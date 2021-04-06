Так какие же собственные источники воды есть в Крыму? Итак, На территории Крыма формируется около миллиарда кубометров воды в год.

Здесь насчитывается 1657 водотоков: рек, ручьёв и балок общей длиной 5996 км со среднемноголетним стоком 0,58 км³. Вода из пресных поверхностных источников — 138,47 млн м³ (55 %), подземные воды — 95,13 млн м³ (37 %), морская вода — 19,86 млн м³ (8 %).