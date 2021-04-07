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Китайский дом, который стал крепостью

Китайский дом, который стал крепостью (21 фото)

Автор:
07 апреля 2021 09:31
Сообщество : Исторические факты
Метки: дом-крепость   интересно   история   китай   необычно   строительство   фуцзянь   хакка   
881
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Много веков назад народ хакка мигрировал по территории Китая, остановившись в провинции Фуцзянь. Недружественные местные жители, бандиты, марадеры - опасностей вокруг было немало. Чтобы защититься от них,хакка придумали необычные дома, которые и сегодня удивляют современников.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дом-крепость   интересно   история   китай   необычно   строительство   фуцзянь   хакка   
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3  комментария
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7k
Колорад Час назад
Т.е. Мулан не китаянка, а хакка?!
Переехав в Китай хакасы стали строить юрты побольше!
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9k
Kostick Полчаса назад
тема уборной не раскрыта! или в мирное время - за воротами, а при осаде вторичным продуктом оборонялись?
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15k
Егор Час назад
Улей напоминает
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