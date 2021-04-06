То и дело, начиная с момента перекрытия воды в Крыму со стороны Украины, этот вопрос поднимается в прессе - в Крыму не хватает воды. И мы решили вам рассказать, что же сейчас с водой в Крыму - реки, озера, водохранилища и прочее, прочее...
Наибольшее потребление воды в Крыму (60%) - сельское хозяйство. Воды, пущенные по Северо-Крымскому каналу позволяли орошать от 358 тыс. га до, в максимуме, достигала 402 тыс. га сельскохозяйственных угодий (22 % земель сельскохозяйственного назначения). После перекрытия канала площадь орошаемых земель снизилась до 10 тыс.га и на сегодня составляет около 14,5 тыс. га.
Так какие же собственные источники воды есть в Крыму? Итак, На территории Крыма формируется около миллиарда кубометров воды в год.
Здесь насчитывается 1657 водотоков: рек, ручьёв и балок общей длиной 5996 км со среднемноголетним стоком 0,58 км³. Вода из пресных поверхностных источников — 138,47 млн м³ (55 %), подземные воды — 95,13 млн м³ (37 %), морская вода — 19,86 млн м³ (8 %).
Основное водопотребление для населения - водохранилища. В Крыму существует 28 водохранилищ общим объёмом 399,47 млн м³, из них наливных 149,5 млн м³, водохранилищ естественного стока 249,97 млн м³.
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Например Большой Севастополь, включающий Балаклаву, получает примерно 150 тыс. кубометров из Чернореченского водохранилища.
Однако - проблема засухи и обмеления водохранилищ (и озер) - довольно серьезная. Например Министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма опубликовало статистические данные о наполнении водохранилищ в Крыму - они не наполнятся в 2021 году даже при обильных осадках, а по меньшей мере пять водохранилищ полуострова – близки к отметке «мертвый объем». Суммарный объем запасов в водохранилищах Крыма в начале апреля составил 61,39 млн куб. м, что в 1,7 раза меньше уровня прошлого года,
Следует отметить, что запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
В Крыму насчитывается свыше 310 озер, но большая часть из них соленая (озера лиманного типа, находящиеся у береговой линии соленые на 95%). Пресные озера в основном находятся в Центральной части Крымского полуострова, в горах или горной местности.
На Западном и Восточном побережье полуострова многие озера имеют в своем составе лечебные грязи и не предназначены для питья.
Всего на территории Крыма насчитывается 1657 постоянных и временных водотоков общей длиной 5996 км. Статус рек имеют лишь 283 реки, общей протяженностью 4021,2 км. Остальное это крымские сухоречья - русла, наполняющиеся водой только после ливней или таяния снега в горах Крыма. . Большая часть крымских рек имеет длину менее 10 км. Самая длинная река Салгир (220 км), самая полноводная Бельбек (расход воды — 1,5 м³/с).
Речная сеть Крыма отличается небольшими показателями плотности и водности из-за достаточно засушливого климата полуострова. На сегодняшний день полностью пересохли 7 рек и два водохранилища.
Полуостров сравнительно беден пресными подземными водами. По данным исследований крымских гидрогеологов дебет подземных вод Горного Крыма оценивается примерно в 330 млн м3 в год. Это в три раза меньше, чем поступало на полуостров по Северо-Крымскому каналу — с учетом транспортных потерь, испарения и фильтрации в подземные водоносные горизонты.
В Крыму расположено множество карстовых полостей с позёмными водоемами. Три гряды Крымских гор сложены преимущественно известняками, и в образовавшихся полостях имеется много подземных резервуаров, порой значительного объема. По состоянию на 2019 год разведанные и оцененные запасы подземных вод с минерализацией до 1,5 г/л составляют 386 млн м³/год
Следует отметить, что интенсивный отбор подземных вод на орошение в 1960—1970-е годы привёл к истощению водоносных горизонтов. Также негативное влияние на пополнение подземных вод оказало спрямление русел рек для использования их в качестве коллекторов Северо-Крымского канала.
Субмаринная разгрузка — это выход подземных пресных вод под поверхностью моря. Например источника пресной воды в одном гротов на мысе Пелекето близ Балаклавы в которых в море на глубине 1,5 м впадает подземная река с дебетом 6–10 тыс. кубометров в день, хватило бы для обеспечения пресной водой всей Балаклавы. Для справки - чтобы обеспечить водой Симферополь и прилегающие районы, в Крыму нужно увеличить подъем воды из скважин до 70 тысяч кубометров в сутки. Сегодня во многих регионах вода подается по графику
Интересно, что осваивать эти водные богатства технически возможно, но из-за особенностей рельефа и заповедных зон сложно и даже нецелесообразно - буровую технику не затащить в горы, а если попытаться, то придется уничтожать заповедники. К ому же работы по освоению карстовых подземных вод возможно проводить только после лишения территории заповедного статуса.
Таким образом, возникает дилемма: рубить реликтовые крымские леса, прокладывать дороги, бурить скважины и проходить водосборные галереи и довольно сильно нарушить девственную крымскую природу — или довольствоваться более доступной водой.
В 2017 году в селе Каменка Первомайского района была установлена первая станция очистки подземных вод. Стоимость воды для потребителей по фиксированному тарифу составляет 30 рублей за кубометр. С 2018 года планируется установка подобных станций в других сёлах степного Крыма. Однако идея использования опреснённой воды для бытовых нужд на полуострове пока заморожена (рассчитывается экономическая эффективность использования пресной воды в сельском хозяйстве), так как существует возможность более полного использования природных источников.
Сегодня российскими военными уже построены и полгода эксплуатируются 819 км полевого магистрального трубопровода для снабжения водой Симферополя и центральной части Крыма. В 2020 году было завершено строительство водовода и гидротехнических сооружений для Севастополя, которые позволяют ежесуточно подавать 15 тыс. кубометров воды.
По словам главы Минобороны России Сергей Шойгу, российские военные к концу 2021 года завершат строительство необходимой инфраструктуры для увеличения объемов подачи воды в Крыму. Например на берегу реки Бельбек создадут накопительный бассейн с водозабором - здесь проложат около 3 км водовода, а также построят насосные станции и очистные сооружения. Для переброски воды из Кадыковского карьера в реку Черная и далее на городские водозаборные узлы идет строительство водовода протяженностью 10,5 км.
В составе объекта – накопительный бассейн емкостью 150 тыс. кубических метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура.
Также ведётся строительство водовода от подземных водозаборов до Феодосии и Керчи (192 км) и изучается возможность строительства тоннеля от реки Кокозка до Чернореченского водохранилища.
Авторский пост
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Понравилось42
У нас, во Владивостоке, когда мосты строили, "экологи" тоже много чего заявляли.
Укросми кричали вы сдохднете без нас.
Крымчане сказали мы справимся.
Вот так будет точнее.