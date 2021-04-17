





На переднем плане картины в языках того, что Господь изначально уготовил Диаволу и ангелам его - вечного огня, нарисованы подвешенные на цепях, мучимые грешники. Их время пользоваться девайсами безвозвратно закончилось, за-то ноутбук, смартфон и мобильный телефон с удовольствием разглядывают служители преисподней, изображённые в глубине фрески. На ноутбуке можно заметить логотип в виде надкусанного яблока, которое символизирует собой плод дерева познания добра и зла, вкусив от которого Адам и Ева были изгнаны из Рая и познали смерть.





«Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм», — пояснила пожилая прихожанка, которая видела мастера за работой.

Она отметила, что иконописец начал работу по украшению храма в 2010 году и старался изобразить всё сообразно духу времени. При этом приход церкви, как уточнила прихожанка, реагирует на такое оформление внутреннего убранства с воодушевлением. «Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится», — как сообщил источник, резюмировала женщина.





P.S. Кстати, первые компьютеры фирмы Apple, которая также использует в качестве логотипа ущербное яблоко, по легенде собранные в гараже, продавались Стивом Джобсом за 666 долларов и 66 центов - знаковые цифры, не правда ли?



