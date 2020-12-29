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Шпатлевание стен по роликам из Ютуба

Шпатлевание стен по роликам из Ютуба (16 фото)

Автор:
29 декабря 2020 09:11
Сообщество : Строитель
Метки: отделка   своими руками   строительство дома   шпатлевание стен   шпатлёвка   яавтор   
647
16

Продолжаю публиковать посты из серии "сделай сам и подсмотри на Ютубе". На этот раз руководствовался этим роликом, вот этим, этим и ещё вот этим.

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Метки: отделка   своими руками   строительство дома   шпатлевание стен   шпатлёвка   яавтор   
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Игорь 15 минут назад
из-за неопытности наделал сколов. Немного, но всё же... очень неприятно
=====
Что мешает замазать это шпатлёвкой?

Проверка стен на наличие бугров и ям.
=====
Каждый день будете проверять так после ремонта? Зачем (кроме своего ЧСВ) нужна такая идеальная точность в ремонте "для себя". Тем более ниже: "Всё равно они будут скрыты за полками и стеллажами."

В некоторых местах слой настолько тонкий, что видно тёмные участки.
======
Это нормально, вы же выравниваете поверхность а не замазываете основу.

В целом получилось вроде бы как вполне на 4.
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