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20 классных схем и чертежей всего подряд для самых умелых рук

20 классных схем и чертежей всего подряд для самых умелых рук (31 фото)

Автор:
20 апреля 2021 13:24
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   полезное   строительство   схемы   умелые руки   чертежи   
1253
31

Хотите что-то сделать своими руками и ищете разные схемы для воплощения идеи в жизнь? Тогда мы вам поможем. Эта куча схематичных рисунков, возможно кому-то покажется наивной, а кому-то наверняка будет хорошим помощником в работе.

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Метки: Фабрика идей   полезное   строительство   схемы   умелые руки   чертежи   
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5  комментариев
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2k
barracuda 18 минут назад
схема прихожей...ваще бомба!!! пиндец...
а на уличный сральник больше всего чертежей...
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11k
Антон Семёныч Минуту назад
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977
Oldman 4 минуты назад
Мдаа....
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1k
александр 9 минут назад
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12k
Kost 11 минут назад
Сверло намекает, что мангал лучше делать из фанеры.
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