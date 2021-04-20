20 классных схем и чертежей всего подряд для самых умелых рук

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Хотите что-то сделать своими руками и ищете разные схемы для воплощения идеи в жизнь? Тогда мы вам поможем. Эта куча схематичных рисунков, возможно кому-то покажется наивной, а кому-то наверняка будет хорошим помощником в работе.
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Трансформируемые из дивана стол и скамья:
1 - Г-образный кронштейн каркаса стола (2 шт.); 2 - каркас скамейки; 3 - опора стола; 4 - обрешётка стола; 5 - обрешётка скамейки; 6 - ось (2 шт.); 7 - упор (2 шт.); 8 - саморезы по металлу (44 шт.); 9 - опорная поперечина скамейки (2 шт.); 10 - проножка стола; 11 - проножка скамейки
А — фасад; Б — вид со стороны тамбура; В — общий план курятника
Авторский пост
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