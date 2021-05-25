Имитация кирпичной кладки из гипсовой штукатурки своими руками

Очередной пост из серии "подсмотрел на Youtube и сделал своими руками".

Прошлые посты из серии здесь, здесь и ещё здесь.

После штукатурных работ осталось несколько мешков гипсовой штукатурки. Было решено пустить их в дело.

На Youtube подсмотрел интересную технику имитации кирпича.