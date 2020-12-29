Шпатлевание стен по роликам из Ютуба

Стены в кладовке не шкурил, поскольку не вижу в этом особого смыла. Всё равно они будут скрыты за полками и стеллажами.

К слову... не все работы в доме я делаю сам из-за недостатка времени и сил.

Одну комнату отшпатлевал за неделю. Площадь стен: 36 квадратных метров. Шпатлевал вечерами после работы. Весной буду заниматься (не сам) потолками и полом. Также ещё не оштукатурил санузел и туалет. Скоро займусь (в конце января). В этих помещениях буду штукатурить цементной штукатуркой.

Много времени съедают разные мелочи.

Конструктивная критика приветствуется, впрочем, как и неконструктивная.