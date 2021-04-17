Картина, повествующая о страданиях в аду интернет-зависимых, была размещена непосредственно перед изображением мучащихся от греха винопития.
Как минимум одного из приезжих не оставила равнодушным фреска на стене храма в селе Николо-Малица Тверской области, на которой художник изобразил мучимых адским пламенем интернет-зависимых на фоне нечистых духов юзающих современные гаджеты.
Повествование о мучениях грешников, в храме выполнены в красно-чёрной гамме. Чёрный цвет, должно быть, по замыслу художника подчёркивают, что адское пламя, в отличие от пасхального (небесного) огня, который озаряет всё вокруг, но не обжигает, почти не даёт света, однако греет во сто крат сильнее.
На переднем плане картины в языках того, что Господь изначально уготовил Диаволу и ангелам его - вечного огня, нарисованы подвешенные на цепях, мучимые грешники. Их время пользоваться девайсами безвозвратно закончилось, за-то ноутбук, смартфон и мобильный телефон с удовольствием разглядывают служители преисподней, изображённые в глубине фрески. На ноутбуке можно заметить логотип в виде надкусанного яблока, которое символизирует собой плод дерева познания добра и зла, вкусив от которого Адам и Ева были изгнаны из Рая и познали смерть.
«Этим фрескам уже несколько лет. Их писал румынский иконописец Руслан Гебя в то время, когда расписывал весь храм», — пояснила пожилая прихожанка, которая видела мастера за работой.
Она отметила, что иконописец начал работу по украшению храма в 2010 году и старался изобразить всё сообразно духу времени. При этом приход церкви, как уточнила прихожанка, реагирует на такое оформление внутреннего убранства с воодушевлением. «Возможно, кто-то увидит эти фрески, задумается, и его жизнь изменится», — как сообщил источник, резюмировала женщина.
P.S. Кстати, первые компьютеры фирмы Apple, которая также использует в качестве логотипа ущербное яблоко, по легенде собранные в гараже, продавались Стивом Джобсом за 666 долларов и 66 центов - знаковые цифры, не правда ли?
Источник:
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- на тот свет можно с собой пронести ноут и телефон;
- на том свете есть интернет, вай фай и сеть GSM;
- демоны материальны, т.к. бесплотный дух на кнопки не сможет нажимать;
- на тот свет попадаешь воплоти, ибо на цепи душу или дух бесплотный не подвесишь.
Данте в гробу крутится как пропеллер!
Есть у нас в Беларуси такой художник - Алесь Пушкин. Парень с уникальной
биографией, с огромным творческим прошлым и все такое. Славен также тем,
что летом 99-го в день окончания президентских полномочий Лукашенко
привез к его резиденции тачку навоза и вывалил прямо на крыльцо - мол,
назад ехай, к себе в колхоз. В общем, кадр идейно подкованный.
И вот на прошлой неделе расписывал Пушкин церковь в городке Бобры
(половина церквей в Беларуси в его фресках). Работал несколько дней,
запершись по привычке внутри один. И вот приходит день сдачи работы.
Приезжает местное церковное начальство и еще кто-то рангом повыше.
Ходят, смотрят, нравится им. И вдруг видят - картина ада. На чертей
одета ОМОНовская форма, на боках дубинки, наручники и прочая мишура. А в
котле на пламени адском варятся два великих грешника - сам Александр
Лукашенко и белорусский главный христианин митрополит Филарет (они везде
у нас парой ходят, бизнес совместный, пошлины, табак, водка и все
такое).
Церковники просто офигели:
- Это што такое?!?!?
- Это картина Ада, - спокойно Пушкин отвечает.
Серьезно так, внушительно, с высоты двухметрового роста.
- А это кто в котле?!?!? - церковники не осмеливаются фамилии и имена
называть, хотя все очевидно.
- А это грешники.
- Убрать!
- Не могу.
- Как так?
- Я когда рисовал, моей рукой перст святой водил, - аргументирует Пушкин.
- Убрать!
В общем, поругались они еще немного, ну, Пушкин и говорит тогда:
- Давайте так сделаем. Я замажу это картину черным углем, чтобы ничего
видно не было. Если завтра она под углем не проступит, тогда я ее
закрашу. Если же видна будет, значит правда нарисована.
Он тут же взял уголь и зарисовал свое творение. Все удалились Справка.
Уголь в чистом виде не есть стойкая субстанция. Он осыпается через
несколько часов после того, как им чего-то нарисуешь. Пушкин-то это
хорошо знает. Художник, как-никак.
Так и тут случилось. Осыпался уголь часа через три. А утром приходит
делегация снова - батюшки! - проступили лики главных грешников Лукашенко
и Филарета под охраной чертей-омновцев! Значит, так и в самом деле свыше
угодно. Перекрестились, одобрили росипись и уехали. А фреска от Пушкина
осталась. Уже вторую неделю красуется. Пока рука ни у кого не поднимается
Божий знак зарисовать.
Василь ЗУБР