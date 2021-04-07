Китайский дом, который стал крепостью

Во время междоусобных войн эпохи династии тан народ хакка мигрирова лс севера на юг Китая, в провинцию Фуцзян. Местные жители не были в восторге от пришельцев, к тому же кругом то и дело вспыхивали военные стычки, так что хакка нужно было обеспечить себе постоянную защиту. Для этого они придумали дома-крепости, где снаружи была лишь сплошная стена с узкими бойницами, а жилые помещения выходили во внутренний двор-колодец.