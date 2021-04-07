Китайский дом, который стал крепостью

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Много веков назад народ хакка мигрировал по территории Китая, остановившись в провинции Фуцзянь. Недружественные местные жители, бандиты, марадеры - опасностей вокруг было немало. Чтобы защититься от них,хакка придумали необычные дома, которые и сегодня удивляют современников.
Во время междоусобных войн эпохи династии тан народ хакка мигрирова лс севера на юг Китая, в провинцию Фуцзян. Местные жители не были в восторге от пришельцев, к тому же кругом то и дело вспыхивали военные стычки, так что хакка нужно было обеспечить себе постоянную защиту. Для этого они придумали дома-крепости, где снаружи была лишь сплошная стена с узкими бойницами, а жилые помещения выходили во внутренний двор-колодец.
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Название "тулоу" переводится как "земляной замок": верхняя часть необычного жилища действительно строилась из земли и глины, однако фундамент и первый этаж непременно были камеп=нными, чтобы враги не устроили подкоп. На первом этаже тулоу рахзмещался колодец, жил домашний скот и птица, на второхранились запасы продовольствия, а с третьего начинались жилые помещения.
Тулоу строились с XII века, строят их и сейчас. Поскольку изначально хакка были кочевниками, первые тулоу были временными укрытиями, сооруженными на скорую руку. Потом они стали постоянными жилищами для клана. Тулоу могли быть круглыми и квадратными, но обязательно с двускатнрй крышей.
В хакка проживала одна большая семья - клан, насчитывавший обычно 500-600 человек. Современные тулоу менее населены, однако многие пожилые люди и хранители традиций по-прежнему не желают жить нигде, кроме традиционного кланового гнезда.
В последние годы тулоувызывают все больше интереса у туристов, что приносил народу хакка дополнительные доходы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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