. Для этого отбил вертикаль и по шаблону ставил метки. Потом по правилу соединил все метки. Горизонтали готовы. Далее по нивелиру стал размечать вертикальные полосы по всей высоте стены.
Потом начал приклеивать скотч по расчерченной стене. Сначала горизонтально, а потом вертикально. Кстати, отрывать такой скотч удобно при помощи маленькой шпателя.
Делал вечерами в свободное от работы время. 3 дня ушло на разметку (учитывая, что были и другие работы).
Делайте смесь чуть пожиже.
После подрывания скотча нужно края смазать кисточкой, смоченной водой.
Некоторые края кирпичей пришлось отдельно подштукатурить. Сделать это было несложно: заново приклеить скотч и нанести смесь. Оторвать скотч. готово.
Два вечера наносил штукатурную смесь.
Теперь осталось прогрунтовать и покрасить.
Плюсы такой работы: дёшево, красиво.
Минусы: слишком много мусора, трудозатратно.
Думаю, что подобную имитацию можно запросто сделать из плиточного клея или цементной штукатурки машинного нанесения.
Делитесь своими идеями по декоративной отделке стен в комментариях ;)
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