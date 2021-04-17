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В российском храме на&nbsp;фреске чёрта изобразили с&nbsp;ноутбуком и логотипом надкусанного в Раю яблока

В российском храме на фреске чёрта изобразили с ноутбуком и логотипом надкусанного в Раю яблока (3 фото)

Автор:
17 апреля 2021 10:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Грешники   Россия   Церковь   интернет-зависимые   мучения   росписи   стены   храм   
1066
3

Картина, повествующая о страданиях в аду интернет-зависимых, была размещена непосредственно перед изображением мучащихся от греха винопития.

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Источник:

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Метки: Грешники   Россия   Церковь   интернет-зависимые   мучения   росписи   стены   храм   
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15  комментариев
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439
Сергей Час назад
выводы, и того:
- на тот свет можно с собой пронести ноут и телефон;
- на том свете есть интернет, вай фай и сеть GSM;
- демоны материальны, т.к. бесплотный дух на кнопки не сможет нажимать;
- на тот свет попадаешь воплоти, ибо на цепи душу или дух бесплотный не подвесишь.

Данте в гробу крутится как пропеллер!
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3k
Vasiliy Pakazyava 13 минут назад
Я так понял, что системники можно и дияблу
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21k
dna72 23 минуты назад
У этого "художника" явно лютые тараканы в башке.
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551
Rabie Liz Полчаса назад
Надо переходить на андроид
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27k
Acu900 38 минут назад
Напомнило одну историю:
Есть у нас в Беларуси такой художник - Алесь Пушкин. Парень с уникальной
биографией, с огромным творческим прошлым и все такое. Славен также тем,
что летом 99-го в день окончания президентских полномочий Лукашенко
привез к его резиденции тачку навоза и вывалил прямо на крыльцо - мол,
назад ехай, к себе в колхоз. В общем, кадр идейно подкованный.
И вот на прошлой неделе расписывал Пушкин церковь в городке Бобры
(половина церквей в Беларуси в его фресках). Работал несколько дней,
запершись по привычке внутри один. И вот приходит день сдачи работы.
Приезжает местное церковное начальство и еще кто-то рангом повыше.
Ходят, смотрят, нравится им. И вдруг видят - картина ада. На чертей
одета ОМОНовская форма, на боках дубинки, наручники и прочая мишура. А в
котле на пламени адском варятся два великих грешника - сам Александр
Лукашенко и белорусский главный христианин митрополит Филарет (они везде
у нас парой ходят, бизнес совместный, пошлины, табак, водка и все
такое).
Церковники просто офигели:
- Это што такое?!?!?
- Это картина Ада, - спокойно Пушкин отвечает.
Серьезно так, внушительно, с высоты двухметрового роста.
- А это кто в котле?!?!? - церковники не осмеливаются фамилии и имена
называть, хотя все очевидно.
- А это грешники.
- Убрать!
- Не могу.
- Как так?
- Я когда рисовал, моей рукой перст святой водил, - аргументирует Пушкин.
- Убрать!
В общем, поругались они еще немного, ну, Пушкин и говорит тогда:
- Давайте так сделаем. Я замажу это картину черным углем, чтобы ничего
видно не было. Если завтра она под углем не проступит, тогда я ее
закрашу. Если же видна будет, значит правда нарисована.
Он тут же взял уголь и зарисовал свое творение. Все удалились Справка.
Уголь в чистом виде не есть стойкая субстанция. Он осыпается через
несколько часов после того, как им чего-то нарисуешь. Пушкин-то это
хорошо знает. Художник, как-никак.
Так и тут случилось. Осыпался уголь часа через три. А утром приходит
делегация снова - батюшки! - проступили лики главных грешников Лукашенко
и Филарета под охраной чертей-омновцев! Значит, так и в самом деле свыше
угодно. Перекрестились, одобрили росипись и уехали. А фреска от Пушкина
осталась. Уже вторую неделю красуется. Пока рука ни у кого не поднимается
Божий знак зарисовать.
Василь ЗУБР
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−70
AndrejRU777 Acu900 2 минуты назад
[мат] ты редкий
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−70
AndrejRU777 Acu900 Минуту назад
? фуфло толкать твой конёк ~~~n~~~
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1k
BAMBRA 40 минут назад
Как я понимаю, в аду скорость интернета режут безбожно. )))
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975
Oldman 49 минут назад
Всегда знал, Эпл - зло...
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