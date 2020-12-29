Шпатлевание стен по роликам из Ютуба

Продолжаю публиковать посты из серии "сделай сам и подсмотри на Ютубе". На этот раз руководствовался этим роликом, вот этим, этим и ещё вот этим.
Работы производились в том же помещении, которое я штукатурил в прошлом посте.
Инструменты все остались с прошлого раза: перфоратор, венчик для замешивания, лоток, валик, ведро для замеса, узкая кельма. Докупить пришлось только шпатель шириной 35 см, потому что прошлый я знатно покоцал во время штукатурных работ.
Прогрунтовал стены
Поскольку в доме сейчас довольно прохладно и стены плохо сохнут (даже с тепловыми пушками), прогрунтовал одновременно и стены будущей котельной.
С октября по конец декабря в моей части города воды не было. Давали по полтора часа рано утром и вечером. Приходилось делать запас воды на стройке.
Для сравнения. Ниже оштукатуренная стена
И отшпатлёванная на один раз стена
Ошпатлевал на один раз стену
Свежеотшпатлёванная поверхность
Делаю несколько небольших замесов, поскольку так удобнее работать. Шпатлёвка всегда одной консистенции.
Отшпатлёванная только что поверхность на второй слой. В некоторых местах слой настолько тонкий, что видно тёмные участки.
Срезание соплей со стены узким стареньким шпателем
Козлы всё те же. И нет, я с них не самоубился, как пророчили комментаторы из прошлого поста про штукатурку )
В некоторых местах из-за неопытности наделал сколов. Немного, но всё же... очень неприятно )
Проверка стен на наличие бугров и ям.
Стены в кладовке не шкурил, поскольку не вижу в этом особого смыла. Всё равно они будут скрыты за полками и стеллажами.
К слову... не все работы в доме я делаю сам из-за недостатка времени и сил.
Одну комнату отшпатлевал за неделю. Площадь стен: 36 квадратных метров. Шпатлевал вечерами после работы. Весной буду заниматься (не сам) потолками и полом. Также ещё не оштукатурил санузел и туалет. Скоро займусь (в конце января). В этих помещениях буду штукатурить цементной штукатуркой.
Много времени съедают разные мелочи.
Конструктивная критика приветствуется, впрочем, как и неконструктивная.
Источник:
- В детстве все мы были немного ювелирами
- Делаем таблетки для очистки унитаза своими руками
- 35 хитроумных приспособлений от умельцев сделать что угодно из ничего
- Как я штукатурил стены без всякого опыта по роликам из Ютуба
- Необычные идеи новогодних елок
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Что мешает замазать это шпатлёвкой?
Проверка стен на наличие бугров и ям.
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Каждый день будете проверять так после ремонта? Зачем (кроме своего ЧСВ) нужна такая идеальная точность в ремонте "для себя". Тем более ниже: "Всё равно они будут скрыты за полками и стеллажами."
В некоторых местах слой настолько тонкий, что видно тёмные участки.
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Это нормально, вы же выравниваете поверхность а не замазываете основу.
В целом получилось вроде бы как вполне на 4.