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Крымская вода: сколько, откуда, зачем, почему и прочие волнительные вопросы

Крымская вода: сколько, откуда, зачем, почему и прочие волнительные вопросы (25 фото + 1 видео)

Автор:
06 апреля 2021 13:29
Сообщество : Факты
Метки: Крым   вода   интересное   озера   реки   события   строительство   факты   
1902
25
1

То и дело, начиная с момента перекрытия воды в Крыму со стороны Украины, этот вопрос поднимается в прессе - в Крыму не хватает воды. И мы решили вам рассказать, что же сейчас с водой в Крыму - реки, озера, водохранилища и прочее, прочее...

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Метки: Крым   вода   интересное   озера   реки   события   строительство   факты   
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1k
Провокатор Час назад
"По заявлениям экологов"
У нас, во Владивостоке, когда мосты строили, "экологи" тоже много чего заявляли.
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4k
Ya Провокатор 57 минут назад
Экологи по своей сути гнусные люди, как правило без образования, или в лучшем случае с гуманитарным, но всё равно не по профилю. И по сути противники всего нового, противники развития. Как правило политически ангажированы, как правило всегда на стороне либерастни и всегда выступают против правительства. Состав-от молодых интернет мокрощелок до выживших из ума бабок. Яркий образец сегодня грета тунберг. Флаг мракобесия.
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26k
Антон 46 минут назад
После Крымской весны все СМИ в России орали: "нахрен нам вода с Украины, мы построим опреснители и набурим скважины, нам вообще не нужна плотина..." Прошло 7 лет: "Вы знаете, у нас проблемы. Но мы построим опреснители и набурим скважины"
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46k
Albert GER Антон 6 минут назад
Это неправда.
Укросми кричали вы сдохднете без нас.
Крымчане сказали мы справимся.

Вот так будет точнее.
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13k
sssss3 48 минут назад
Северный поток-2 докладывают и суда пойдут класть трубопроводы с Дона 400 км всего.
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4k
Денис Колосов 55 минут назад
ну в этом году, большинство водохранилищ уже почти наполнилось..Кстати они никак от канала не зависили, но понятное дело, что забор из них воды после перекрытия канала существенно вырос..

Ссылка youtu.be
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21
Maksim Maksimoff Час назад
Недостатком воды обеспокоены отдельные виды так называемых "севастопольцев". своими истерическими воплями, что "скоро воды совсем не будет", они похожи на беременную женщину из анекдота. Водовод с "континента" им проложили, подземные источники используют, опреснительные установки предлагают использовать.... Так нет же - истерят, как изнасилованные институтки. Вот , что с ними укрооккупация сделала. Всё им мало. Воду им подавай только из горных источников....
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17k
иванов дмитрий Час назад
То есть война за воду для Крыма , это вопрос времени ?
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